Никто не забыт : потомки московских ополченцев продолжают искать свидетельства подвига предков

Михаил Кубеев на фоне фотографии отца Николая Кубеева, фронтового фотографа, ушедшего на войну в составе Московского народного ополчения / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Осенью 1941 года тысячи москвичей, работяги с заводов, учителя и журналисты, врачи и спортсмены, добровольно ушли на фронт. Очень немногие из них вернулись домой, но без их жертвы Победа была бы невозможна. Потомки бойцов 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии помнят о подвиге своих дедов и стараются сохранить для следующих поколений все, что знают о своих героических родственниках.

В редакцию не вернулся

В юности у Николая Кубеева было множество увлечений: он интересовался радиоделом, занимался спортом, в особенности любил фигурное катание. Хотел работать шофером, посещал фотокружок. Последние два увлечения определили судьбу Николая Кубеева, фронтового фотокорреспондента ТАСС, ушедшего на фронт добровольцем в составе 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии.

В Московском городском педагогическом университете открылась фотовыставка «В редакцию не вернулся», на которой представлены фотографии Николая Кубеева. Не только фронтовые — разные. Много фотографий Москвы 1930-х годов, фото со спортивных состязаний. Сын советского фотографа, Михаил Кубеев выступал на открытии выставки с фотоаппаратом «лейка» в руках. Тем самым, на который были сняты некоторые из представленных фотографий. Михаил Кубеев рассказал, что интерес к автомобилям превратил увлечение фотографией в профессию. Однажды он сфотографировал с крыши своего дома недавно построенный автопарк и отнес фотографию в редакцию газеты «Вечерняя Москва». Это была первая официальная публикация фотографа Кубеева.

На фронт Николай отправился с Московским народным ополчением.

— Он шел с Северо-Западным фронтом до Бобруйска. Когда наши войска готовились к операции «Багратион», отец держал в руках эту же «лейку» и фотографировал, — Михаил Кубеев показывает старенький фотоаппарат. — Есть две версии: то ли осколок мины, то ли снайперский выстрел ранил его. Отца сразу увезли на самолете в Москву. В столице его пытались поставить на ноги, но не смогли. Мать говорила, что не хватило пенициллина.

Выставка «В редакцию не вернулся» — это целое исследование творчества Николая Кубеева. Интересно, что провела его старшеклассница, ученица столичной школы № 293 Елизавета Хмелевская.

— Мне очень приятно, что проект развивается даже после того, как я окончила школу, и что из проекта, который начинался без особой надежды найти много снимков, он перерос в такую выставку. Она показывает, как важно на самом деле помнить о том, что происходило в нашей стране, о том, что были такие люди, — говорит Елизавета.

На открытии выставки присутствовали многие потомки ополченцев 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии. Они рассказали нам десятки историй, каждая из которых без труда могла бы лечь в основу сценария для кинофильма.

Красный следопыт

Каждый год в Мосгордуме проходит научно-практическая конференция, посвященная Московскому народному ополчению. В ней, помимо историков, писателей, публицистов, участвуют и потомки ополченцев. Некоторые из них ведут настолько активную работу по сохранению памяти о своих предках, что позавидовал бы любой архив.

Сообщество «Красный следопыт» — это потомки бойцов 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии. Единственной дивизии Московского народного ополчения, у которой сохранился правопреемник — 467-й окружной учебный центр в Коврове. Основал движение «Красный следопыт» Иван Петрович Савченко, человек известный в кругах поисковиков. Недавно Ивана Савченко не стало, но дело его живет.

— Иван Петрович учился в школе в районе Ленинского проспекта. Там формировалась 4-я дивизия народного ополчения, — рассказывает нынешний председатель «Красного следопыта» Владимир Губаренков. — И там с малых лет детям прививали интерес к истории ополчения. Иван участвовал во всех мероприятиях. Отец Ивана Савченко был полковником Советской армии. Дома у них хранились два ордена Красной Звезды. Иван, еще будучи школьником, постоянно спрашивал отца, откуда два ордена. Одним наградили отца, а второй чей? Отец всегда отмалчивался. В старшей школе Иван Савченко решил раскрыть эту тайну, сам написал письмо в Минобороны и получил ответ: вторым орденом Красной Звезды наградили его мать.

Оказалось, что мама Ивана Савченко родила его старшую сестру Татьяну еще на фронте, а после войны родился и сам Иван. Мама умерла, а у второй жены отца отношения с Татьяной не сложились. Иван тогда был еще настолько мал, что ему решили не рассказывать трагическую историю его настоящей мамы.

