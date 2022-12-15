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Вечная мелодия любви: в Татарском культурном центре вспоминали «русского Паваротти»

Альфия Камилова

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Вечная мелодия любви: в Татарском культурном центре вспоминали «русского Паваротти»
Фото: АГН Москва

20 ноября исполнителю ретрохитов «Что так сердце растревожено», «Лада», «В краю магнолий», народному артисту РСФСР Ренату Ибрагимову, которого называли «русским Паваротти», исполнилось бы 75 лет. Родные, друзья и поклонники его таланта собрались на памятном вечере в Татарском культурном центре.

Гости вечера вспоминали, каким был артист, не доживший до этого юбилея всего полгода.

— С Ренатом Исламовичем я был знаком лично, — рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. — Несмотря на то что его — прекрасного артиста и исполнителя — знали все, он не был высокомерным или заносчивым... Искренний, добрый, отзывчивый, он откликался на все наши призывы, приходил на мероприятия и благотворительные концерты и не просил гонораров. Он был очень чутким, духовным человеком, помогал всем, кто в этом нуждался.

Артист всегда принимал активное участие в общественной жизни столичных татар, курировал культурные проекты Автономии татар Москвы, при его поддержке проходили и городские мероприятия.

Помимо активного участия в городской общественной жизни певец ездил с гуманитарной миссией в Сирию. Солист Большого театра Марат Гали рассказал на вечере памяти, как в такой поездке оказался вместе с Ренатом Ибрагимовым и как тот охотно делился своими секретами мастерства.

Москвичка Марина Загитова не была знакома с артистом лично. На вечер она пришла, чтобы еще раз услышать любимые песни, которые, как настоящая поклонница Рената Ибрагимова, знает наизусть. В этот вечер их исполняли Феликс Царикати, Владимир Девятов, Сергей и Николай Радченко, Александр Айвазов и другие известные артисты.

Петь Ренат Ибрагимов, кстати, мог на пяти языках. Но вокалом его таланты не ограничивались. Артист, к примеру, любил рисовать акварелью пейзажи, снимался в кино («Итальянский контракт», «Военно-полевой романс» и др.). И при таком числе увлечений он всегда находил время на отдых с семьей.

Как вспоминают близкие, его теща часто приговаривала: «Вот захочешь поругать, а не за что». И будучи отцом восьмерых детей от трех браков, он к каждому из них умел подобрать ключик.

— Я вспоминаю, как увидела Рената впервые! Открытое лицо, лучистый взгляд, улыбка, белый костюм. Он всегда любил светлые вещи, поэтому я сегодня в белом, — пояснила на вечере Светлана Ибрагимова, которая до сих пор не хочет представляться вдовой. — Теперь я слышу его интонации в голосах наших детей. К слову, все четверо их совместных детей учатся в музыкальной школе.

А старший сын артиста Султан продемонстрировал свою любовь к музыке, исполнив песню «Нежность».

— Ренат любил, чтобы зрители уходили с концерта, наполненные позитивными эмоциями, радостью. Пусть и сегодня будет так же, как любил он, — заключила Светлана.

Вечная мелодия любви: в Татарском культурном центре вспоминали «русского Паваротти» Фото: АГН Москва

Выступил со своим кумиром Мирей Матье в Кремлевском дворце

Жизнь Рената Ибрагимова была полна удивительных моментов. «Вечерней Москве» собрала топ-5 интересных фактов из биографии певца.

  1. Уже в 30 лет Ибрагимов стал народным артистом РСФСР, миновав звание заслуженного, что является большой редкостью. До него такое удалось только Федору Шаляпину.
  2. Кумиром Ибрагимова была Мирей Матье. Фотография певицы всегда стояла на его рабочем столе. Однажды в Кремлевском дворце он не только лично познакомился с французской певицей, но и спел с ней дуэтом песню на русском «Все начинается с любви».
  3. Со своей третьей женой Светланой Миннехановой артист познакомился в китайском ресторане: девушка там работала официанткой. Сначала Ренат решил удачно выдать Свету замуж, а не найдя достойной кандидатуры, женился на ней сам.
  4. Младшая дочка артиста Марьям стала подарком артисту на день рождения. Она родилась в самый разгар празднования его 70-летнего юбилея.
  5. «Русским Паваротти» Ибрагимова стали называть после съемки в музыкальном фильме «Итальянский контракт». Фильм снимали в Италии и показывали на международных фестивалях.
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