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Приметы и советы

В Москве состоялись традиционные соревнования «ралли МАДИ»

Анна Темнышова
Общество
В Москве состоялись традиционные соревнования «ралли МАДИ»
Семейный экипаж Морозовых принимает участие в «ралли МАДИ» на своем автомобиле под стартовым номером «38». Елизавета Морозова в этом году участвует впервые, в роли штурмана. Подготовиться ей помог брат Алексей Морозов / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Состоялись традиционные соревнования «ралли МАДИ» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Участие приняли 65 экипажей из разных городов России. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась со столичными гонщиками.

Тишина морозного утра с завесой дымки в воздухе прерывается ревом моторов, на заснеженный полигон въезжают друг за другом автомобили. На их кузовах красуются наклейки с номерами и фамилиями пилотов — студентов и выпускников МАДИ. На общей стоянке выстроились в ряд множество машин разных эпох и конструкций, от стареньких «жигулей» до современных иномарок. Один из ярких автомобилей немецкого производства готовится к выезду на трассу. Серебристо-голубая машина от капота до багажника украшена полосами. В салоне сидит молодая блондинка, она улыбаясь надевает белый шлем, ее розовый свитер стянут ремнем безопасности. Рядом с ней молодой человек, он проверяет все датчики перед заездом, после чего проводит рукой по торпеде, как бы гладя своего железного коня. Это выпускники МАДИ: штурман Елизавета Морозова и ее брат, пилот Алексей Морозов.

— Я выступаю в ралли уже третий год, а моя сестра Елизавета сегодня впервые, — говорит Алексей. — Я полюбил ралли еще в студенчестве, когда мой друг позвал меня поучаствовать в заездах на его старом зеленом «Москвиче» модели 2140. Наш автомобиль тогда признали самым симпатичным в заезде.

Вдохновившись гонками, Алексей решил попробовать себя в качестве пилота. В 2014 году он поучаствовал в ралли уже за рулем собственного автомобиля, но в скором времени юноше пришлось продать машину и на время уехать в другую страну. По возвращении домой сестра Елизавета решила подарить ему такой же автомобиль, и в этом году у них возобновилась раллийная семейная традиция. Алексей обучил свою сестру всем навыкам, необходимым штурману.

Каждый автомобиль для заездов участники дорабатывают собственноручно: изменяют внешний облик или технические параметры. Так что выпускники одного из знаменитых автомобильных институтов лучше знают, как сделать из обычного автомобиля спортивную ласточку. Один из таких умельцев — выпускник МАДИ Сергей Симонов. Ему за 50 лет, на его лице уже видны морщины, а его черные волосы немного покрыты сединой. Он с любовью смотрит на свою тюнингованную синюю машину. Он сидит за ее рулем, опирается локтем на старый советский шлем. А его нога все время на педали газа, словно ожидает команды «на старт». Обычные «жигули» он переделал в автомобиль Lada VFTS, популярный в его юности среди гонщиков ралли.

— Получилась точная копия. Я переделал почти все, и теперь эти «жигули» стоят как четыре новые машины, — говорит Сергей Симонов. — VFTS — легендарный бренд, созданный в городе Вильнюсе выдающимся гонщиком Стасисом Брундза. Тогда заводы покупали самые бюджетные версии «жигулей» и дорабатывали их на своем оборудовании. С авто могли снять до 200 килограммов лишнего металла.

А в 2016 году Сергею Симонову посчастливилось лично встретиться со Стасисом Брундза, на ралли «Каунас-2016».

— Он даже оставил мне автограф на автомобиле, — добавляет Симонов. — Помню, как он был приятно поражен тем, что его творчество до сих пор помнят.

Суть ралли заключается в спортивном ориентировании на автомобиле. У каждого участника своя точка и время старта и пункт финиша. Никто не знает заранее точного маршрута, есть только зашифрованная дорожная книга, которую предстоит еще разгадать. Прохождение дистанции контролируют на судейских пунктах. В этом году трасса пролегает по Московской области, дистанция — 350 километров. Это и дороги общего пользования, и закрытые территории полигонов МАДИ и Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ». Покрытие — 90 процентов асфальта и 10 процентов грунта, но ситуацию осложняет снег. Требования к автомобилю для ралли не особо строгие: он должен быть зарегистрирован, иметь номерной знак и страховой полис ОСАГО. Шины автомобиля — соответствовать допуску на дороги, то есть «резина» по сезону и шипы по ГОСТу — не более полутора миллиметров. Для движения по перекрытым территориям полигонов МАДИ и НАМИ участникам нужно ездить в шлемах и иметь штурманское оборудование, чтобы отсчитывать пройденное расстояние.

— Ежегодно в МАДИ проводятся бесплатные занятия секции ралли для новичков из числа студентов, выпускников и вообще всех желающих, — говорит организатор ралли Роман Литвиненко. — Ралли МАДИ славится далеко за пределами Москвы, и многие приезжают не только ради участия, но и для учебы в нашем институте. Некоторые иногородние студенты даже проводят ралли в своих родных регионах.

Ралли МАДИ проводится уже в 22-й раз. Традиционно для заездов выбирают середину декабря. В этом году по итогам заезда победил экипаж Артема Юрина и Бориса Костырко, они стали первыми трехкратными победителями. В зачете «студент» лучшими стали новички Андрей Мальнев и Сергей Рогачев на автомобиле ВАЗ-2106.

ФАКТЫ

  • Победитель ралли в следующем году стартует под первым номером, а победитель учебно-тренировочного заезда — под вторым.
  • Заезды открывают известные спортсмены. В этом году церемонию провели Эдгар Линдгрен, Сергей Сироткин и Николай Грязин.
  • За победу и участие в любительском ралли третьей категории можно получить спортивный разряд кандидата в мастера спорта.
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