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Приметы и советы

Российские бойцы предотвращают атаки, отражают артиллерийский огонь

Александра Ерошенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские бойцы предотвращают атаки, отражают артиллерийский огонь
Российский пилот во время боевого вылета на самолете Су-35с ВКС России / Фото: Z.MIL.RU

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Отбил наступление противника

Старший лейтенант Владислав Журавлев командовал огнеметной ротой. В ходе выполнения боевой задачи они поддерживали подразделения российских войск, оборонявшие населенный пункт. Украинские националисты предпринимали попытки прорвать линии обороны и открыли артиллерийский огонь по боевым машинам ТОС-1А. Журавлев, несмотря на угрозу для жизни, принял решение продолжить вести огонь на позиции. Он и его подчиненные, действуя слаженно и быстро, смогли отбить все атаки противника и нанести урон личному составу врага, а также вывести из строя их боевую технику.

Российские бойцы предотвращают атаки, отражают артиллерийский огонь Старший лейтенант Владислав Журавлев / Фото: Министерство Обороны РФ

Обезвредили диверсионную группу

Гвардии старший сержант Вадим Есипов — заместитель командира взвода, которому поставили боевую задачу в одном из населенных пунктов. В ходе боевых действий Есипову удалось обнаружить разведывательно-диверсионную группу украинских националистов. Подчиненные сержанта незаметно для противника подобрались к позициям диверсантов и атаковали врага. Вадим, действуя решительно и смело, лично уничтожил четверых боевиков киевского режима в ходе стрелкового боя и вывел из строя бронированную технику иностранного производства. После этого сержант отвел личный состав в безопасное укрытие, не потеряв при этом ни одного бойца. Благодаря Вадиму Есипову, которому удалось быстро сориентироваться и организовать операцию по обезвреживанию диверсантов, группа российских военнослужащих под его командованием предотвратила атаку украинских войск.

Российские бойцы предотвращают атаки, отражают артиллерийский огонь Гвардии старший сержант Вадим Есипов / Фото: Министерство Обороны РФ

Вывел личный состав из-под огня

Начальник расчета старшина Петр Сутягин вместе с подчиненными организовывал систему связи военнослужащих на зенитных ракетных комплексах с командованием. Меняя позицию, колонна оказалась под минометным обстрелом, который координировался беспилотником. Петр обнаружил его и оповестил дежурных о нападении. После отважный старшина вывел колонну из-под огня. Благодаря своевременному сигналу беспилотный корректировщик был уничтожен, а жизни расчета и техника сохранены.

Российские бойцы предотвращают атаки, отражают артиллерийский огонь Начальник расчета старшина Петр Сутягин / Фото: Министерство Обороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, Заместитель председателя Совета Безопасности РФ:

— Люди Донбасса до особых распоряжений должны работать дистанционно. Самая главная задача — людей сберечь. У нас сейчас есть и регулирование таких форм занятости. Подчас сотрудники, которые работают в органах власти ДНР, на других территориях, просто проявляют личное мужество и героизм, когда выходят на работу.

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