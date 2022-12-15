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Снежные фигуры: как появились снеговики

Альфия Камилова
Общество
Снежные фигуры: как появились снеговики
10-летняя Вероника Бодяк слепила первого в этом году снеговика во дворе дома № 168 на Варшавском шоссе. / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В декабре 1699 года в России появилась традиция праздновать Новый год. Петр I повелел украшать главные улицы Москвы, а также дома знати хвойными деревьями и ветками. Тогда же вместе с новогодней елкой символом праздника стала фигура из снега — снеговик.

Вероника Бодяк всегда ждет наступления зимы с нетерпением. В это время года можно играть в снежки, кататься на санках, делать снежного ангела и лепить снеговиков.

— Я знаю, как катать снежные шары, чтобы потом составить из них фигуру. Мои мама и папа тоже с детства умеют лепить снеговиков. И бабушки умеют. Все родные любят это делать — такая у нас зимняя традиция. Сегодня мы с папой специально принесли с собой шапку и шарф, чтобы украсить снеговика, — поделилась 10-летняя школьница Вероника. — Вместо носика у него грабли, а вместо рук — лопатки, так веселее. А еще я хочу слепить потом в Битцевском лесу зайчика. Моя мама уже видела таких снежных зверушек в парке «Печатники».

Забавные снежные зайцы уже появились во многих парках столицы. Символы 2023 года сидят на земле и на ветках, «карабкаются» по стволам деревьев. Создают прохожим новогоднее настроение.

— Новый год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика или Кота, — говорит астролог Марина Валеева. — Китайцы уверяют, что дружелюбный зверек подарит процветание и плодородие. А встречать Новый год нужно в нарядах черного, синего, голубого или бирюзового цвета. Принимать символ года по восточному календарю тоже стало российской традицией. Как и лепка снеговиков.

Считается, что снеговиков в XII столетии придумал святой Франциск Ассизский. Он верил, что снег — дар ангелов, а значит, может защитить от злых духов.

— Тогда снеговики были похожи на столб, а фигуры из трех шаров появились лишь в XIX веке. Тогда же снеговики стали новогодними персонажами. Сегодня кажется, что нос-морковка и ведро на голове — для забавы. Ан нет, — рассказывает краевед Татьяна Волкова. — У каждого предмета свое предназначение: овощ — для богатого урожая, ведро — для достатка, метла — для защиты. А бусы из чеснока — для здоровья всей семьи. Да, снеговиков придумали в Европе, а вот снежные бабы родились у нас.

Причем очень давно. Древние славяне хотели задобрить злую женщину Зиму и поэтому сооружали в ее честь снежных баб. Причем внутрь клали деньги или сладости. После исчезновения язычников о снеговиках забыли, но в XVIII веке Петр I вспомнил о древней традиции. С первым снегопадом император устраивал в Летнем саду конкурс для придворных: задачей участников было слепить лучшую, как он их называл, «снежную дуру».

Снежные фигуры всегда вызывали интерес у творческих людей. Им посвящали сказки, стихи, оперы. Одна из самых известных историй о Снегурочке получила мировую славу. «Весенняя сказка» Александра Островского вдохновила Петра Чайковского и Римского-Корсакова. «Тяготение к древнему русскому обычаю и языческому пантеизму вспыхнуло ярким пламенем. Не было для меня на свете лучшего сюжета, лучших поэтических образов, чем Снегурочка, Лель или Весна», — вспоминал известный композитор Николай Римский-Корсаков. Снеговики, поделки из снега — искусство исчезающее, тающее с весенними лучами. Но в душе каждого человека навсегда остается первый снеговик, который был слеплен с родителями. Поэтому эта традиция на века.

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