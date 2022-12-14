Неиссякаемый талант: актер Игорь Угольников отмечает юбилей

Актер и режиссер Игорь Угольников на премьере фильма в кинотеатре «Художественный» / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

15 декабря советский и российский актер, кинорежиссер и продюсер Игорь Угольников отмечает юбилей — 60 лет. В честь дня рождения «Вечерняя Москва» пообщалась с коллегами мэтра.

Игорь Угольников в 1984 году окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

— Игорь Угольников — выдающийся человек. Он первый в нашей стране придумал формат вечернего развлекательного телевизионного шоу («Обана!»), в котором сложные для восприятия новости подавались легко и непринужденно, — рассказал «ВМ» ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский.

Он отметил неиссякаемый актерский талант и выдающиеся продюсерские способности Игоря Станиславовича.

— Он вызывает чувство гордости у выпускников ГИТИСа, которые видят в нем настоящего профессионала своего дела. Он, как член попечительского совета института, всегда готов прийти на помощь студентам. Никогда не забуду про то, что он учредил свою стипендию, которая оказывается хорошим подспорьем для студентов, — говорит Заславский.

Актер Павел Деревянко тоже поздравил мэтра.

— Помню, как проходил отбор для участия в его фильме «Брестская крепость». Сначала меня не утверждали, но мудрого мастера все-таки удалось убедить, и я получил роль, — сказал Деревянко.

ДОСЬЕ

Игорь Угольников родился 15 декабря 1962 года в Москве. В начале своей творческой карьеры, с 1984 по 1988 год, работал в Театре имени Н. В. Гоголя. Снимался в таких фильмах, как «Ширлимырли», «Карнавальная ночь-2», сериале «Год культуры». Срежиссировал кинокартины «Брестская крепость», «Батальонъ», «Учености плоды». Выступил продюсером фильма «Девятаев».

«Вечерняя Москва» желает Игорю Угольникову здоровья и творческих успехов!