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Любовь к книгам и чтению помогли найти любимое дело

Альфия Камилова
Общество
Любовь к книгам и чтению помогли найти любимое дело
Директор библиотеки № 151 Ирина Трофимова всегда с интересом изучает книжные новинки / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Каждый день будет добрым, если занимаешься любимым делом, считает заведующая библиотекой № 151 Ирина Трофимова. «Вечерняя Москва» узнала, как проходит утро руководителя.

Ирина Юрьевна человек очень сдержанный, ответственный, не привыкший тратить время попусту. Поэтому она уже давно выработала для себя режим дня.

— Подъем у меня в 6:30 утра в любой сезон года. Да, зимой в это время на улице еще темно. Но я встаю всегда в это время, потому что у меня есть собственный будильник, — улыбается Ирина Юрьевна. — Уже почти 13 лет пес Багги ждет моего пробуждения, чтобы получить утреннюю порцию еды, заботы и внимания.

Смышленый метис Багги, похожий на крупного тойтерьера, привычно садится у ног хозяйки и одобрительно смотрит на нее большими умными глазами-бусинками. Кажется, что даже сейчас кивнет утвердительно, мол, правильно говоришь, Ирина Юрьевна.

— Помните знаменитую фразу Антуана де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце»: «Мы в ответе за тех, кого приручили ». Поэтому я могу отказаться от завтрака в пользу своего любимца и сходить с ним погулять, — говорит Ирина Трофимова, гладя пса по голове. А затем смотрит на часы. — И сегодня именно такой день — пора ехать на работу.

От района Бирюлево до библиотеки без пробок минут 20 езды на авто.

— В такое время дороги зачастую свободны, — Ирина Юрьевна уверенно ведет автомобиль. — Поэтому очень удобно добираться до работы. Библиотека № 151 имеет два здания, одно находится в парке у станции метро «Пражская », второе — в районе Чертаново Северное. Обе библиотеки пользуются популярностью у жителей, и это очень ценно. Знаете, я не сразу выбрала библиотечное дело. Сначала работала бухгалтером, управленцем, экономистом, а библиотеки посещала, потому что не могу жить без чтения. Даже на отдыхе у меня с собой полчемодана книг. Мне очень нравятся детективы, а любимый писатель — Питер Джеймс. А потом так вышло, что моя любовь к книгам и библиотекам превратилась в осознание, что хочу связать с ними свою жизнь и работу. Хотя сегодня библиотеки — это не только про чтение и книги. Сегодня это место притяжения творческих людей. Я говорю не только о сотрудниках библиотечных систем, хотя это очень увлеченные и талантливые люди, которые могут провести лекцию и мастер-класс, подготовить концерт или конференцию. Но и о наших посетителях! Люди в свои выходные приходят, чтобы поучаствовать в наших мероприятиях, получить новые знания, иногда и сами предлагают интересные идеи.

Ирина Юрьевна привычно паркует машину, и мы спешим в здание библиотеки.

— История нашего учреждения началась в 1888 году. Библиотека на Петровских линиях принадлежала частным лицам, — на ходу рассказывает заведующая. — А в Северное Чертаново библиотека переехала в 1988 году. С 2014 года входит в состав единой системы библиотек Южного округа Москвы. В нашем информационно-культурном и досуговом центре всегда интересно. Смотрите сами, вот набор желающих на новогодние мастер-классы «Символ года» и «Бал королевы! Вот приглашения на интерактивную программу «По следам волшебницы Зимы». У нас очень много разных программ. Мы хотим, чтобы каждый день был интересным и насыщенным событиями. Ведь так жить интересно!

ДОСЬЕ

Ирина Юрьевна Трофимова родилась 5 июня 1982 года. После окончания школы в 2002 году поступила в Казанский кооперативный техникум, выбрав специальность «Экономика и бухгалтерский учет». В 2012 году продолжила свое образование, поступив в Российский государственный гуманитарный университет на факультет «Государственное и муниципальное управление». В 2017 году прошла профессиональную переподготовку по библиотечному делу. Закончила обучение с красным дипломом и получила специальность педагога-библиотекаря. А в апреле того же года Ирина Трофимова заступила на должность заведующей библиотечным комплексом № 151.

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