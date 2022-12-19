В столичном Дворце спорта пройдет новогоднее ледовое шоу

Фото: пресс-служба

С 24 декабря по 7 января в столичном дворце спорта «Мегаспорт» состоится новогоднее представление настоящей восточной сказки. В эти дни на его сцене пройдет музыкально-театральная постановка на льду «История любви Шахерезады».

Перед зрителями предстанет знаменитое собрание арабских сказок «Тысяча и одна ночь», а в основу сюжета ляжет история о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада. Гости увидят завораживающее представление, симбиоз фигурного катания, музыки, хореографии, шикарных костюмов и высоких технологий. Новогодняя премьера никого не оставит равнодушным.

Фото: пресс-служба

Техническая оснащенность столичного Дворца спорта позволяет создать на арене потрясающие декорации, масштабные инсталляции, аудиовизуальное представление. Благодаря всему этому и великолепной актерской игре зрители погрузятся в мир восточной сказки.

— Новогодняя премьера сказки «История любви Шахерезады» — яркое праздничное событие. Премьерный показ волшебных сказок в Москве — наша добрая традиция. «Мегаспорт» по праву стал родной ледовой ареной для наших мероприятий и местом притяжения всех жителей и гостей столицы в преддверии Нового года, — рассказала основатель и генеральный продюсер компании Navka Show Татьяна Навка.

— Мы рады принимать у себя замечательное ледовое представление Татьяны Навки. Наш дворец отвечает всем современным требованиям, чтобы подобное мероприятие можно было организовать ярко, запоминающе, с использованием современных технологий. Будем с нетерпением ждать артистов и всех зрителей в эти праздничные новогодние дни. Обещаем сделать все, чтобы этот праздник красоты и спорта стал для всех незабываемым, — добавил генеральный директор Дворца спорта Павел Поселенов.

По его словам, Татьяна Навка проводит свои ледовые постановки во Дворце спорта уже не первый год, и все это время их сотрудничество было плодотворным, а каждое представление получалось уникальным. За минувшие годы зрители увидели здесь постановки «Лебединое озеро», «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «Аленький цветочек».