— Когда все выяснилось, Иван еще больше заинтересовался историей дивизии, в которой служила его мать. Ездил на встречи с ветеранами в Ковров. У него возникла идея — собрать разрозненную информацию о дивизии и где-то ее разместить, чтобы она была доступна всем, — продолжает Владимир Губаренков.

В школе № 600 в то время были небольшая штаб-квартира ветеранов и школьный военный музей. Был там и детский поисковый отряд «Красный следопыт». На Ивана Савченко в то время уже начали выходить потомки ополченцев, желающие узнать о судьбе своих родственников. Тогда и появилось сообщество «Красный следопыт».

Хохловка, 24

Владимир Губаренков — тоже потомок ополченца 3-й дивизии. Его дед Чернов Александр Иванович погиб в боях в Ленинградской области.

— Он работал на Люблинском литейно-механическом заводе. Затем перешел на другое предприятие. Не знаю куда, но точно в Коминтерновский район. На завод я ездил. У меня от деда осталась книжка техминимума. Говорил администрации, что у них работал Александр Чернов, а они уверяли, что весь завод ушел в 13-ю дивизию, — рассказывает Губаренков.

Его дед ушел добровольцем в рабочий батальон, копал окопы под Москвой. Отличившимся добровольцам осенью 1941 года еще разрешали съездить домой. Александр Чернов несколько раз побывал дома, но в 20-х числах февраля всех отправили на фронт. Уезжали ополченцы с Савеловского вокзала, прибыли в район Осташкова и 120 километров шли пешком до места боев.

— Некоторые погибли по пути, заснули и упали в снег. У кого-то с собой были бутылки с зажигательной смесью. При падении они разбивались и вспыхивали. Кто-то просто не пережил такого перехода из-за возраста. Последний раз моя бабушка видела деда на Савеловском вокзале, — говорит Владимир Губаренков.

В середине 1942 года пришло извещение, что Александр Чернов пропал без вести. Бабушка сильно горевала. Она тогда работала швеей. Сначала в Подольске, потом в Москве. Жили они в Царицыне. Возвращаясь с работы на электричке, рабочие нередко спрыгивали с подножек поезда на перегоне между Москворечьем и Царицыном, чтобы ближе было идти домой. В один из дней с бабушкой Владимира случился несчастный случай — она зацепилась за подножку и погибла. Мама Владимира осталась одна. В 1944 году, в 15 лет, она пошла работать в госпиталь Бурденко санитаркой. Несколько раз она писала письма в военкомат, пытаясь выяснить судьбу пропавшего без вести отца.

— Когда я был совсем маленьким, мама рассказывала мне, что во время войны были кровопролитные бои под Сталинградом. Почему-то мне в голову втемяшилось, что дед погиб там, — вспоминает Владимир Губаренков.

Когда Владимир был еще мал, его мама работала на производстве и имела вторую форму допуска, благодаря которой ей позволили поработать в архиве. Но архив — это не библиотека. В нем собрано колоссальное количество информации. И чтобы перелопатить все в поисках одной-единственной похоронки, требовалась уйма времени. Поиски не увенчались успехом.

— Уже относительно недавно, в 2010 году, по телевизору шла какая-то передача, где сказали, что оцифрован подольский архив. Я включил компьютер, зашел на сайт и ввел фамилию.

Естественно, появился целый список Черновых Александров Ивановичей. И вдруг я вижу адрес: Московская область, Ленинский район, деревня Хохловка, дом 24, — вспоминает Владимир Губаренков. — Это дом, где я родился. Дед Владимира погиб в Ленинградской области в период Демянского котла. Так Владимир Губаренков стал подробнее изучать информацию о 3-й дивизии ополчения. Так познакомился с Иваном Савченко, а родственники Александра Ивановича Чернова спустя более чем полвека узнали о судьбе ополченца.

Личное дело

Как оценить подвиг? Можно ли его вообще оценить? Какой подвиг более важен, а какой — менее важен? И кто такой «герой»? С одной стороны, это вопросы философские, с другой — существуют государственные награды разных степеней. Их присваивают за те или иные заслуги перед Отечеством. Мария Медведева, совсем еще юная девушка, ушедшая на фронт санитаркой, была представлена к званию Героя Советского Союза посмертно. О ее подвигах писали фронтовые газеты, но награда так и не нашла героя.

