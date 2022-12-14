Четыре шага к зрелости: столичные психологи помогают обрести уверенность в себе

Фото: Pexels

Сегодня часто говорят о том, как важно найти себя и свое место в жизни. Знать, чего хочешь, к чему стремишься. Уметь отстаивать свою точку зрения и личные границы. Но что если это одинаково трудно делать и в 14 лет, и в 20, и в 35? О том, что такое сепарация, какие последствия могут быть, если процесс вовремя не завершен, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Слатвинская.

Процесс сепарации не происходит мгновенно, он длится довольно долго и подразумевает постепенное формирование отделённости ребенка от родительских фигур. Для этого нужно пройти четыре этапа.

Этап первый: созависимость

В первый год жизни ребенок начинает самостоятельно перемещаться в пространстве для освоения окружающего мира, так физически он постепенно отделяется от матери. Важно, чтобы родители в такие моменты находись в зримой доступности для детей, это дает малышам ощущение безопасности. Задача этого этапа — дать возможность напитаться чувством привязанности. Ощущение безопасности и чувство привязанности будут фундаментом для сепарации в будущем.

Этап второй: противозависимость

Постепенно, шаг за шагом происходит психологическая сепарация: малыш утрачивает полную зависимость от взрослого, но сохраняет с ним связь. К трем годам у ребенка формируется особое отношение к его личным вещам, игрушкам, своему телу. Раннее детство служит основой для самостоятельности. Негармоничное прохождение этой стадии, вызванное, например, вторжением в личное пространство ребенка со стороны значимых фигур, во взрослом возрасте может проявиться в неумении отстаивать личные границы.

Этап третий: независимость

Когда ребенок идет в школу, рядом уже нет опекающей его мамы. Кроме того, в классе педагоги предъявляют к нему такие же требования, как и к другим ученикам. С течением времени в младшем школьном возрасте дети учатся выстраивать ровные, не отчужденные отношения с педагогами. Навыки, сформированные в этот период, во взрослом возрасте будут отражаться в особенностях взаимодействия с коллегами в коллективе.

— Важным этапом для формирования автономности взрослеющего человека является подростковый возраст, когда происходит перестройка прежнего отношения к миру и самому себе. В результате подросток вырабатывает собственную систему взглядов и жизненных ценностей. Значимым для него становится интимно-личностное общение со сверстниками. Отделяясь от родителей, подросток учится ощущать себя не только как часть семьи, но как отдельную личность. Формирование внутренней сепарации создает предпосылки для внешнего отделения от родителей в юности, — отметила психолог.

Этап четвертый: взаимозависимость

Взаимозависимость — это зрелое понимание, что мы влияем друг на друга, намеренно или случайно, хотим того или нет, и берем за это ответственность. Чтобы оказаться на этой стадии, необходимо пройти все предыдущие этапы. Путь непростой. Некоторые события способны останавливать или прерывать это движение. Возвращение на предыдущие этапы может быть связано с неблагоприятными жизненными обстоятельствами: серьезной болезнью, разводом, смертью родителей, рождением братьев и сестер.

А взрослый ли я?

Как понять, будучи уже взрослым и, казалось бы, самостоятельным человеком, что сепарация так и не была пройдена. В первую очередь, на это могут указывать довольно очевидные признаки — финансовая зависимость от родителей или проживание с ними на одной территории. К не столь явным, но красноречивым проявлениям психологи относят неумение принимать важные жизненные решения без согласования с родителями, ожидание от них похвалы и оценки достижений. В этом же списке чувство обиды, когда родители уделяют больше внимания другим родственникам, либо раздражение и гнев после общения с папой и мамой. Может быть чувство вины, если мы ставим свои потребности в приоритет.

— Сложности в выстраивании длительных доверительных отношений с противоположным полом, чувствительность к мнению окружающих людей, ожидание особого отношения от начальства — все это тоже может говорить о незавершенном процессе сепарации, — добавила специалист.

Как понять, что отношения с родителями вышли на новый уровень?

При завершенной эмоциональной сепарации взрослый человек не чувствует стыд, вину, отчаяние, если не соответствует ожиданиям родителей. Он способен выдержать их негативные эмоции, сохранив при этом контакт. В проживании опыта зависимости и автономии, поиске баланса между слиянием и обособленностью у человека формируется личностная зрелость.

Пройти сепарацию одному, особенно будучи взрослым человеком, может быть очень непросто. На этом пути важно найти того, кто поддержит и поможет справиться с переживаниями. Таким помощником может стать психолог. Он выслушает, обратит внимание на нюансы, которые раньше были словно недоступны или не имели значения.

Разобраться с этим и другими вопросами помогут специалисты Московской службы психологической помощи. Здесь можно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, регулярно проходят вебинары по теме сепарации. На таких встречах психолог рассказывает особенностях этого процесса в разном возрасте, а также дает рекомендации, которые помогут выйти из созависимых форм взаимодействия с людьми. Например, 15 декабря состоится онлайн-мероприятие «Родители и дети. Способы эффективного общения с детьми». Регистрируйтесь на встречу заранее, количество мест ограничено.