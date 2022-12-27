«Оставила багаж страданий»: Марина Федункив знает, как пережить сложные времена и начать все заново

Федункив считает, что образ настоящей простой русской женщины ей идеально подходит / Фото: Предоставлено PR Марины Федункив

В первых числах января на канале ТНТ стартует комедийный сериал «Кафе Куба». Актриса Марина Федункив сыграла в нем главную роль. «Вечерняя Москва» встретилась с артисткой накануне премьеры.

— Марина, ваша героиня Тамара — сильная женщина, за словом в карман не полезет. Вы не первый раз выступаете на экране с таким типажом. Чем Тамара отличается от ваших предыдущих героинь?

— Тамара — хозяйка своей жизни. Мои предыдущие героини могли себе позволить дать слабину, рядом с ними были мужчины, а Тамара не может. Она главная во всех смыслах: она хозяйка кафе, она сама устанавливает правила не только в работе, но и в жизни, и постоянно доказывает, что она достойна быть там, где она есть. Жизнь Тамары — постоянная борьба, и не только с обстоятельствами, но и с самой собой.

— Вам было легко ее играть? Какие черты характера вы бы переняли у Тамары, а какие вам совершенно не импонируют?

— Да, я прекрасно понимаю таких женщин, я сама была одной из них, все делала сама. Для меня Тамара — напоминание о моей прошлой жизни, когда закалялась сталь, некая ностальгия. Играть было легко, но вернуть такую Тамару в свою жизнь я вряд ли бы хотела.

— Вы готовитесь к премьере своего комедийно-музыкального шоу «Не Моника Беллуччи». Почему выбрали именно такое название?

— Песни мы еще в ковид записывали. А вот с афишными концертами решили выступить только в этом году. Название шоу совпадает с названием одной из моих песен. Считаю, что оно идеально отражает мое творчество: не все мы так же прекрасны, как звезды Голливуда, но и мужчины наши не Алены Делоны (смеется). Моя «Не Беллуччи» — собирательный образ. Это женщина непростой судьбы, которая, несмотря ни на что, не потеряла себя, знает себе цену и кайфует в тех жизненных обстоятельствах, в которых находится. Иными словами, это женщина, которая есть в каждой семье, в каждом коллективе, на ней держится все.

Актриса Марина Федункив в Comedy Woman / Фото: Предоставлено PR Марины Федункив

— Вы себя всегда позиционируете как комедийную артистку. Нет ли ощущения, что вы застряли и нужно расширять диапазон?

— Мне абсолютно комфортно в комедийном жанре. Я уверена, что юмор позволяет нам отвлечься от жизненных невзгод, взглянуть на проблемы с другой стороны. Я хочу делиться позитивом со своими зрителями, хочу, чтобы они улыбались. И, что очень важно, меня видят именно в комедийном амплуа, поэтому пока я не хочу обманывать ожидания зрителей. Могу сказать, что уже не раз и от своих педагогов, и от коллег по цеху я слышала, что буду органична в драме. Но в настоящее время я не готова «менять профиль», да и драмы в моей жизни было столько, что не хочется вновь возвращаться в эти эмоции. Может быть, когда-нибудь я решусь на это перевоплощение.

— В России принято осуждать и высказывать свое «фи» по поводу браков, где присутствует приличная разница в возрасте. Тяжело ли было справляться с негативом?

— Знаете, как я реагирую на критику личной жизни? Никак. Потому что другой человек ничего не может знать о твоей жизни, твоих отношениях. На мой взгляд, сейчас градус критики меняется, становится не таким жестким, как раньше. Сейчас все понимают, что встретить мужчину, желательно своего возраста, сразу же выйти за него замуж и жить вместе «долго и счастливо» — это чересчур идеальная история. А разрушение стереотипов — лишь дело времени. Слушать нужно не других, а исключительно себя и свое сердце.

— Вы пережили не самые простые времена в личной жизни в прошлом. Как сами говорили, вам нравились «пермские бандюганы», которые приносили в жизнь одну боль. Вы справились уже со своей болью?

