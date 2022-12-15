Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медиафорум объединил журналистов

Альфия Камилова

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Медиафорум объединил журналистов
Карим Даниев с женой Марьям приехал на форум из Дагестана / Фото: Личный архив Карима Даниева

На VI Медиафорум этнических и региональных средств массовой информации съехались журналисты и блогеры из 60 регионов страны.

Тележурналист из Дагестана Карим Даниев приехал на форум с женой Марьям, которая работает оператором.

— Для нас, признаться, стало неожиданностью, что снятые нами в Махачкале интервью с прохожими, где мы говорили о межнациональных браках, свадебных традициях, интересны людям других национальностей, — рассказал о своем опыте Карим. — Благодаря участию в этом форуме у нас появились друзья из разных уголков России. Лекции, заседания, экскурсии сдружили участников и, конечно же, пополнили их знания.

— На медиафоруме каждый получил стимул для творчества, новые знакомства и возможности, которые всегда возникают при встрече неравнодушных профессионалов, — подчеркнула президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Очно на своих площадках форум собрал более 250 спикеров и участников, а еще более шести тысяч человек следили за его трансляцией.

СМИ Народы Москвы Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте