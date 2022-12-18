День памяти Николая Чудотворца в 2022 году: когда отмечают праздник, традиции и приметы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Николай Чудотворец — ярчайший христианский святой, которому приписывают множество чудес. За чуткость к молитвам на Руси его прозвали «милостивым», возводили в честь него церкви и называли мальчиков. О жизни святителя, традициях и особенностях даты — в материале «Вечерней Москвы».

Когда отмечают день памяти Николая Чудотворца в 2022 году

Православные отметят День Святого Николая Угодника в 2022 году 19 декабря. В народе дату знают еще как Никола Зимний, в этот день верующие вспоминают о финале жизни святого.

В церковной традиции есть еще два дня почитания Николая: 11 августа (Никола Осенний) вспоминают о его рождении, и 22 мая (Никола Вешний) — о переносе мощей Угодника из Турции в Италию.

Житие и подвижничество Николая Чудотворца

Николай появился на свет в зажиточной семье в городе Патары недалеко от Ликии. Ребенок сразу начал тянуться к вере, постоянно молился в храме. Повзрослевший юноша принял решение служить Богу и стал священником. Имущество, оставшееся после смерти родителей, он отдал нуждающимся и продолжил служение.

Вскоре Угодник получил сан епископа в городе Миры. Сейчас населенный пункт находится на территории современной Турции и носит название Демре. Новоявленный архиепископ сразу завоевал всеобщую любовь за доброту, справедливость, отзывчивость и кроткий нрав. Николай изо всех сил старался искоренить язычество — он уничтожал идолов и разорял капища, в то же время защищал христианство от отступников.

Слава о нем облетела по миру благодаря чудесам: согласно житию, его молитвы уберегли горожан от голодной смерти, не раз спасали бедствующих моряков, помогали восстановить справедливость в случае с безвинно осужденными. Точная дата смерти святого неизвестна, но прожил он до преклонных лет.

Где находятся мощи Николая Чудотворца

Нетленные останки Николая Чудотворца первое время хранились в городе Миры Ликийские. Они мироточили и избавляли от хворей и невзгод верующих.

В 1087 году часть мощей перевезли в итальянский город Бари. Там построили базилику имени святого Николая, что до сих привлекает паломников со всего мира. Через некоторое время часть останков разместили в венецианском храме, а в Мирах хранится лишь малая частица.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В чем помогает Николай Чудотворец

Святого Николая зовут чудотворцем, так как после молитвы к нему происходят разные чудеса. Исторически Николай Угодник покровительствовал морякам, странникам, купцам, безвинно осужденным и ребятишкам. Именно он стал прообразом главного волшебника Рождества в западной традиции — Санта Клауса.

Чего нельзя делать в День Николая Чудотворца

Чтобы заручиться поддержкой святого, запрещено совершать ряд действий:

отказывать в подаянии и помощи нуждающимся;

осуждать и обвинять кого-либо;

наговаривать и клеветничать, обсуждать за глаза;

задумывать злое, строить планы отмщения;

унывать и тосковать;

усердно работать;

рукодельничать;

одалживать деньги и также брать взаймы;

бранить детей, порицать за шалости;

отказываться от приглашений друзей, не принимать презенты от окружающих.

Традиции и обычаи в День Николая Чудотворца

На Руси люди верили, что Никола спускается на землю и обходит ее вдоль и поперек, чтобы прогнать всю нечисть. Старшее поколение в складчину устраивали богатые застолья: пекли пироги, варили пиво и брагу. Усаживались все вместе, трапезничали и обменивались мудростью. Молодняк наслаждался зимними забавами — катались на санях, кричали песни, играли в снежки и готовились к святкам. Детям дарили сладости, тайком подкладывали под подушку.

По церковному уставу в этот день нужно посетить храм и помолиться святому. Именно в праздничную дату молитвы имеют особую силу. Матери могут просить здоровья детям, путешественники — хорошей дороги, безвинно осужденные — о справедливости. Рекомендуется проявлять доброту и отзывчивость, любовь к близким.

Приметы в День Николая Чудотворца

Большинство примет в этот день связано с погодой, так как Никола имел важную роль в земледелии.