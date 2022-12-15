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Жители Подмосковья и Москвы — лидеры по количеству совершенных покупок в категории АЗС

Полина Французова
Общество
Жители Подмосковья и Москвы — лидеры по количеству совершенных покупок в категории АЗС
Фото: Вечерняя Москва

По данным платежной системы «МИР», количество операций, совершенных по национальной карте, в ноябре в категории АЗС превысило 53 миллиона.

Лидером трат в этой категории стала Московская область с 3,8 миллиона операций. Следом идет Москва с показателем 2,4 миллиона. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с 2,1 миллиона покупок за ноябрь.

В преддверии Нового года траты россиян традиционно растут, в том числе и в обыденных категориях. Сделать привычные покупки более приятными помогают совместные предложения от крупных игроков рынка. Так, платежная система «МИР» совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» в декабре запустили проект, по которому держатели национальной карты могут получить бонус в категории АЗС. Главное — предварительно зарегистрировать национальную карту на сайте программы лояльности платежной системы и этой же картой оплатить покупки. Про акцию редакция расспросила одного из своих сотрудников, Сергея:

— Я за акциями не слежу, поэтому удивился, когда мне пришла часть суммы на счет после покупки на заправке. Стал выяснять — оказывается, при оплате национальной картой товаров от 1200 рублей можно получить кешбэк 100 рублей. Приятно, надо будет еще воспользоваться.

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