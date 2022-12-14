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«МегаФон» и Axenix создадут модель персональной совместимости собеседников

Михаил Петров
Общество
«МегаФон» и Axenix создадут модель персональной совместимости собеседников
Фото: Freepik

Российский телеком-оператор «МегаФон» разработает модель индивидуальной совместимости абонентов и операторов контактного центра для повышения эффективности коммуникации при обращении клиентов в компанию. Система будет подбирать пары оператор-абонент, в которых с большей вероятностью возможно взаимопонимание и комфортное общение.

В декабре запускается пилотный проект, который позволит сформировать и протестировать модель эффективной совместимости. В следующем году новую модель планируется использовать в работе контактного центра.

Для выявления совместимости искусственный интеллект будет учитывать возраст, пол, результаты аттестаций и обучения сотрудников, историю оценок переговоров и даже хобби оператора. Также повлиять на результат смогут коммуникативные навыки сотрудников: стиль и темп речи, громкость голоса, особенности дикции. Это позволит распределять звонки не случайным образом, а с учетом персональной совместимости оператора с каждым абонентом.

Технологическим партнёром проекта является компания Axenix. Добиться оптимального результата ей помогают исторические данные по ранее проведенным звонкам, а также технологии перевода речи в текст и обработки естественного языка.

«Количество проактивных обращений к абонентам со стороны компании строго регламентировано, на основе больших данных вычисляется наиболее удобное время для звонка. Нам важно, чтобы эти контакты были максимально эффективны — оператор точно донес нужную информацию до клиента в удобной форме, а абонент в результате воспользовался персональным предложением. Проверка совместимости клиента с оператором колл-центра станет инновационным проектом для российского телеком-рынка», — рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

«Предложенный нами алгоритм позволяет лучше понимать потребности разных категорий клиентов», — отметила менеджер по углубленной аналитике компании Axenix Анна-Мария Лонь. По ее словам, молодые люди до 30 лет реже склонны выслушать предложение оператора до конца и принять его, чем люди более старшего возраста. Люди среднего возраста чаще готовы выслушать оператора мужского пола. Абоненты от 50 лет и старше чаще готовы общаться и вероятнее принимают оффер при общении с операторами в возрасте. «В России подобные проекты пока единичны, и другие примеры в отрасли телекоммуникаций нам пока неизвестны», — добавила она.

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