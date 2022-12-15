Год испытаний прошли достойно: как столица укрепляет межнациональную дружбу

Один из праздников, объединяющих разные народы, — Навруз / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

14 декабря прошло итоговое заседание Совета по делам национальностей при правительстве Москвы. Накануне мы попросили экспертов подвести итоги года в сфере нацполитики в Москве.

Юрий Московский, член президиума Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, считает, что подводить итоги года невозможно без учета геополитической обстановки.

— Следствием спецоперации стало прибывание в Россию большого количества беженцев, которым Москва также активно помогает, — пояснил Юрий Викторович. — А окончание пандемии ознаменовалось тем, что к нам вернулись мигранты. Сейчас число иностранных рабочих, зарегистрированных в Москве, колеблется в районе 700–800 тысяч.

Эксперт также отметил, что в 2022 году усилился тренд на «умную» миграцию.

— Ушли времена, когда люди приезжали и пытались найти работу, — пояснил Московский. — Теперь люди приезжают, четко зная, на какое производство идут.

Большинство устраивается в трудовые коллективы, где много земляков, а то и родственников.

Также трендом уходящего года стало создание в районах Москвы, городских округах и поселениях общественных советов по делам национальностей. Активнее всего такие советы действуют в ТиНАО.

— Подобные советы позволяют вести на местах работу по поддержанию межнационального мира, — пояснил эксперт. — Ведется она на основе Стратегии национальной политики до 2025 года: там четко прописано, в каком направлении двигаться.

Другой член президиума Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Александр Бердников рассказал, что в этом году Комиссия по этнокультурному развитию провела три выставки, направленные на профилактику экстремизма и воспитание патриотизма, в том числе в молодежной среде. Одна из них прошла в рамках проекта «Терроризм — угроза цивилизации».

— Выставка называлась «Экстремизму — нет». Ее, к слову, активно посещали слушатели Академии Следственного комитета России, — рассказывает Александр Бердников. — И эти молодые люди — одни из тех, кому предстоит деятельно противодействовать терроризму в будущем.

Другая выставка, посвященная кремлевским курсантам, была организована в Московском высшем войсковом командном училище. А в Московском государственном педагогическом университете состоялась выставка агитплакатов времен Великой Отечественной войны.

— Это уникальное, не имеющее в мире аналогов, произведение искусства, — считает эксперт. — В создании таких плакатов принимали участие лучшие художники СССР. В следующем году мы продолжим проводить подобные выставки, больше ориентируясь на молодежь.

Как показали события этого года, стране нужны патриоты, способные ее защищать.

Для решения этих же задач в течение года на разных площадках проводились межнациональные праздники, круглые столы, семинары и конференции, посвященные темам патриотического воспитания и противодействия экстремизму. Активное участие в них принимали представители китайской диаспоры, многие из которых хорошо знают русский язык.

Как заверили эксперты, в следующем году эта важная работа будет продолжена.