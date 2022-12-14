Татьяна Буланова: Верю в нашу победу!

Фото: Пресс-служба Россия 1 / Александр Иванов

Новый выпуск шоу «Дуэты» выйдет 16 декабря на телеканале «Россия». Певица Татьяна Буланова уже один раз появилась в этом сезоне на сцене шоу — вместе с Максимом Дунаевским. Ей предстоит еще один дуэт, но когда и с кем — это тайна, которую не раскрывают до эфира создатели шоу. «Вечерняя Москва» пообщалась с заслуженной артисткой России.

— Татьяна, скоро зрители вновь увидят вас в шоу «Дуэты». В прошлом сезоне вы спели с Ольгой Бузовой, а в этом — с Максимом Дунаевским. Какие ожидания от следующего дуэта?

— Наверное, одна из самых приятных особенностей участия в этом проекте — это как раз ожидание, когда неизвестно еще, с кем ты будешь петь. Естественно, я, как и все артисты-участники, гадала, кто это будет. И была готова, в общем-то, к любым вариантам. Сейчас не буду разрушать интригу и говорить, с кем спела, но результаты оправдали все мои ожидания! Мне было очень приятно, что дуэты сложились именно с этими людьми. И думаю, что получилось неплохо!

— А насколько трепетно вы относитесь к тому, что ваши песни может исполнять кто-то другой? Есть ощущение, что они народные или всегда есть опасение: а вдруг не то получится?

— Вы знаете, мне всегда интересно послушать, как песню, особенно которую я исполняю на концертах много лет, поет кто-то другой. Как он ее слышит, как преподносит. Ведь я уже сроднилась со своими хитами. Так что ревности у меня нет — наоборот, любопытно.

— Недавно у вас вышла песня «Таня, дыши», перед этим — «Поезда». И они близки по настроению вашим ранним хитам. Как вы, находясь в счастливых отношениях, настраиваете себя, чтобы петь грустные песни?

— Если честно, я всегда больше внимания обращаю на музыку, а не на текст. Для меня слова в песне — это некий сопровождающий инструмент, один из нескольких. Но вообще, про песню нельзя говорить, что важнее — слова или музыка. В ней все должно быть гармонично.

Каждый хит для меня — как для драматического артиста роль. И не стоит ассоциировать исполнителя с его лирическим героем. Ведь актер, играющий убийцу, в жизни им не является. Так и тут — необязательно быть несчастной в личной жизни, чтобы исполнять грустные песни. Достаточно быть профессионалом.

Фото: Пресс-служба Россия 1

— Чего вы ждете от этого Нового года? С каким чувством подходите к этому маленькому рубежу?

— Каждую зиму, несмотря на возраст, я, как маленькая девочка, жду праздника! От наступающего Нового года всегда ожидаю только хорошего: радости, чудес, счастливых моментов. И 2023-й не исключение. Еще я всегда благодарю уходящий год, каким бы он ни был, — за то, что я могу прийти в новый. И с трепетом ожидаю, что ступлю на какой-то новый рубеж в своей жизни.

— Филологи говорят, что словом года в 2022-м, скорее всего, станет «спецоперация». Вашему старшему сыну 29 лет. Если бы во время частичной мобилизации ему пришла повестка, уж вы бы, наверное, не отговаривали его и не прятали?

— Я точно могу сказать вот что: в период мобилизации мой сын Александр никуда не уезжал и не собирался. Хотя ему поступали какие-то предложения, возможности были. Он остался в городе. Повестка не приходила. Но если бы пришла, пришлось бы, значит, ехать! Ничего не поделать. При этом, конечно, хочется, чтобы побыстрее все это закончилось — нашей победой, миром. Чтобы наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми.

— Сейчас, кстати, ваша песня «Не плачь» приобретает новый контекст. Что бы вы посоветовали женам, матерям, которые переживают разлуку с близкими?

— Мне кажется, людям, которые переживают разлуку, волнуются за родных и ждут их, трудно что-то посоветовать. Только терпения, наверное, набраться, верить в лучшее! Молиться, чтобы все было хорошо.

