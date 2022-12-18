Как часто стирать полотенца и постельное белье, чтобы не заболеть

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Уборка дома — не самое любимое занятие для большинства. Однако нельзя избежать таких рутинных задач, как смена постельного белья и чистка холодильника. Это помогает поддерживать дома чистоту и уют, избежать скопления микроорганизмов, которые грозят болезнями.

Эксперты рассказали, как часто следует менять постель, убирать на кухне и стирать домашний текстиль, чтобы свести риски к минимуму, пишет американское издание The Sun.

Постельные принадлежности

Взрослый человек в среднем теряет 285 мл жидкости за ночь и сбрасывает 454 грамма омертвевшей кожи в год, рассказал специалист по сну магазина постельного белья TEMPUR Томас Хег Райзенхус.

— Подумайте об омертвевших клетках кожи, сале, поте и грязи, которые накапливаются на подушках, одеяле, матрасе и простынях, — призвал он.

Грязное постельное белье — благоприятная среда для размножения пылевых клещей, которые вызывают кожную сыпь, раздражение, усугубляют симптомы аллергии.

Хотя пылевые клещи встречаются в большинстве домов, определенно стоит регулярно стирать постельное белье, чтобы держать их под контролем.

Наволочки — еженедельно или чаще

Если человек проводит в постели от семи до восьми часов, то его голова и лицо покоятся на наволочке более 50 часов в неделю. Ткань накапливает пот, пыль, кожное сало, остатки косметики, предупредила основательница компании по продаже мебели и аксессуаров для спальни French Bedroom Джорджия Меткалф. Редкая стирка наволочек грозит проблемами с кожей.

Эксперт добавила, что обладатели жирных волос или те, кто ложится спать с макияжем, должны чаще стирать наволочки. В противном случае на коже может появиться акне.

Пододеяльники — еженедельно

Пододеяльник стоит стирать раз в неделю, так как он лежит поверх кровати и собирает пыль и грязь, в которой размножаются пылевые клещи. Эксперт предупредила, что нестиранное белье может ухудшить качество сна из-за скопившихся аллергенов.

Постельное белье — раз в неделю

Простыни стираются раз в неделю. Если на кровати спят домашние животные, нужно менять их еще чаще — каждые два-три дня. Это поможет избавиться от шерсти, перхоти и мусора, который питомцы приносят в постель.

Эксперт по сну Томас порекомендовал стирать хлопковые простыни в горячей воде — при температуре 60 градусов. Некоторые другие материалы, такие как полиэстер, допускается стирать только в теплой воде.

Пуховые одеяла — каждые три-шесть месяцев

Чтобы уменьшить скопления бактерий и аллергенов, пуховые одеяла нужно отдавать в химчистку каждые три-шесть месяцев, призвал специалист. Одеяла из синтетического волокна можно чистить в стиральной машине в соответствии с инструкциями по уходу на этикетке.

Подушки — каждые четыре-шесть месяцев

Подушки также стоит стирать каждые четыре-шесть месяцев. Однако Томас отметил, что бактерии все равно будут накапливаться, поэтому важно менять подушку спустя три года использования.

Матрас — каждые шесть месяцев

Вдобавок к жидкостям организма и кожным чешуйкам в среднем в матрасе живут от 100 тысяч до 10 миллионов пылевых клещей — микроскопических существ, вызывающих кожную сыпь и раздражение. По этой причине крайне важно чистить матрас каждые полгода.

Тем, кто страдает от астмы или аллергии, эксперт посоветовал чистить матрас раз в месяц.

Обычный пружинный матрас нужно пропылесосить, чтобы удалить пыль и частицы кожи, а потом почистить с помощью пятновыводителя. После проветрить его: пусть ткань подышит.

Наматрасники — каждые три месяца

Хотя наматрасники не соприкасаются с кожей, они все равно требуют регулярной чистки, рассказал специалист. Наматрасник нужно стирать раз в три месяца, в соответствии со сменой сезонов, чтобы он оставался чистым, свежим и продолжал эффективно защищать матрас.

Остальная часть дома

Уборка кухни — ежедневно

Поддерживать чистоту на кухне важно, как ни в одной другой комнате дома, заявила блогер, специалист по уборке Лора Маунтфорд. Так как на кухне готовится пища, жизненно важно избежать распространения микробов и попадания их в еду.

Протирание холодильника — раз в неделю. Капитальная чистка каждые три месяца

Содержать холодильник в чистоте важно, чтобы не загрязнялись продукты, отметила Маунтфорд. Стоит следить, чтобы в нем не было пропавшей еды, стараться ежедневно протирать все видимые пятна антибактериальным средством и чистой тканью.

Капитальная уборка холодильника — раз в три месяца: стоит достать оттуда все продукты, вымыть полки в мыльной воде и насухо протереть поверхности.

В грязном холодильнике, по словам эксперта, могут размножаться вредные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка.

Кухонные полотенца — каждые несколько дней

Кухонные полотенца используются для множества целей: ими вытирают посуду, руки или используют как прихватку. Поэтому они — рассадник микробов и бактерий, заявила эксперт по уборке сервиса услуг Rezigo Эмили Бартон. Стирать их нужно не реже раза в неделю, но в идеале — каждые несколько дней.

Пледы — каждые три месяца

Пледы, которые регулярно используются, нужно стирать каждые три месяца с использованием смягчающего моющего средства.

Чехлы для подушек — каждые два месяца

Чехлы для декоративных подушек, диванов или стульев следует стирать в деликатном режиме каждые два месяца или каждый месяц, если в доме живут дети или питомцы.

Специалист посоветовала перед стиркой застегнуть молнии и пуговицы, если они есть на чехлах, чтобы убедиться, что ткань не повредится и не запутается в стиральной машине.

Полотенца и салфетки для лица — каждые три использования

Оптимальная частота стирок полотенец для лица и тела — каждые три использования, заявила Бартон.

— Если принимаете душ ежедневно, значит, нужно стирать полотенца два раза в неделю.

После стирки их нужно хорошо просушить, чтобы предотвратить образование плесени или бактерий.