История правителя, изменившего судьбу страны

Кадр со съемок документально-художественного фильма «Петр I. Последний царь и первый император», где артист Иван Колесников исполнил роль взрослого Петра I, сыграв правителя вплоть до его последних дней

С 19 декабря на одной из онлайн-платформ в сети зрители смогут посмотреть 4-серийную версию фильма «Петр I. Последний царь и первый император» Андрея Кравчука.

Этот проект — семейный. Приурочен к 350-летию Петра Великого. Его восприятие в зрительном зале кинотеатра чем-то напоминает идеальный урок по истории России. Комментарии экспертов из военной, научной, духовной областей увеличивают доверие к тому, что рассказывает закадровый голос Константина Хабенского. А он озвучивает историю правителя, который в детстве пережил стрелецкий бунт, прорубил окно в Европу — вернее, перенял оттуда лучшие достижения науки и ремесел, сформировал сильную армию, вывел свою страну к морю и построил флот, реформировал систему летоисчисления, основал новую столицу на болотистом и пустынном месте, изменил порядок престолонаследия и преобразовал Россию в империю. Но недаром говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наверняка каждый, кто читал учебник, хоть раз да представлял себе, как это было. Для наглядности большая часть киноленты «Петр I. Последний царь и первый император» состоит из игровых и анимационных фрагментов.

Эмоции и переживания людей помогают почувствовать профессиональные артисты. Сюжет рассказывает полную биографию правителя, и главную роль исполнили несколько артистов. Маленького Петра сыграл Даниил Муравьев-Изотов. Образ царя в подростковом возрасте достался Алексею Лукину. Во взрослом — Ивану Колесникову.

— Личность Петра невероятно противоречива, но тем интереснее было вживаться в этот образ. Петр сочетал в себе любовь к исконно русской традиции и европейской культуре, — вспоминает Иван. — Из сложностей на съемках, например, надо было надевать тысячи слоев одежды, обматывать себя кушаком. Одеяние императора — непростая ноша.

Размах и масштабность происходящего на экране помогают почувствовать компьютерная графика и рисованные фрагменты. Таким способом тут показывают и потешные полки Петра, и его обучение во время Великого посольства по европейским странам, и Северную войну со Шведским королевством, включая битву при Нарве, взятие Нотебурга и другие бои.

— Наша команда всегда старается экспериментировать с новыми форматами. И этот фильм тоже стал для нас вызовом. Мы создали уникальный в своем роде проект, который сочетает в себе различные современные технологии, масштабные игровые сцены и при этом историческую точность, — размышляет над успехом ленты продюсер Иван Голомовзюк. — Это большая победа, что наш эксперимент привлекает так много зрителей. Тем самым мы доказываем, что новая форма документально-художественного кино может конкурировать с игровыми фильмами в широком прокате.

Один из ключевых моментов, на котором акцентируют внимание создатели, — эта лента является попыткой рассмотреть личность первого российского императора через призму современности. Вероятно, поэтому тут звучат и актуальные темы, среди которых роль женщины в жизни общества, умение оперативно реагировать на вызовы обстоятельств и находить нестандартные решения, необходимость объединения страны для того, чтобы занять должное место в мировой истории... Император предстает человеком положительным, который готов на резкие, непопулярные, но необходимые решения. По ощущению, размах его поступков сравним едва ли не с Александром Македонским.

Документально-художественная лента «Петр I. Последний царь и первый император» Андрея Кравчука стала самым кассовым неигровым фильмом отечественного кинематографа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кравчук, режиссер:

— Картина «Петр I» — уникальный проект для нашей страны. Создавая фильм, нам было важно, чтобы зритель не только получил информацию, но и сумел бы эмоционально подключиться к Петру I, задачам, которые он перед собой ставил, перипетиям, которые встречались на его пути. Петр — один из немногих, облеченных властью, кто имел возможность увидеть плоды своих трудов: пожил в городе, который создал. Он не просто строил новую столицу, а создавал образ будущей страны.