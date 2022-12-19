Воспитанники центров для детей-сирот подготовили новогодние поздравления для мобилизованных москвичей

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Накануне Нового года столичные центры для детей-сирот подготовили открытки и подарки для мобилизованных москвичей — участников специальной военной операции. Военнослужащим отправили детские рисунки, письма и сувениры, сделанные своими руками. Ребята не только пожелали бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой, но и выразили поддержку и благодарность за защиту и мужество.

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» подготовили для мобилизованных открытки с сердечными пожеланиями, а сотрудники связали для военных теплые носки.

— Думаю, моя открытка поддержит боевой дух солдата, который ее получит. Я очень старался, подбирал душевные слова, продумывал, что нарисовать на обложке, чтобы она обязательно понравилась, — делится воспитанник центра Арслан.

В «Алых парусах» уже много лет проводится работа по гражданско-патриотическому воспитанию: проходят встречи с ветеранами, создан зал Боевой славы, действует юнармейский отряд.

— Ребята с большим воодушевлением отозвались на призыв поздравить мобилизованных, вложили в подготовку открыток и талант, и душу, и любовь к Родине, — говорит методист «Алых парусов» Руфина Юнусова.

Все открытки были переданы протоиерею Димитрию Мышеву из храма Живоначальной Троицы в Останкино, откуда волонтеры отправят их солдатам.

Что подготовить и отправить бойцам в качестве подарков, в центре имени Ю.В. Никулина решали коллективно.

— Мы представили, как проходит день российского солдата, от подъема до отбоя, чтобы понять, чем можем сделать его быт более домашним. Идея изготовить душистое банное мыло была принята единогласно. Каждый брусочек мы упаковали в подарочную бумагу, приложив к подаркам поздравительные открытки, написанные ребятами, — рассказывает старший воспитатель центра Наталья Якушкина.

Сочиняя текст поздравлений, ребята старались вложить в слова свои эмоции, чувства, уважение и благодарность. По мнению воспитанника Владимира, если человека любят и поддерживают, все получается гораздо лучше.

— Бойцам я написал письма, сам изготовил поздравительные открытки и конверты. У нашего воспитателя двое племянников участвуют в специальной военной операции. Для них я тоже сделал открытки, — делится он.

Центр «Берег надежды» тоже внес свой вклад в поддержку мобилизованных москвичей. Воспитатели рассказывают ребятам о специальной военной операции и бойцах, которые ежедневно совершают героические поступки.

— Когда появилась возможность написать одному из них письмо, я сразу придумал, что нарисую рисунок. Очень хочу, чтобы мое поздравление с Новым годом подняло настроение человеку, который сейчас защищает меня и всех людей нашей страны, — говорит воспитанник центра Константин.

У ребят из «Спутника» уже есть опыт поддержки участников специальной военной операции: в ходе традиционного осеннего Фестиваля капусты они приготовили и отправили солдатам несколько десятков банок ароматных солений. Посылку они сопроводили письмами с добрыми словами и пожеланиями, которые дети написали вместе с активистами Центра московского долголетия «Таганский».

Накануне Нового года в «Спутнике» развернулась целая творческая мастерская по изготовлению сувениров.

— Мы учились печь и украшать глазурью пряники, — рассказывает воспитанник Артем. — У всех угощения получились красивые и вкусные, потому что мы искренне хотели сделать хорошие подарки солдатам и порадовать их перед праздниками.

Кроме того, ребята своими руками смастерили игрушечных ангелов, сделали открытки и передали несколько коробок со сладостями и памятными сувенирами в пункт сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» в Таганском парке.

— Такие акции укрепляют гражданскую позицию и патриотизм воспитанников, — считает заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра Екатерина Смарцева.

К подготовке поздравлений и подарков подключились также сотрудники и волонтеры центра содействия семейному воспитанию.

— Мой старший брат — офицер, находится в зоне СВО с февраля, недавно был награжден Орденом Мужества. Вся наша семья гордится им. Бойцам очень важна моральная поддержка. Письма, маленькие приятные подарки, которые создают наши дети, — все это приносит радость. В непростое время нужно помогать друг другу, добро всегда возвращается и преумножается, — говорит волонтер центра Анна.

А на днях ребята с концертом посетили военный клинический санаторий «Архангельское», где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие.

— Когда мы исполнили песню «Наша Россия», некоторые зрители утирали слезы, а потом я и сама растрогалась, — делится впечатлениями выпускница центра Марина Алышева.

Сочиняя письма солдатам, которые находятся на передовой, воспитанники Центра «Наш дом» особенно трогательно выбирали слова, ведь там сейчас находится их старший товарищ — специалист по социальной работе в постинтернатном сопровождении Дмитрий Сердечный. Имея личный опыт сиротства, Дмитрий пришел в профессию, чтобы помогать другим, и воспитанники это очень ценят.

— Он для нас всех не просто «соцпедагог с третьего этажа», он наш надежный друг! К нему всегда можно обратиться за любой помощью. Когда мы узнали, что Дмитрий уехал в армию, то сразу решили, что будем поддерживать его, как бы возвращая ему все то добро, которое он дарил и нам, и ребятам, которые уже выпустились. Надеемся, наши теплые слова и пожелания заставят Дмитрия улыбнуться. Пусть всегда-всегда помнит, как мы его любим, — говорит воспитанница Центра «Наш дом» Нина.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.