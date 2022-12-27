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Приметы и советы

Банк «Открытие» запускает новую онлайн-услугу для крупных корпоративных клиентов

Михаил Петров
Общество
Банк «Открытие» запускает новую онлайн-услугу для крупных корпоративных клиентов
Фото: Pixabay

Современные банки все больше используют в своей работе цифровые технологии, позволяющие им расширить перечень услуг, оказываемых клиентам в онлайн-режиме. Это существенно экономит время, как работников банков, так и самих предпринимателей, позволяя им быстро реагировать на изменения, происходящие в бизнес-среде.

Например, крупные корпоративные клиенты российского банка «Открытие» смогут подключить услугу двухстороннего акцепта (ответ о принятии оферты и согласие на оплату — прим. «ВМ») дистанционно. Подписать соглашение можно на единой странице расчетных продуктов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн», специально разработанной для подбора банковских сервисов в формате «одного окна».

Подключение услуги занимает всего несколько минут, что весьма важно в современных условиях ведения бизнеса.

Двухсторонний акцепт и мониторинг позволят настроить исполнение платежей по заданным параметрам. Благодаря этому компания усилит контроль за финансами и снизит риск несанкционированного расхода средств. Платежи будут отправляться на дополнительное одобрение, если они не соответствуют заранее установленным критериям: сумме, реквизитам, назначению платежа и другим.

— Заключение соглашения о двухстороннем акцепте и мониторинге в интернет-банке сэкономит время крупных клиентов при получении услуг, направленных на усиление финансовой безопасности. В наших планах до конца года реализовать подключение трехстороннего акцепта, когда одна компания сможет контролировать платежи другой в рамках группы или специфической сделки, — рассказал старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка Андрей Карасев.

Кроме того, по его словам, транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка предлагает крупным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Как сказал Андрей Карасев, современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют им оперативно разрабатывать и внедрять новые решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного обслуживания банка.

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