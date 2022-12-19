Раненых бойцов поздравили с наступающими праздниками

Вице-президент благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «Вечный зов» Евгений Гольман разгружает прицеп у отделения Госпиталя им. Бурденко. Кроме колясок, ребятам привезли и сладкие новогодние подарки, а также одежду, мобильные телефоны и многое другое / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Накануне выходных благотворительный фонд «Вечный зов» поздравил раненых бойцов, проходящих лечение в Госпитале им. Бурденко, с наступающими праздниками.

Вице-президент благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «Вечный зов» Евгений Гольман привез подарки раненым бойцам лично. Это уже традиция — Евгений регулярно приезжает в Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко. Кроме подарков, привозит и инвалидные кресла, и ходунки, и костыли. А также одежду, предметы личной гигиены и мобильные телефоны. Не потому, что в военном госпитале может чего-то не хватать. Нет. Обеспечение пациентов идет по высшему разряду. Но у нас, простых гражданских, есть желание поддержать бойцов и выполнить их личные просьбы. На подарки деньги собирают и благотворительный фонд, и участники телеграмканала Евгения, а также спонсоры: коммерческие банки и производители столицы.

— Мы привезли несколько инвалидных колясок в личное пользование, они останутся у ребят и после выписки на период реабилитации, — рассказывает Евгений Гольман. — Также пациенты попросили привезти для них мобильные телефоны — мы выполнили и эту просьбу. А еще, конечно же, сладкие подарки.

В делегации — первый вицепрезидент Союза смешанных боевых единоборств ММА России, заслуженный тренер России по ММА Андрей Терентьев. Для бойцов Андрей Викторович — звездный гость. Шутка ли — лучший боец десятилетия по панкратиону, двукратный чемпион мира 2004 и 2006 годов заходит в палату!

— Мы находимся в плотном контакте с нашими друзьями из «Вечного зова», в госпиталь приезжаем не в первый раз, — говорит Андрей Терентьев. — Многие ребята из нашего Союза ММА ушли на фронт. У нас воспитывается правильная молодежь. И я это отдельно хочу подчеркнуть. Конфликт между поколениями отцов и детей — извечная тема. Многие говорят, что современные дети хуже отцов. Но я с таким мнением не соглашусь, потому что точно знаю: это не так. У нас отличная молодежь, настоящие патриоты своей Родины, и сегодня мы поздравляем их с праздниками от всего сердца.

Бойцы в палатах, конечно же, журналистов не любят. Отворачиваются, говорят мало, с неохотой. Да и правда, люди лечатся, а тут — назойливые вопросы. Спасает ситуацию голубка. Над кроватью одного из бойцов — открытка с вырезанной из бумаги белой голубкой на синем фоне.

— О, дети поздравили с наступающими праздниками? — ввязываюсь в разговор.

— Да, школьники. К нам часто приходят такие открытки. Это очень греет душу, — говорит майор Сергей Стриглов.

Он и его соратник, тоже в чине майора, делят одну палату. Военную операцию не обсуждают, но о народной поддержке и детях говорят с теплотой.

— Конечно, персонал в госпитале относится к нам очень душевно, мы очень ценим их заботу, — говорит боец Иван Платонов. — Но поддержка деток, эти открытки, которые мы перечитываем всей палатой, дает понять: нас любит и поддерживает вся страна.

Поздравить бойцов заглянули и Дед Мороз со Снегурочкой. Дедушка неожиданно кареглаз, но смеется зычно, как и положено. Конечно, это сказочные персонажи. Да, мы все взрослые люди и знаем, откуда берутся подарки под елкой. Но как-то по-детски все равно тянемся к посоху главного Зимнего Волшебника. Дедушка, а можно загадать желание? Пусть наша Победа будет скорой и безоговорочной. И пусть это желание сбудется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Проклов, начальник отделения Главного клинического госпиталя им. Бурденко:

— Мы обеспечиваем пациентов всем необходимым. Но прекрасно понимаем, что гражданскому обществу важно выказать поддержку раненым. Ведь часто пациенты, как дети: хотят, чтобы их баловали, хотят внимания. Мы сотрудничаем с фондом «Вечный зов», который выполняет желания пациентов. Сегодня вручили телефон воину из ЛНР, который выписывается на реабилитацию.