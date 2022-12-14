Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Татьяна Буланова: Верю в нашу победу!

Дарья Пиотровская

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Татьяна Буланова: Верю в нашу победу!
Фото: Пресс-служба Россия 1 / Александр Иванов

Новый выпуск шоу «Дуэты» выйдет 16 декабря на телеканале «Россия». Певица Татьяна Буланова уже один раз появилась в этом сезоне на сцене шоу — вместе с Максимом Дунаевским. Ей предстоит еще один дуэт, но когда и с кем — это тайна, которую не раскрывают до эфира создатели шоу. «Вечерняя Москва» пообщалась с заслуженной артисткой России.

— Татьяна, скоро зрители вновь увидят вас в шоу «Дуэты». В прошлом сезоне вы спели с Ольгой Бузовой, а в этом — с Максимом Дунаевским. Какие ожидания от следующего дуэта?

— Наверное, одна из самых приятных особенностей участия в этом проекте — это как раз ожидание, когда неизвестно еще, с кем ты будешь петь. Естественно, я, как и все артисты-участники, гадала, кто это будет. И была готова, в общем-то, к любым вариантам. Сейчас не буду разрушать интригу и говорить, с кем спела, но результаты оправдали все мои ожидания! Мне было очень приятно, что дуэты сложились именно с этими людьми. И думаю, что получилось неплохо!

— А насколько трепетно вы относитесь к тому, что ваши песни может исполнять кто-то другой? Есть ощущение, что они народные или всегда есть опасение: а вдруг не то получится?

— Вы знаете, мне всегда интересно послушать, как песню, особенно которую я исполняю на концертах много лет, поет кто-то другой. Как он ее слышит, как преподносит. Ведь я уже сроднилась со своими хитами. Так что ревности у меня нет — наоборот, любопытно.

— Недавно у вас вышла песня «Таня, дыши», перед этим — «Поезда». И они близки по настроению вашим ранним хитам. Как вы, находясь в счастливых отношениях, настраиваете себя, чтобы петь грустные песни?

— Если честно, я всегда больше внимания обращаю на музыку, а не на текст. Для меня слова в песне — это некий сопровождающий инструмент, один из нескольких. Но вообще, про песню нельзя говорить, что важнее — слова или музыка. В ней все должно быть гармонично.

Каждый хит для меня — как для драматического артиста роль. И не стоит ассоциировать исполнителя с его лирическим героем. Ведь актер, играющий убийцу, в жизни им не является. Так и тут — необязательно быть несчастной в личной жизни, чтобы исполнять грустные песни. Достаточно быть профессионалом.

Татьяна Буланова: Верю в нашу победу! Фото: Пресс-служба Россия 1

— Чего вы ждете от этого Нового года? С каким чувством подходите к этому маленькому рубежу?

— Каждую зиму, несмотря на возраст, я, как маленькая девочка, жду праздника! От наступающего Нового года всегда ожидаю только хорошего: радости, чудес, счастливых моментов. И 2023-й не исключение. Еще я всегда благодарю уходящий год, каким бы он ни был, — за то, что я могу прийти в новый. И с трепетом ожидаю, что ступлю на какой-то новый рубеж в своей жизни.

— Филологи говорят, что словом года в 2022-м, скорее всего, станет «спецоперация». Вашему старшему сыну 29 лет. Если бы во время частичной мобилизации ему пришла повестка, уж вы бы, наверное, не отговаривали его и не прятали?

— Я точно могу сказать вот что: в период мобилизации мой сын Александр никуда не уезжал и не собирался. Хотя ему поступали какие-то предложения, возможности были. Он остался в городе. Повестка не приходила. Но если бы пришла, пришлось бы, значит, ехать! Ничего не поделать. При этом, конечно, хочется, чтобы побыстрее все это закончилось — нашей победой, миром. Чтобы наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми.

— Сейчас, кстати, ваша песня «Не плачь» приобретает новый контекст. Что бы вы посоветовали женам, матерям, которые переживают разлуку с близкими?

— Мне кажется, людям, которые переживают разлуку, волнуются за родных и ждут их, трудно что-то посоветовать. Только терпения, наверное, набраться, верить в лучшее! Молиться, чтобы все было хорошо.

