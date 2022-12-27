В Московском регионе за год удалось сохранить деревья для 20 городских скверов

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Отказ от бумажных счетов за домашний интернет, телефонию, телевидение и другие услуги связи для дома только в столичном регионе позволил сохранить около 550 деревьев. Этого хватит, чтобы засадить более 20 городских скверов среднего размера. А ведь речь идет о переходе на электронные квитанции лишь чуть более миллиона столичных абонентов МТС Home — направления экосистемы компании, предоставляющего различные услуги для домашнего пользования.

Количество людей, перешедших на электронные счета, за 2022 год выросло в два раза, а их доля достигла 33 процента от числа абонентов в регионе. Благодаря отказу от бумажных счетов удалось сэкономить на их печати около восьми миллионов листов офисной бумаги формата А4. На их производство требуется около 64 тонн древесины или свыше полтысячи крупных деревьев. С одного промышленного дерева выходит примерно 17 пачек бумаги по 500 листов.

— Один бумажный счет весит, казалось бы, совершенно незначительные шесть граммов, а для его производства нужно совсем немного древесины — от 15 до 30 граммов. Но при многомиллионной базе эти цифры кратно увеличиваются. Чтобы сохранить деревья и другие природные ресурсы, мы предлагаем пользоваться цифровыми сервисами, в том числе переходить на экологичные электронные счета, — говорит директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

Москвичка Мария Романенкова увлеклась вопросами экологии еще несколько лет назад.

— Мы с мужем по максимуму отказались от бумажных счетов. Чеки просим не печатать или платим по QR-кодам, если есть такая возможность, за услуги ЖКХ и связи переводим деньги онлайн, — рассказала она «ВМ». — Для получения древесины в мире ежегодно вырубают миллионы гектаров леса, а ведь деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, бумага — это не только древесина, но и вода, и энергия, и химикаты.

Чтобы отказаться от бумажного счета, необходимо в личном кабинете добавить адрес своей электронной почты и установить электронный метод доставки счета.