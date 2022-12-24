Шпионские штучки: как работала русская разведка 100 лет назад

Члены коллегии ВЧК (слева направо) Я. X. Петерс, И. С. Уншлихт, А. Я. Беленький (стоит), Ф. Э. Дзержинский, В. Р. Менжинский, 1921 г. / Фото: public domain

105 лет назад была создана Всероссийкая чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Именно из ВЧК впоследствии выросла отечественная разведка и контрразведка.

Современный мир диктует жесткую необходимость разработки и использования специального оборудов ания как в разведке, так и в контрразведке. Давно прошли те времена, когда для шпионажа достаточно было лишь внимательного взгляда, хитроумного шифра и надежного курьера для донесений. Так действовали разведчики и их противники до конца XIX века. Но уже в начале ХХ века роль технического оснащения спецслужб стала настолько очевидной, что в ведущих странах (например, в Германии и Великобритании) стали создавать целые отделы и управления для разработки разведывательной и контрразведывательной техники. В императорской России, к сожалению, с этим дело обстояло не лучшим образом — сказывалась общая техническая отсталость страны. И пусть талантливых самородков-изобретателей хватало, но в дело их придумки шли редко. А вот власти Советов очень быстро осознали, что будущее — за технологиями.

Наши современные спецслужбы ведут историю от созданной 20 декабря 1917 года Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и бандитизмом (ВЧК). Первоначально, в 1917–1918 годах, штат ВЧК составлял от нескольких десятков до пары сотен человек, и при таком небольшом количестве людей серьезно заниматься специальным техническим обеспечением было нереально. Но уже в 1918-м была определена нормальная штатная структура ВЧК, включавшая в том чис ле и контрразведывательный отдел, и 8-й специальный отдел по шифрованию и дешифровке. Именно эти отделы, занимавшиеся оперативной слежкой, фотографированием и прослушкой подозреваемых, радиоперехватом, шифровкой и дешифровкой большого объема данных, нуждались в специальном оснащении. В первую очередь требовались компактные фотоаппараты, скрытые выносные микрофоны и звукозаписывающие устройства, механические шифровальные и дешифровочные машины, автомобили с усиленной подвеской, форсированными двигателями и при необходимости скрытым бронированием. С этого и началась техническая эра отечественных спецслужб.

— Поначалу прослушивающую технику мы закупали в Германии и уже у себя ее копировали и улучшали, — рассказывает историк спецслужб Александр Колпакиди. — Но это обычная история для становления любых спецслужб. Период заимствований и даже прямой покупки иностранного оборудов ания у нас был в 1920–1930-е. Но затем были потрачены большие средства на создание собственных лабораторий, и наши чекисты вышли на самообеспечение специальной аппаратурой.

По словам историка, разработками ядов и отравленного оружия с 1937 по 1951 год занимался профессор Григорий Майрановский, для которого была оборудована специальная токсикологическая лаборатория, было и бюро, занимавшееся взрывными устройствами. Именно там изготовили коробку конфет, с помощью которой легендарный разведчик Павел Судоплатов ликвидировал одного из лидеров украинских националистов Евгения Коновальца.

Хотя «шпионские штучки», что показывают в кино (все эти летающие автомобили, перстни с лазерными резаками, очки рентгеновского видения), мало имеют отношения к реальности, но кое-что из настоящего арсенала спецслужб на экран попало. Помните комедию «Укол зонтиком» с Пьером Ришаром? Вот такой зонт с выдвигающейся отравленной иглой — вполне реальное оружие. Именно его использовал в 1978 году агент секретной службы Болгарии (в период холодной войны она поддерживала тесные связи с КГБ) для ликвидации диссидента Георгия Маркова. Обувь с запрятанным в подошве выдвижным лезвием тоже из реального арсенала. Но куда больше было востребовано не оружие, а средства, помогавшие скрытно добывать и передавать информацию. В военные и послевоенные годы, несмотря на безусловное лидерство германских фирм «Цейс» и «Агфа» в производстве оптики и фототехники, наши кулибины успешно обеспечивали разведчиков спецтехникой. Были и миниатюрные камеры скрытого ношения, и телеобъективы для сверхдальней съемки. Шифровальные машины, аппаратура для радиоперехвата, спецтранспорт, детекторы лжи — всем этим занималось Центральное научно-техническое бюро оперативной техники. В 1955-м его преобразовали в Центральный научно-исследовательский институт спецтехники, который непосвященные знали как завод «Прогресс». Сейчас это Центр спецтехники ФСБ.

— Есть неправильное мнение, будто большинство разработок этого заведения появилось в результате банального копирования иностранных образцов, — говорит Колпакиди. — На самом деле своих изобретений хватало с лихвой, и это западные спецслужбы гораздо чаще гонялись за нашими инновациями, нежели мы за их техникой.