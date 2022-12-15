Анатолий Вассерман: Запад выбрал неверный путь

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Анатолий Вассерман отметил 9 декабря 70-летний юбилей. Поздравив «Интеллектуала номер один» с круглой датой, корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с ним.

— Анатолий Александрович, как отметили юбилей? Как ощущаете себя на восьмом десятке жизни?

— Как у нас принято говорить — не дождетесь (улыбается). Чувствую себя хорошо, работаю в штатном режиме. После очередных съемок еженедельной телепередачи собрал два десятка коллег и товарищей в ресторане недалеко от своего дома.

— Вы обладаете богатой эрудицией во многих областях, знаете несколько языков. Владение эсперанто вам как-то помогло в жизни?

— К сожалению, я оказался настолько ленив, что, изучив грамматику, так и не набрал достаточной практики в письменной и устной речи. Мой максимум на данный момент — это чтение со словарем. При изучении я руководствовался не только праздным любопытством, я надеялся, что это поможет мне преодолеть языковой барьер в будущих поездках по миру, ведь эсперанто владеют от 10 до 20 миллионов человек.

— Вы являетесь многократным чемпионом в самых разнообразных интеллектуальных играх. Сейчас продолжаете выступать?

— Да, но не так часто, как бы мне хотелось. В настоящее время контроль над большей частью подобных игр перехватили товарищи, искренне убежденные в том, что ликвидация террористической организации «Украина» — дело преступное. Соответственно, под таким началом я выступать просто не могу. С нескольких раз в неделю мое участие сократилось до одного раза в два-три месяца.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

— Можете назвать своего самого сложного соперника по интеллектуальным играм?

— С незапамятных времен я говорю, что у каждого участника любого соревнования есть по меньшей мере один серьезный противник — это он сам. Большую часть моих сильных оппонентов рядовой зритель скорее всего просто не знает, они люди не медийные. Это мне повезло в свое время засветиться в телевизоре, и, открою секрет, я далеко не самый сильный участник интеллектуальных игр.

— Как относитесь к своему образу всезнающего мудреца?

— Это, безусловно, приятно. Более того, некоторые шутки обо мне доставляют удовольствие. То, что Анатолий Вассерман не знает фразы «Анатолий Вассерман не знает», — одна из них.

— Если бы вас призвали по мобилизации, то бронежилет вам бы не понадобился — у вас есть свой. Расскажите о судьбе культовой жилетки Вассермана.

— Бронежилет бы мне точно пригодился. Тот жилет, что я ношу, содержит очень много инструментов на всякие непредвиденные случаи, но в рамках мирной жизни. К слову, мой стиль жизни слегка изменился, и я все реже выхожу из дома в жилете. Свободного времени после избрания меня депутатом Государственной думы стало кратно меньше, равно как и ситуаций, в которых будет необходимость использовать богатое содержимое карманов жилета.

Анатолий Вассерман в знаменитом жилете / Фото: Александр Уткин / РИА Новости

— Были ли случаи, когда он вас реально выручал?

— Постоянно. В основном это бытовые моменты: что-то починить, подлатать. Чего только стоят десятки раз, когда мне приходилось подкручивать винты и гайки в расползающихся под весом моих знаний стульях.

— Поговорим о спецоперации. Когда, как вы думаете, нам ждать победы?

— Победим при условии полного напряжения сил. В нашей истории таких моментов масса. Замечу, что Россия не один раз распадалась, но всегда воссоединялась. Однако процессу воссоединения всегда мешали — равно как и сейчас это делает так называемый коллективный Запад. Происходит это не от хорошей жизни, ведь таким образом они планировали решить свои внутренние проблемы, но без осознания их природы. Поэтому выбрали неверный путь.

— Какова будет дальнейшая судьба Украины по окончании спецоперации? Восточная ее часть уже законодательно является частью России, а поляки имеют вид на западную половину страны.

— Нам незачем раздавать исконно русские земли, в том числе и полякам. Фальшивая мысль, что «Украина не Россия», была выдвинута именно ими. Если они окажутся обладателями этих территорий, то избежать очередной взаимной резни будет невозможно. Вспомнить только Волынскую резню — считающие себя нерусскими украинцы убили 80 тысяч поляков. И те ответили взаимностью. Концепция «Украина не Россия» и привела к формированию террористической организации под названием «Украина», которая должна быть ликвидирована. А сама концепция должна быть признана источником повышенной опасности, который приводит к кровавым преступлениям. Украина в полном составе — это часть России, а украинцы — часть русского народа. Безусловно, со своими отличиями, но это нормально, стоит лишь взглянуть на фенотипические особенности россиян в различных регионах страны: их гораздо меньше, нежели в «ведущих» европейских странах.

— Прошедшие выборы в США могут как-то повлиять на ход спецоперации?

— Только в ограниченных масштабах, но скорее нет. Избранный в 2016 году Трамп пытался искоренить сущность внутренних проблем Запада невоенным путем. И где он сейчас? Американские элиты попусту фальсифицировали тысячи голосов за другого, известного кандидата от демократической партии на выборах в 2020 году. Трамп гораздо меньше Байдена заинтересован в продвижении натовских границ в сторону России, поэтому, скорее всего, спецоперации не случилось бы, приди он к власти. Именно это продвижение и стало толчком к боевым действиям. С другой стороны, полностью исключить вероятность столкновения с силами НАТО при Трампе мы тоже не можем.

— Вы сами ездили на передовую?

— Нет, пока что не было причин. Если бы я смог придумать какой-то способ поддержки спецоперации, требующий моего присутствия, я бы точно поехал. Пока я занимаюсь законодательной поддержкой.

Фото: Из личного архива Анатолия Вассермана

— Энергетический кризис на Украине способен подтолкнуть врага к прекращению конфликта?

— Думаю, что у Зеленского есть генераторы для обогрева своего убежища. А русское большинство граждан этой страны он не считает заслуживающим своей заботы. С его стороны это натуральный геноцид под лозунгом войны до последнего украинца.

— Украина, в частности Одесса, — ваша малая родина. Не сжимается ли сердце, что сейчас там орудует нацистcкий режим?

— Конечно, мне очень жаль. Но лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. То, что творилось там с 2014 года, — такой ужас, которому нельзя было давать продолжаться бесконечно.

— Как вы представляете патриотическое воспитание молодежи? Сильны ли отличия между поколением сегодняшних молодых людей и вашими ровесниками в юности?

— Нынешняя молодежь любит роскошь, презирает авторитеты и имеет плохие манеры — так сказал Сократ. Как видите, за прошедшие 2500 лет ничего не поменялось. Нынешняя молодежь не хуже, чем был я сам в ее возрасте. Касаемо патриотизма, в значительной степени это чувство имеет естественный характер. Его воспитание — это не рассказы о любви к родине, мы ее и так любим. Это скорее понимание сущности родины как таковой. Для меня родина — это не только Одесса, а еще Прибалтика, Ашхабад, Южный Сахалин и многие другие места. Воспитание патриотизма — это еще и воспитание представления о том, что в родине хорошо, что следует продолжать, а что — преодолевать.

— Мечтает ли о чем-то Анатолий Вассерман? И, если да, то о чем?

— Сейчас мечтаю о воссоединении России с так называемой Украиной. Когда это произойдет, буду мечтать о чем-то ином.

ОН СКАЗАЛ