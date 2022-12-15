Читатели передали бойцам теплые вещи и пожелания

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Лийн и Иван Колесников загружают коробки с носками, собранные читателями «ВМ» для бойцов СВО / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

15 декабря из столицы отправили еще одну машину с гуманитарной помощью для военнослужащих Донбасса. В том числе несколько коробок, собранных в рамках акции «Свяжи носки бойцу», которую запустила «Вечерняя Москва».

Общественная приемная депутата Кирилла Щитова превращена в склад. Даже в его кабинете стоят башенки из коробок с собранной помощью. Медицинской роте доставят медикаменты и наборы первой помощи. А еще здесь теплые носки и термобелье, зимняя обувь, спальные мешки и палатки с обогревом, буржуйки — все, чтобы помочь бойцам пережить холода. На всех коробках наклеены маркировки с номерами батальонов и фамилиями командиров — в этот раз помощь оказывается по конкретным заявкам от военнослужащих, в рамках сбора удалось выполнить заявки восьми боевых подразделений.

На некоторых коробках наклеена символика «Вечерней Москвы». В них — собранные читателями нашей газеты в рамках акции «Свяжи носки бойцу» вещи. Между прочим, около 1000 пар теплых шерстяных носков.

— Мы не ожидали, что наша акция вызовет настолько широкий отклик. Несмотря на то что московские бабушки сами носки уже почти не вяжут, они их покупали и приносили в редакцию, — рассказал заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Сергей Серков.

Он добавил, что сейчас акция завершилась, но неравнодушные москвичи все равно продолжают приносить для бойцов теплые вещи.

— Поэтому мы надеемся возобновить сбор снова. Кстати, читатели проявили инициативу, и в каждую пару носков вложили письмо с теплыми пожеланиями, конфеты и шоколадки, а также приносили перчатки и другие теплые вещи. От редакции мы тоже приложили обращение к военнослужащим, где пожелали им вернуться домой с победой и обязательно живыми и здоровыми, — сказал Сергей Серков.

Желтый грузовик, кузов которого сверху донизу уставлен коробками, сначала отправится в Ростов-на-Дону, а оттуда, под охраной Луганской народной милиции, развезет помощь по точкам на прифронтовой территории. Сопровождать груз будут и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

— Я помогаю в отправке гуманитарной помощи, загружаю все в машину, — рассказал член отряда Всероссийского корпуса спасателей Иван Колесников. — У меня пока не было возможности лично сопровождать грузы, но, если нужно будет, я в любой момент готов к такой поездке. До этого я помогал в транспортировке гумпомощи в Государственном университете управления.

Практически каждую неделю из Москвы отправляются грузы с помощью для бойцов и жителей ЛНР и ДНР. Они получат коробки в канун Нового года, и, чтобы создать праздничное настроение, для них также собрали сладости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл щитов, депутат Московской Городской Думы:

— Мы системно сотрудничаем с Московским и Ростовским отделениями Всероссийского корпуса спасателей. Они помогают нам доставлять грузы, которые собирают неравнодушные жители. Мы уже отвезли металлоискатели для инженерно-саперных подразделений МЧС ЛНР, а потом начали регулярно возить гумпомощь. Сейчас отправляем уже четвертую машину. Мы также объявили сбор денежных средств, и переводы на наши счета приходили со всей страны. Большую часть отправленных вещей собрали москвичи, но две коробки нам прислали из Красноярского края.