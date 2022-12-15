Мастерицы из «Московского долголетия» вяжут теплые вещи для мобилизованных

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В столице подходит к концу благотворительная акция «Поделись теплом». Все желающие могут поддержать мобилизованных москвичей, находящихся в зоне действия специальной военной операции, и передать им теплые вязаные вещи, открытки и письма.

​Идея акции принадлежит участникам «Московского долголетия», к которым уже присоединились тысячи горожан разных возрастов. Москвичи старшего поколения на протяжении полутора недель активно вяжут. Почти каждый смастерил больше одной вещи. Например, 84-летняя Нина Александрова из ТиНАО уже связала более десяти пар варежек. Женщина отмечает, что это не обычные, а так называемые трехпалые рукавицы, с выделенным отдельно указательным пальцем.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

​Некоторые участники рассказали, что сейчас в зоне действия находятся их знакомые и родные, а акция стала еще одним способом поддержать близких и их боевых товарищей.

​Ирина Терехова поделилась, что сейчас в зоне СВО служит ее внук. Чтобы как-то помочь и поддержать его и других ребят, начала взять теплые вещи. Сначала она передавала их в Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях, теперь работает в рамках акции «Поделись теплом».

​— Сейчас я отдаю вязанию почти все свободное время. Все, кто принимает участие в подобных событиях, передают не просто теплые вещи, а частичку материнской любви, заботы и молитвы о благополучии, — говорит Ирина Терехова.

​Участница «Московского долголетия» Раиса Струкова сразу решила присоединиться к акции не только потому, что она любит вязать — у Раисы сейчас служит сын.​

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

— Самое главное — не оставаться в стороне, не унывать и верить, что все будет хорошо. В преддверии Нового года хочется дарить больше тепла и уюта, — говорит Раиса.

Также москвичи старшего поколения привлекают к благому делу друзей, знакомых и родственников. Представительница старшего поколения Вера Иовлева узнала об акции от преподавателя по рукоделию и сразу решила присоединиться. По признанию женщины — это первая благотворительность, в которой она участвует. Работу начала с варежек и, когда была готова первая пара, Вера поняла, что одних рукавиц явно будет недостаточно. Она под своим началом объединила усилия всей группы по рукоделию. Еще через день активистка подключила соседей по подъезду, знакомых и родственников. Так, с каждым днем количество неравнодушных росло, а в отделы долголетия ежедневно приходили сотни людей с посылками. Вместе с вязанными вещами приносили письма, открытки, сладкие подарки и то, что может пригодиться ребятам — балаклавы, термобелье и многое другое.​