— Ходят слухи о вашем скором замужестве: все обратили внимание на фотографию с кольцом в соцсетях. Это правда или слухи?

— Ну, если честно, кольцо действительно есть. Но что касается конкретной даты свадьбы — ничего не могу сказать. Мне не очень приятна шумиха, которую сейчас подняли в интернете. Подняла ее не я, и если б смогла это проконтролировать, то, конечно, пресекла бы это сразу. Очень много гадостей в интернете появилось про Валеру (Валерий Руднев — жених Булановой. — «ВМ»). И меня это тоже касается. Но я, если честно, привыкла к такому.

— А как ваш молодой человек реагирует на сплетни?

— Валере неприятно. Не очень ему хочется читать небылицы про себя. И я о себе тоже чего только не насмотрелась в последнее время. Но что поделать — это обратная сторона популярности. Раз выдумывают, раз какие-то сплетни разводят — значит, я им интересна. Мне приятно, что это все не я выдумываю. Не то чтобы приятно — утешает.

У меня нет никакого пиарщика или человека, который занимался бы моим «продвижением» такого рода. Что ж, пусть льют воду на мельницу! Есть такое выражение: «Любое упоминание в прессе, кроме некрологов, — хорошо» (смеется). Но, кстати, я против черного пиара и в принципе против пиара какого-то искусственного. И как показывает практика, мне он и не нужен. То, чего не придумаешь сам — а я никогда ничего не придумывала, — за тебя с радостью домыслят «доброжелатели».

Татьяна Буланова: Верю в нашу победу! Фото: Пресс-служба Россия 1 / Александр Иванов

ДОСЬЕ

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Училась в Ленинградском государственном институте культуры им. Крупской, школе-студии Ленинградского мюзик-холла им. Мейерхольда. Певица, актриса, телеведущая. Имеет звание заслуженной артистки России. Выпустила более 20 студийных альбомов, получила более 45 музыкальных премий.

Коротко о главном

— Вы как-то сказали, что, когда в зале нет никого из близких, вам проще выступать. А почему?

— Я даже не знаю. Есть ощущение, что, когда кто-то из близких находится в зале, на меня будто возложена особая ответственность. Если на концерте сидят в основном незнакомые люди, ты как-то абстрагируешься и, в общем, поешь для всех. А когда родные пришли, то волей-неволей фокусируешься на них. И мне это иногда мешает.

— Как вы делите свое время между работой и семьей? Удается находить баланс?

— Личного времени у меня, конечно, остается немного. Хотя я считаю, нет такого понятия: «не успеваю, не могу». Свое время надо четко организовывать, планировать грамотно. Тогда такой проблемы не будет. В принципе, меня, мне кажется, получается уделять должное внимание и работе, и общению с семьей.

— У вас и проектов, идей интересных всегда было много. В прошлом интервью мы с вами говорили о коллекции духов. А в последнее время появились какие-то новые увлечения?

— Увлечений у меня сейчас особо нет — тут как раз играет роль фактор времени. А может, и желания нет, честно говоря, заниматься чем-то кроме работы. Но духи новые я выпустила — называются «Эйфория». Судя по отзывам, очень неплохие, так что могу похвастаться! А так, большую часть времени занимает творчество.

— Что в творческом плане нового?

— Мы записали альбом с музыкантом Игорем Латышко. Песня «Таня, дыши» — как раз оттуда. Продолжаем работать с композитором Юрой Дроздовым. «Поезда» — это его песня, она понравилась очень радиостанциям и попала в чарты, больше шести недель оставалась в топе. Я десять лет подряд получаю статуэтку от «Дорожного радио», в начале декабря был концерт, на котором мне ее вручили.

— Поздравляем!

— Спасибо. Сейчас готовим интересную совместную работу с клипмейкером и автором песен Сашей Ганопольским. На днях мы выпустили клип на песню «До свидания!». С экстрасенсом Мехди Эбрагими Вафа выпустили совместный трек «Молитва». Очень красивые получились и клип, и песня.

Спецоперации Творчество Татьяна Буланова Интервью Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте