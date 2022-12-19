Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации в проезде Черепановых введут в 2023 году

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Коптево по адресу проезд Черепановых, земельный участок 54а, в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации.

— В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, разработке котлована и устройству фундаментной плиты, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции с подземной автостоянкой. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных клинкерной плиткой. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.

В доме будет 119 квартир (однокомнатных — 38, двухкомнатных — 77, трехкомнатных — 4). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, помещение консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Для удобства перемещения между этажами установят два грузопассажирских лифта — грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; оборудуют детскую площадку с безопасным покрытием из резиновой крошки и спортивную площадку, а также площадку для тихого отдыха взрослых.