— Ходят слухи о вашем скором замужестве: все обратили внимание на фотографию с кольцом в соцсетях. Это правда или слухи?

— Ну, если честно, кольцо действительно есть. Но что касается конкретной даты свадьбы — ничего не могу сказать. Мне не очень приятна шумиха, которую сейчас подняли в интернете. Подняла ее не я, и если б смогла это проконтролировать, то, конечно, пресекла бы это сразу. Очень много гадостей в интернете появилось про Валеру (Валерий Руднев — жених Булановой. — «ВМ»). И меня это тоже касается. Но я, если честно, привыкла к такому.

— А как ваш молодой человек реагирует на сплетни?

— Валере неприятно. Не очень ему хочется читать небылицы про себя. И я о себе тоже чего только не насмотрелась в последнее время. Но что поделать — это обратная сторона популярности. Раз выдумывают, раз какие-то сплетни разводят — значит, я им интересна. Мне приятно, что это все не я выдумываю. Не то чтобы приятно — утешает.

У меня нет никакого пиарщика или человека, который занимался бы моим «продвижением» такого рода. Что ж, пусть льют воду на мельницу! Есть такое выражение: «Любое упоминание в прессе, кроме некрологов, — хорошо» (смеется). Но, кстати, я против черного пиара и в принципе против пиара какого-то искусственного. И как показывает практика, мне он и не нужен. То, чего не придумаешь сам — а я никогда ничего не придумывала, — за тебя с радостью домыслят «доброжелатели».

Фото: Пресс-служба Россия 1 / Александр Иванов

ДОСЬЕ

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Училась в Ленинградском государственном институте культуры им. Крупской, школе-студии Ленинградского мюзик-холла им. Мейерхольда. Певица, актриса, телеведущая. Имеет звание заслуженной артистки России. Выпустила более 20 студийных альбомов, получила более 45 музыкальных премий.

Коротко о главном

— Вы как-то сказали, что, когда в зале нет никого из близких, вам проще выступать. А почему?

— Я даже не знаю. Есть ощущение, что, когда кто-то из близких находится в зале, на меня будто возложена особая ответственность. Если на концерте сидят в основном незнакомые люди, ты как-то абстрагируешься и, в общем, поешь для всех. А когда родные пришли, то волей-неволей фокусируешься на них. И мне это иногда мешает.

— Как вы делите свое время между работой и семьей? Удается находить баланс?

— Личного времени у меня, конечно, остается немного. Хотя я считаю, нет такого понятия: «не успеваю, не могу». Свое время надо четко организовывать, планировать грамотно. Тогда такой проблемы не будет. В принципе, меня, мне кажется, получается уделять должное внимание и работе, и общению с семьей.

— У вас и проектов, идей интересных всегда было много. В прошлом интервью мы с вами говорили о коллекции духов. А в последнее время появились какие-то новые увлечения?

— Увлечений у меня сейчас особо нет — тут как раз играет роль фактор времени. А может, и желания нет, честно говоря, заниматься чем-то кроме работы. Но духи новые я выпустила — называются «Эйфория». Судя по отзывам, очень неплохие, так что могу похвастаться! А так, большую часть времени занимает творчество.

— Что в творческом плане нового?

— Мы записали альбом с музыкантом Игорем Латышко. Песня «Таня, дыши» — как раз оттуда. Продолжаем работать с композитором Юрой Дроздовым. «Поезда» — это его песня, она понравилась очень радиостанциям и попала в чарты, больше шести недель оставалась в топе. Я десять лет подряд получаю статуэтку от «Дорожного радио», в начале декабря был концерт, на котором мне ее вручили.

— Поздравляем!

— Спасибо. Сейчас готовим интересную совместную работу с клипмейкером и автором песен Сашей Ганопольским. На днях мы выпустили клип на песню «До свидания!». С экстрасенсом Мехди Эбрагими Вафа выпустили совместный трек «Молитва». Очень красивые получились и клип, и песня.