Как московские специалисты восстанавливают Донецк

Бригада АО «Мосводоканал» во главе с Юрием Канаревым (в центре) меняет изношенные водопроводные трубы на одной из улиц / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Работники Комплекса городского хозяйства Москвы, восстанавливающие Донецк, шутят: у нас тут свой фронт, коммунальный. Но они не унывают. Решение об отправке в Донецк «коммунального десанта» принято правительством Москвы.

Люди привыкли к канонаде

Около одного из зданий в котловане работает целая бригада. Рядом огромной кучей лежат ржавые — некоторые едва ли не насквозь — трубы. Брызжет искрами сварочный аппарат. Это — участок работ специалистов АО «Мосводоканал». Именно на их плечи с началом отопительного сезона легла особенно ответственная работа — они занимаются заменой вышедших из строя теплосетей. И, соответственно, обеспечением теплом квартир дончан. Выходных у ребят практически нет — самая «страда», не до отдыха. Шутят: ничего, в Москве отдохнем.

— Работает у нас тут интернациональная бригада: водитель — чеченец, бригадир со Ставрополя, вот парень с Урала, а вот местный. Работать нормально, к канонаде люди привыкли, — рассказывает «ВМ» начальник участка Виктор Любецкий, находящийся тут же, около раскопа. — Трудимся в Донецке с августа. Дел много, работаем и по воскресеньям, особенно сейчас, после запуска котельных, когда много прорывов. Устраняем все оперативно, но сети очень изношены.

Сами работники тоже не унывают. И понимают, какая ответственность лежит сейчас на их плечах.

— Да в целом нормально все, привыкли уже. Работать, конечно, тяжело, но справляемся. Понимаем, как на нас рассчитывают горожане. В общем, делаем свое дело, — бригадир Юрий Канарев буквально на минуту вылезает из котлована, чтобы осмотреть сверху весь раскоп.

И тут же вместе с напарником опускает в него новую трубу, по которой уже скоро побежит горячая вода. А это значит, что в квартирах дончан снова станет тепло.

Префектуры прислали помощь

Каждая из 11 префектур Москвы прислала в Донецк бригады. Да не простые, а универсальные. В состав каждой входят специалисты самого разного профиля: и электрики, и сантехники, и сварщики, и слесари, и водители экскаваторов. То есть любая из бригад может выполнять практически все работы. Есть также все необходимые оборудование и техника. Каждый день у них — новый объект. Не уходят с него, пока не сделают всю работу. Сегодня они тоже работают на самом актуальном сейчас участке «коммунального фронта» — отопительном. Их цель — устранить аварию на сетях и дать тепло в стоящие неподалеку детский сад и жилые дома.

— Объектов хватает. Вчера шесть домов запускали. Сегодня на очереди еще три, — плотник ГБУ «Жилищник Пресненского района» Москвы Сергей Сашко стоит у открытого люка. — Сейчас выкачиваем воду, чтобы потом заполнить емкость и запустить теплосеть.

— Не до экскурсий сейчас. Работы много. Ничего, отработаем и поедем. Ну а в целом особой разницы, где работать, для нас нет — хоть в Москве, хоть в Донецке.

На бытовые условия коммунальщики не жалуются. Завтрак и ужин им привозят по месту базирования, а вот обедают они прямо на объекте — без отрыва от производства. Говорят, кормят вкусно — в меню и салаты, и первое, и второе.

— Мы работаем по московскому стандарту — с объекта не уходим, пока неисправность не устранена. Пока тепло не пошло, — рассказывает еще один работник бригады, слесарь Михаил Викулов. — Вот здесь рядом семь домов и детский сад. Сделали семь разрытий за три дня. Местные за нами угнаться не могут. Понимаем прекрасно, куда приехали. Мне повезло — я человек не семейный. Но даже и женат был бы — все равно бы поехал. У нас, у русских, как принято: если надо — будем делать. Тем более если своим помочь надо. У нас воспитание еще советское.

Небольшой перерыв уже закончен.

— Миш, хомут надо на шланг, — слышится из открытого люка. Викулов спешно прощается. Работы впереди еще много. — Отдыхать потом будем. Сейчас надо людям помогать, чтобы жили нормально.

Главное — благодарность людей

Обеспечение города водой — острейшая проблема. Поэтому решается она сразу несколькими способами. Помимо начала работ по строительству водовода из Дона, а также создания постоянных пунктов забора на всех возможных водоемах, московские власти прислали специалистов, которые в разных районах, где это позволяют геологические условия, бурят скважины. Сами они не без гордости отмечают, что их профессия входит в десятку самых опасных в соответствующем реестре. Проезжаем по окраине Калининского района. Тут, неподалеку от детского сада, на территории котельной, работает бригада бурильщиков.

— Здесь трудные и плотные грунты по сравнению с Москвой: глина, уголь. Пришлось под эти условия перенастраивать оборудование. Мы здесь уже около полутора месяцев. Работаем без выходных — стараемся воду дать как можно быстрее. А люди к нам приходят, благодарят. Это приятно, — рассказывает машинист буровой установки ГБУ «Мосгоргеотрест» Виталий Ланков. — Жена, конечно, тяжело восприняла новость о моей командировке. Но потом посидели, поговорили, она все приняла. Созваниваемся каждый день. В общем, и дома нас ждут, и здесь нам очень рады. Без семьи тяжело, но надо сделать дело и помочь людям. С бытом все отлично — большая благодарность и штабу, и нашему руководству. Снабжение на высшем уровне, быстро доставляются необходимые материалы и комплектующие.

Осложняет работу столичных бурильщиков огромное количество подземных коммуникаций, однако опыт помогает: оборудование перенастроили, специальную систему создали. В общем, дело идет. И с каждой новой скважиной несколько объектов получают доступ к драгоценному для Донецка ресурсу — воде.

РЕПЛИКА

Отремонтировали сотни объектов

Виктор Веселов, Заместитель директора ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ»:

— В рамках подписанного соглашения между правительством Москвы и правительством Донецкой Народной Республики (ДНР) была сформирована программа, в которую вошли здания и сооружения по всем девяти районам города. Когда мы сюда приехали, это было 1 июня, то в связи с непрекращающимися обстрелами вышли на дефектование только пяти районов. Они закреплены за АО «Мосгаз», ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосводосток», АО «Мосводоканал» и АО «ОЭК». В дальнейшем в четырех районах, которые сейчас находятся под обстрелами, также будут проведены все необходимые работы. На пяти районах, где работы активно идут, нами восстановлено уже 373 объекта. Среди них многоквартирные дома, соцобъекты, здания управлений внутренних дел. Где-то требовалась просто замена окон, где-то — капитальные работы. Было положено около 150 тысяч квадратных метров кровли. Многие объекты города находятся не в очень хорошем состоянии. Но ту задачу, которая была поставлена перед нами, мы выполнили. Главное было закончить до 1 сентября объекты образования, и мы сделали это. По большей части оставшиеся сроки были поставлены до 1 октября, и мы тоже уложились. Над реализацией программы трудились более двух тысяч рабочих, инженеров, водителей и механизаторов московского Комплекса городского хозяйства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего московскими специалистами было принято решение устроить в городе 73 скважины (28 первоочередных и 45 дополнительных).

62 уже закончены, каждая из них дает от 0,4 до 4,5 кубометра воды в час. На восьми продолжается работа. А еще на трех объектах бурение по плану будет закончено в середине декабря.