Медиафорум объединил журналистов

Карим Даниев с женой Марьям приехал на форум из Дагестана / Фото: Личный архив Карима Даниева

На VI Медиафорум этнических и региональных средств массовой информации съехались журналисты и блогеры из 60 регионов страны.

Тележурналист из Дагестана Карим Даниев приехал на форум с женой Марьям, которая работает оператором.

— Для нас, признаться, стало неожиданностью, что снятые нами в Махачкале интервью с прохожими, где мы говорили о межнациональных браках, свадебных традициях, интересны людям других национальностей, — рассказал о своем опыте Карим. — Благодаря участию в этом форуме у нас появились друзья из разных уголков России. Лекции, заседания, экскурсии сдружили участников и, конечно же, пополнили их знания.

— На медиафоруме каждый получил стимул для творчества, новые знакомства и возможности, которые всегда возникают при встрече неравнодушных профессионалов, — подчеркнула президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Очно на своих площадках форум собрал более 250 спикеров и участников, а еще более шести тысяч человек следили за его трансляцией.