Вечная мелодия любви: в Татарском культурном центре вспоминали «русского Паваротти»

Фото: АГН Москва

20 ноября исполнителю ретрохитов «Что так сердце растревожено», «Лада», «В краю магнолий», народному артисту РСФСР Ренату Ибрагимову, которого называли «русским Паваротти», исполнилось бы 75 лет. Родные, друзья и поклонники его таланта собрались на памятном вечере в Татарском культурном центре.

Гости вечера вспоминали, каким был артист, не доживший до этого юбилея всего полгода.

— С Ренатом Исламовичем я был знаком лично, — рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. — Несмотря на то что его — прекрасного артиста и исполнителя — знали все, он не был высокомерным или заносчивым... Искренний, добрый, отзывчивый, он откликался на все наши призывы, приходил на мероприятия и благотворительные концерты и не просил гонораров. Он был очень чутким, духовным человеком, помогал всем, кто в этом нуждался.

Артист всегда принимал активное участие в общественной жизни столичных татар, курировал культурные проекты Автономии татар Москвы, при его поддержке проходили и городские мероприятия.

Помимо активного участия в городской общественной жизни певец ездил с гуманитарной миссией в Сирию. Солист Большого театра Марат Гали рассказал на вечере памяти, как в такой поездке оказался вместе с Ренатом Ибрагимовым и как тот охотно делился своими секретами мастерства.

Москвичка Марина Загитова не была знакома с артистом лично. На вечер она пришла, чтобы еще раз услышать любимые песни, которые, как настоящая поклонница Рената Ибрагимова, знает наизусть. В этот вечер их исполняли Феликс Царикати, Владимир Девятов, Сергей и Николай Радченко, Александр Айвазов и другие известные артисты.

Петь Ренат Ибрагимов, кстати, мог на пяти языках. Но вокалом его таланты не ограничивались. Артист, к примеру, любил рисовать акварелью пейзажи, снимался в кино («Итальянский контракт», «Военно-полевой романс» и др.). И при таком числе увлечений он всегда находил время на отдых с семьей.

Как вспоминают близкие, его теща часто приговаривала: «Вот захочешь поругать, а не за что». И будучи отцом восьмерых детей от трех браков, он к каждому из них умел подобрать ключик.

— Я вспоминаю, как увидела Рената впервые! Открытое лицо, лучистый взгляд, улыбка, белый костюм. Он всегда любил светлые вещи, поэтому я сегодня в белом, — пояснила на вечере Светлана Ибрагимова, которая до сих пор не хочет представляться вдовой. — Теперь я слышу его интонации в голосах наших детей. К слову, все четверо их совместных детей учатся в музыкальной школе.

А старший сын артиста Султан продемонстрировал свою любовь к музыке, исполнив песню «Нежность».

— Ренат любил, чтобы зрители уходили с концерта, наполненные позитивными эмоциями, радостью. Пусть и сегодня будет так же, как любил он, — заключила Светлана.

Фото: АГН Москва

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