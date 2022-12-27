Москвичей разных поколений объединяет стремление изучать социальную сферу

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Система столичной соцзащиты нуждается в квалифицированных специалистах и создает условия для развития профессиональных компетенций. Команда Института дополнительного профобразования уверена — ничто не может помешать человеку в его стремлении к самосовершенствованию. Рассказываем истории слушателей ИДПО, для которых культура непрерывного образования стала стилем жизни.

С начала 2022 года Институт дополнительного профессионального образования выдал более восьми тысяч документов об успешном завершении обучения. Специалисты соцзащиты повышали квалификацию, изучали новые профессии, а также посещали открытые лекции приглашенных экспертов.

Запущенный в этом году образовательный проект «Лекторий ИДПО» очень полюбился слушателям. Самая активная участница открытых лекций, московский психолог Анна Голованова отметила, что именно очное посещение занятий дает ей возможность получить максимум полезной информации и пообщаться с коллегами.

— Я очень люблю учиться. Открытые лекции позволяют обрести уверенность в себе, почувствовать, что я не одна размышляю о психологии, здоровом образе жизни и развитии социальной защиты. Информация, которую дают нам эксперты лектория, подтверждает мой собственный профессиональный опыт. Это очень ценно, я понимаю, что нахожусь на правильном пути, — поделилась Анна Викторовна.

По словам заместителя директора ИДПО Игоря Тимофеева, интерес к получению знаний среди москвичей растет с каждым годом.

— Наш опыт показывает, что обучиться даже с нуля профессии сиделки или тренера долговременного ухода вполне реально. Мы гордимся, что смогли организовать процесс обучения таким образом, чтобы это было удобно даже представителям старшего поколения, — рассказал Игорь Тимофеев.

Его слова подтверждает история Екатерины Клаптенко. Екатерина Алексеевна всю жизнь работала инженером-технологом. Сейчас ей 80 лет, в этом году она завершила программу повышения квалификации «Профессиональный уход в условиях стационара и на дому». Екатерина Алексеевна отмечает, что сейчас ей очень хочется быть полезной, помогать людям и получать небольшую прибавку к пенсии.

Преподаватели ИДПО умело сочетают теорию с практическими занятиями. В специально оборудованных симуляционных классах слушатели учатся ухаживать за маломобильными пациентами. За полтора месяца обучения они узнают, как правильно мыть, кормить и общаться с подопечными, а потом сдают экзамен и получают удостоверение для работы. Все программы института имеют практико-ориентированную направленность, актуальную теоретическую базу.

Среди слушателей института есть удивительно сильные люди. Диана Гоова выпускница медицинской академии по специальности врач анестезиолог-реаниматолог, девять лет проработала в отделении интенсивной терапии. В 2019 году она попала в ДТП и потеряла возможность ходить. Но медицину Диана не бросила, сейчас девушка работает координатором медицинской помощи в одном из столичных фондов.

— Я принимаю всю входящую документацию, изучаю выписки, собираю полный пакет документов, определяю, какую помощь мы можем оказать человеку на данный момент. В этом году мне предложили повысить квалификацию в Институте дополнительного профессионального образования, и я с радостью согласилась, — поделилась Диана Гоова.

Диана обучалась в ИДПО по программе профессиональной переподготовки «Реабилитационная работа в учреждениях социальной сферы». Как отмечает слушательница, тема программы ей очень близка.

— Информация курса мне очень знакома, ведь я сама и врач, и пациент, и куратор социальной работы. Обучение для меня — это отличная возможность совершенствоваться в социальной сфере и привносить новые идеи, а главное повышать свой уровень знаний, — рассказала Диана.

По ее словам, для специалистов помогающей профессии крайне важно быть грамотным специалистом, чутким товарищем для подопечных. В добавок к нескончаемой энергии девушка обладает силой духа и красотой. В ноябре Диана Гоова вошла в тройку финалисток московского конкурса «Мисс независимость — 2022».

Если вы обучались в ИДПО и у вас есть интересная история, связанная с учебным процессом, личным и профессиональным ростом, напишите на почту отдела по связям с общественностью института: idpo-pr@social.mos.ru

СПРАВКА

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Полный перечень услуг — в каталоге ИДПО. Скачать его можно на сайте института. По всем вопросам пишите на ipk@mos.ru.