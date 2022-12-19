В столичных семейных центрах подвели итоги проекта для подростков и их родителей

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В столичных семейных центрах для подростков и их родителей реализуется проект «Алло, ма!» Он призван помочь в выстраивании диалога между поколениями, налаживании детско-родительских отношений. В середине декабря были подведены итоги работы проекта за год. Об этом рассказала Екатерина Бербер, заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Креативный проект «Алло, ма!» придуман самими подростками. В 2018 году у ребят родилась идея создать курс, который бы объединил детей и их родителей на одной площадке и помог решить важные и актуальные вопросы: научиться договариваться, понимать и принимать друг друга. Отклик на эту инициативу от родителей говорит о том, что в наших семьях есть запрос на доверительность отношений, совместную командую работу и взаимопонимание, чему в полной мере соответствует проект, — отметила Екатерина Бербер.

Программа включает пять специальных креативных курсов, в рамках которых специалисты семейных центров провели 80 мастер-классов. В них приняли участие более 200 семей.

Курс «Говорят дети» призван настроить семьи на конструктивный диалог. Подростки и родители научились слушать и слышать, быть внимательными друг к другу, работать в команде, воспринимать адекватно мнения других членов семьи. Благодаря курсу «Мам, купи!» участники смогли договариваться друг с другом о денежных вопросах, вместе планировать покупки и выстраивать долгосрочные финансовые планы. Детей познакомили с понятием бюджета, рассказали из чего он состоит, помогли разобраться в категориях расходов. А главное — объяснили, насколько важно тратить деньги с умом.

Курс «Битва поколений. Бумеры и зуммеры» дает возможность семьям узнать больше друг о друге через призму теории поколений и понимания культурных различий. Основная мысль курса: «Мы разные, но, стараясь понять друг друга, мы можем выстраивать диалог». Подростки и родители участвовали в конкурсах, вместе проходили квесты, снимали семейные видеовизитки. Желание стать первыми объединило детей и взрослых.

Тренинг «Ориентируйся на позитив» помог участникам понять, как опираться на свои сильные стороны, выделять время на те дела, которые приносят радость, поддерживать баланс трех жизненных сфер: удовольствия, достижений и общения.

На завершающем курсе проекта «Возьми и сделай» представители разных поколений через создание семейных проектов научились быть одной командой. Объединяющей целью может быть, например, подготовка к поступлению в ВУЗ ребенка или создание уюта в новом доме. Занятия помогли членам семей построить пошаговый план и объединиться для успешного его воплощения.

По словам организаторов, занятия, построенные по принципу «антилекции» формируют творческую и продуктивную атмосферу, главный герой которой — семья.

Проект «Алло, ма!» в 2023 году продолжит помогать семьям найти общий язык и сплотиться. Чтобы стать его участником, необходимо выбрать на портале «Мой семейный центр» в разделе «Наши центры» ближайшее к дому учреждение и далее во вкладке «Услуги» заполнить форму «Записаться на прием».

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и ответят на вопросы.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.