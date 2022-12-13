Восстановление регионов идет и будет продолжаться

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Восстановлением Донецкой и Луганской народных республик занимаются более 30 тысяч человек. Об этом 13 декабря рассказал генеральный директор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян.

По его словам, сегодня перед компанией стоит задача по подготовке и восстановлению зданий и социальных объектов, прежде всего в городе Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктов на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области.

— Наша основная задача — обеспечить своевременный пуск тепла в дома, чтобы люди могли спокойно перезимовать. Мы ставим задачу достигнуть этого раньше срока. Сегодня на территориях трудятся более 30 тысяч человек — это одна из самых больших строек у нас в стране, — сказал Карен Оганесян.

Он добавил, что восстановление Донбасса показало, что если убрать ненужные обсуждения и оправдания, то стройки проходят гораздо быстрее.

— Один из наших ключевых проектов: строительство перинатального центра в Донецке. По поручению президента мы построим и введем его в эксплуатацию в следующем году, — сказал Оганесян.

КСТАТИ

В Геническом районе Херсонской области построят новый город. Об этом заявил ВРИО главы области Владимир Сальдо. Там появятся жилые кварталы со школами, детскими садами и другой необходимой инфраструктурой.