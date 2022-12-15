До конца оставались журналистами

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В четверг, 15 декабря, в Москве, в День памяти погибших журналистов, состоялась премьера художественного фильма «Тачка цвета крови» режиссера Мокея Русинова. Кино основано на реальных событиях.

История фильма начинается в городе Тольятти середины 1990-х годов. Сюжет выстроен вокруг трех героев, которые, несмотря на тяготы постсоветской жизни, боролись за правду, справедливость и гласность. Двое из них — журналисты — Валерий Иванов и Алексей Сидоров — открывают собственную газету «Тольяттинское обозрение». В текстах они поднимают вопросы сращивания власти и криминальных группировок.

— Журналистов, подобных нашим героям, в те годы было немало, — говорит режиссер фильма Мокей Русинов. — А криминальные деяния, которые творились на Тольяттинском автомобильном заводе, наиболее цельно описывают ситуацию, которая сложилась в те годы в России. Третий главный герой — майор милиции Дмитрий Огородников, который помогал самоотверженным журналистам. Троица бросила вызов алчности и жажде наживы, охватившей городские структуры.

— В это тяжелое время они пытались сохранить государственность и не боялись называть вещи своими именами, — продолжает Русинов. — Будучи коммерческой газетой, они первые в стране запустили рубрику «Сообщи, где торгуют смертью», с помощью которой боролись с наркоманией, уровень которой возрос в 1990-е годы.

По словам режиссера, Иванов и Сидоров вели базу милиционеров, работавших в этом направлении, и, чтобы поддержать их труд, учредили премию — награждали силовиков «золотыми сердцами» за честную борьбу с распространением наркотиков. Именно вовлеченность дуэта журналистов в общественную жизнь и ощущение сопричастности к городскому порядку подтолкнули творческую группу к экранизации этой истории.

— Название фильма «Тачка цвета крови» соответствует циклу статей-разоблачений под авторством Иванова, — рассказывает режиссер. — Это были революционные на тот момент материалы, в числе которых — фотография главы района в компании местного криминального авторитета.

В начале нулевых все трое были убиты преступниками, однако память о журналистах, отдавших свои жизни за борьбу с криминальным миром, будет жить вечно.

СПРАВКА

Валерий Евгеньевич Иванов, основатель и первый главный редактор «Тольяттинского обозрения», был убит 29 апреля 2002 года в своем автомобиле «Нива», во дворе. Киллер выстрелил в Иванова шесть раз, при большом количестве свидетелей. Валерий Иванов скончался на месте.