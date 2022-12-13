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Приметы и советы

Чекисты задержали сотни украинских военных преступников

Павел Воробьев
Общество
Чекисты задержали сотни украинских военных преступников
Фото: depositphotos

Российские пограничники и представители ФСБ за 2022 год задержали при попытках пересечения нашей границы больше 400 украинских националистов и военных преступников. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Глава спецслужбы обнародовал эти данные на состоявшемся совместном заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба. Кроме того, по данным ведомства, чекистам также удалось предотвратить проникновение на российскую территорию 1026 лиц, причастных к террористической и диверсионной деятельности. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин разъяснил успехи чекистов.

— Понимаете, тут ведь дело не в количестве, а в качестве. Если людей поймали и они не успели совершить никаких диверсионных или террористических действий, то это уже огромный успех, — сказал Литовкин.

Он отметил, что для действительно эффективной контртеррористической работы одних усилий ФСБ будет недостаточно.

— Надо понимать, что ведомство должно работать в тесной связи с народом и населением, — пояснил Литовкин. — Мы все должны проявлять повышенную бдительность. Ради нашей безопасности нельзя всю ответственность «валить» только на ФСБ. Например, можно вспомнить опыт 1990-х годов, когда у нас взрывали метро и дома, и люди очень внимательно относились к угрозам и помогали ФСБ информацией обо всем подозрительном. И вот в случае по-настоящему широкой народной поддержки ФСБ сможет предотвратить если не вообще все, то абсолютное большинство террористических проявлений, — сказал Литовкин.

Сравнительно большое количество задержанных в связи с террористическими угрозами в опубликованном заявлении НАКа объясняется двумя причинами. Во-первых, разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, которую киевский режим проводит при поддержке и в тесной связи со спецслужбами стран НАТО. Во-вторых, попытками международных террористических организаций создать свои законспирированные ячейки на территории нашей страны. По всем этим направлениям ФСБ ведет усиленное противодействие.

В результате, по данным НАКа, за 2022 год удалось предотвратить на стадии подготовки 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 планировавшихся теракта. Раскрыты 68 законспирированных ячеек международного терроризма, а для пресечения финансирования диверсантов пришлось заблокировать счета около трех тысяч граждан на общую сумму в более чем 94 миллионов рублей. Кроме того, чекистам удалось ликвидировать более 50 подпольных мастерских по изготовлению оружия и взрывчатых веществ. За год в интернете заблокировано 5700 и удалено более 25 тысяч материалов террористического содержания.

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