— Я с детства знал, что моя тетя была девушкой героической, что она пожертвовала собой ради Отечества, — рассказывает племянник Марии Андреевны Сергей Медведев. — Отец ее боготворил. Для него она была практически святой. Последние 20–30 лет он практически не расставался с ее фотографией.

Мария Медведева ушла на фронт с дивизией ополчения 15 октября 1941 года, хотя имела бронь. Фактически на фронт она сбежала. Еще в Москве она окончила курсы медсестер, получила специальность сандружинницы, затем стала санинструктором.

«Героический подвиг Марии Медведевой» — так называется статья в «Красноармейской газете» № 283 от 23 ноября 1943 года. Мария тогда уже прошла курсы младших лейтенантов и командовала взводом связистов. В разгар боя на командном пункте пропала связь — во время артобстрела повредили провода. Под огнем фашистов Мария Медведева пошла по линии и устранила разрывы. Немцы продолжали наступать, а командир выбыл из строя, и юной Марии Медведевой пришлось взять командование на себя и корректировать минометный огонь. Контратака продолжалась.

«Но Медведева не дрогнула. В критический момент вызвала минометный огонь на себя. Командуя бойцами, офицер Медведева сама вела огонь из пистолета и одну за другой бросала в немцев гранаты. В бою славная патриотка была ранена, но она не покинула боевого поста», — говорится в материале за авторством гвардии капитана Гринберга.

За этот бой и многие другие боевые заслуги лейтенант Медведева получила орден Красного Знамени — второй по значимости орден после ордена Ленина. У нее было шесть ранений, но каждый раз она возвращалась из госпиталя на фронт при первой возможности. До победы лейтенант Медведева не дожила немного — она погибла 26 января 1945-го в бою с одной из самых известных танковых дивизий SS «Мертвая голова».

— Она погибла, когда организовывала заслон, чтобы задержать танки и мотопехоту и эвакуировать средства связи командного пункта, знамя полка. Заслон этот задачу выполнил, но в том бою под венгерской деревней Вереб она погибла, — рассказывает Сергей Медведев.

Ее представили к званию Героя Советского Союза, но командующий армией понизил посмертную награду до ордена Отечественной войны I степени.

Сергею Медведеву удалось найти много информации о своей тете, но личного дела обнаружить так и не удалось. Возможно, оно затерялось и сейчас где-то лежит, а может быть, сгорело. Но у офицера должно быть личное дело, и, чтобы хотя бы частично исправить историческую несправедливость, Сергей Медведев решил написать документальную повесть с рабочим названием «Личное дело Марии Медведевой».

На данный момент не установлено даже точное место ее захоронения. В Венгрии есть несколько братских захоронений, вероятно, она лежит в одном из них.

В поисках захоронения, общаясь на форумах с представителями русской диаспоры в Венгрии, Сергей Медведев наткнулся на упоминание повести «Любовь и на войне любовь» за авторством Исрафила Макеева. Оказалось, что Исрафил Муссаевич служил вместе с Марией Медведевой, был влюблен в нее и написал об этом книгу. Исрафил Макеев до сих пор живет во Владикавказе. Сергей Медведев даже летал туда на встречу с ветераном.

В селе Кременки Калужской области (Мария Медведева родилась в Калужской области, в селе Аристово) есть небольшой военный музей. 15 октября этого года в нем открылась экспозиция, посвященная героической девушке — лейтенанту Медведевой.

СПРАВКА

3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия была сформирована 30 октября 1941 года. Ее несколько раз переформировывали, сначала в 130-ю стрелковую дивизию, затем в 53-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Правопреемником дивизии ополчения сегодня является 477-й гвардейский окружной учебный Московско-Тартуский Краснознаменный центр подготовки младших специалистов.

Дивизия вела боевые действия в составе войск Московской зоны обороны, Калининского, Северо-Западного, Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Участвовала в Битве за Москву, Демянской, Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных операциях Красной армии. Дивизии четырежды объявлялась благодарность верховного главнокомандующего.

АРХИВ

Из наградного листа Марии Медведевой:

— 40 месяцев и 11 дней тов. Медведева М. М. героически участвовала в смертельной борьбе с фашистскими захватчиками. Испытывая жгучую ненависть к врагу, т. Медведева с первых дней вступления в ряды Славной Красной Армии настойчиво-кропотливо начала повышать свои военные знания, и, как результат, в условиях ожесточенных сражений бывшая простая телефонистка из рядовой выросла до Советского офицера, это человек, кровно связанный с Советским строем, показала себя героем сражений, не знающая страха в борьбе за честь и независимость нашей Родины.