Всеволод Плешивцев: На ответственные должности подобрали лучших из лучших

Руководитель рабочей группы по восстановлению объектов Всеволод Плешивцев около здания донецкой городской администрации / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Место, где базируется рабочая группа, напоминает растревоженный улей. Не успевает бригада закончить один объект, ее сразу перебрасывают на другой. Тут же, частично очно, частично в режиме видеоконференций, проходят совещания. Сотрудники постоянно в разъездах по городу. Сами же работники рабочей группы называют свой офис лаконично: «штаб». Собственно, он и напоминает штаб. Только фронт здесь свой — коммунальный.

Лучшие руководители и специалисты столичного Комплекса городского хозяйства уже несколько месяцев практически без выходных восстанавливают Донецк. Решение направить их сюда принял мэр Москвы Сергей Собянин, после того как столица России официально взяла шефство над столицей тогда еще независимой Донецкой Народной Республики. О работе, которую ежедневно выполняют столичные коммунальщики, специальному корреспонденту «ВМ» рассказал руководитель рабочей группы по восстановлению объектов Всеволод Плешивцев.

— Всеволод Георгиевич, сейчас ваша работа в городе видна уже невооруженным глазом. А расскажите, как все начиналось.

— Заранее были подготовлены и оборудованы всем необходимым места для размещения наших людей. Это были и общежития, и специальные городки. Также были составлены планы работ. Но ввиду участившихся обстрелов (летом в день по Донецку выпускали до 500 снарядов. — «ВМ») их, конечно, пришлось корректировать. В конце июля наша группа приступила к работам. Мы сразу же начали работать интенсивно, с максимальной отдачей, понимая, что зима не за горами.

Графики работ максимально уплотнили, а на руководящие должности подобрали ответственных и грамотных людей, можно сказать, лучших из лучших. В Донецк приехали специалисты «Мосводостока», «Мосводоканала», «Объединенной энергетической компании», «Мосгаза», «Автомобильных дорог».

— Москвичам сложно представить, что в их квартирах воды может не быть по нескольку дней, а то и недель. Как я понимаю, одна из основных ваших задач как раз и состоит в том, чтобы обеспечить город этим жизненно необходимым ресурсом. Как сегодня продвигается эта работа?

— В обычное время город потреблял от 250 до 280 тысяч кубометров воды ежедневно. Этим же летом — всего 50 тысяч кубометров. Сейчас вода подается по графику. Москвой было принято решение послать сюда необходимое количество специализированной техники для развоза воды. Для этого нам пришлось сделать врезки и забирать техническую воду из шахт. Также был построен главный водозабор в центральной части города, где сделано 13 отводов для забора воды — там забирается более пяти тысяч кубометров в день. Сейчас у нас в Донецке ежедневно работают 125 водовозок. Был составлен график развоза технической и питьевой воды. С главами районов в течение трех дней отработали ее доставку. Сейчас схема отработана, и пять районов мы закрыли по воде. В том числе по закачке ее в теплосети. С начала работ мы обеспечили поставку более 400 тысяч кубометров воды. Собственно, проблема с водой остро стоит и сейчас. И дальше второго этажа она, даже в тех районах, куда ее подают, доходит редко.

— Как сегодня обстоят дела с отоплением в городе?

— Да, вторая главная наша задача — это опрессовка сетей отопления и их ремонт. Поймите, в сетях Донецка должно быть 96 тысяч кубометров воды для их нормального функционирования. А летом ее там просто не было. Поэтому мы крепко думали, как будем ремонтировать сети, какие инженерные решения лучше использовать. В итоге отдельные дома опрессовывали пожарными машинами, участки внешних сетей заполняли, опрессовывали и переходили к следующему. Всего же за период подготовки к осеннезимнему периоду нами было опрессовано 813,3 километра теплосетей, из них 12,7 были полностью заменены. Также была подготовлена 151 котельная. Результатом работы специалистов Комплекса городского хозяйства Москвы стала подача тепла в 2710 жилых домов, 79 школ, 83 дошкольных учреждения и 78 больниц, находящихся в нашей зоне ответственности.

— Как организована оперативная работа? Ведь никогда подготовка к отопительному сезону не обходится без разных неприятных неожиданностей…

— Сейчас в городе работают 76 аварийных бригад, в которые входят 418 специалистов, обеспеченных 111 единицами техники. Из них 46 занимаются жилыми домами, а 30 — электро- и теплосетями. В Донецке, в связи с повреждением подстанций и линий электропередачи, существуют большие проблемы и с энергоснабжением. А когда идут повреждения электросетей, это, в свою очередь, приводит к остановке котельных. Затем следуют гидравлические удары и порывы уже теплосетей. Ведь и до начала боевых действий многие из них были ветхими. Как говорят наши коммунальщики — тонкие как фольга. Каждая аварийная бригада укомплектована сварочным оборудованием, экскаватором и специалистами разного профиля: сварщиком, экскаваторщиком, слесаремсантехником, электриком и т.д. То есть они могут выполнять работы любого профиля. Потому что нехватка штатов в местной системе ЖКХ только официально составляет 70 процентов. Так что работы у московских специалистов хватает. Люди, которые приезжают, понимают всю глубину возложенной на них ответственности. Ведь от их работы зависит жизне обеспечение города.

ДОСЬЕ

Всеволод Георгиевич Плешивцев — первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Родился 23 декабря 1950 года в городе Златоуст Челябинской области. В 1977 году окончил Магнитогорский горнометаллургический институт. С 1994 года работает в различных структурах правительства Москвы. Имеет ряд государственных наград.

СПРАВКА

С конца 1950-х годов город и всю область питал 132-километровый канал Северский Донец — Донбасс, берущий начало в районе Славянска. В этом году вышла из строя часть его оборудования. Позже украинскими силами была остановлена насосная станция в районе города Майорск.