— Да, справилась. Моя книга «Жизнь сквозь смех» — важный шаг, который позволил победить боль прошлого. Я столкнулась с абьюзом и по своей глупости никому об этом не говорила, даже самым близким людям, мне было неловко, не хотелось, чтобы за меня переживали. Я была уверена, что справлюсь, что это временное явление, которое пройдет. Если бы я рассказала об этом близким, мне бы не позволили терпеть такое отношение. Надеюсь, что своим примером достучусь до женщин, которые попали или попадут в подобную ситуацию. Начать жизнь с чистого листа может каждая, важно оставить багаж страданий и разочарования. Да, это был неприятный эпизод в жизни, но он больше не повторится, потому что вы этого не позволите. И если хотите любить и быть счастливой, будьте!

Актриса Марина Федункив / Фото: Предоставлено PR Марины Федункив

— После выхода книги была обратная связь с читателями, вы изменили чью-то жизнь?

— Знаете, самые главные слова, которые меня мотивируют каждый день, я услышала однажды на гастролях. Женщина принесла мне в подарок набор хорошей косметики и сказала: «Ваш юмор помогает жить». И рассказала свою историю: она проходила курс лечения от рака, была на грани жизни и смерти... И в самые сложные моменты она включала мои ролики с выступлениями в интернете, смеялась и находила силы жить и бороться дальше. Я получила очень много сообщений, когда вышла моя книга. Многие из них ограничивались словом «спасибо». Не все готовы говорить об абьюзе и тем более рассказывать свои истории, и я их понимаю.

— Поговорим немного о ситуации на эстраде. Многие артисты по известным причинам покинули страну. Как вы отнеслись к такому повороту событий? Говорят, что наша эстрада обнищала, ведь уехали лучшие. Так ли это?

— Не осуждаю никого, каждый сделал свой выбор. Конечно, жаль, что многое изменилось, но это уже произошло, нужно принять этот факт. Я оптимистка, всегда ищу в произошедшем что-то хорошее. Тех, кто ушел, непременно заменят новые, не менее талантливые люди.

— Сейчас среди наших людей есть огромный запрос на патриотизм, на новых героев, на изменения в культурной прослойке. Вы ощущаете эту тенденцию?

— По моим ощущениям, запрос на патриотизм был всегда. Разве запредельные рейтинги сериала «Реальные пацаны» — это не проявление патриотизма?

— Вы часто говорите, что после 50 жизнь только начинается. Вы уже разработали свой план, пятилетку, чего еще хотите?

— Я не загадываю. Я счастлива. Если начну загадывать, чего хочу добиться в карьере, получается — счастлива, но не совсем. Я всю жизнь строила планы о работе, сейчас планировать предпочитаю исключительно отпуска, встречи с близкими и большие и важные покупки в дом и семью. План на пятилетку — быть счастливой.

Сюжет

История разворачивается в начале нулевых в вымышленном небольшом поселке. На трассе, ведущей в Москву, расположилось колоритное кафе «Куба». Его управляющая — Тамара (играет Марина Федункив), дама сильная и острая на язык. Герои шоу — обычные люди, которые хотят простого человеческого счастья и при этом регулярно попадают в ситуации с разным градусом безумия. Но жители поселка, где все друг друга хорошо знают, всегда придут на выручку. А случиться в начале нулевых может все что угодно.

Управляющая кафе — Тамара (играет Марина Федункив) в сериале «Кафе Куба» / Кадр из сериала «Кафе Куба»

ДОСЬЕ

Марина Федункив родилась в Перми в 1971 году. В 1998 году окончила Пермский государственный институт искусства и культуры, после окончания начала играть в КВН, с командой «Добрянка» прошла в Высшую Лигу. Прославилась в роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны», а также стала участницей юмористического шоу Comedy Woman.

Коротко о главном

— Полтора года назад вы вышли замуж за Стефано (итальянский бизнесмен. — «ВМ»), который вас младше почти на 15 лет. Как изменилось ваше самоощущение, когда вашим партнером стал мужчина моложе?

— Мне 51, но я чувствую себя гораздо моложе, в моем окружении очень много людей, которые младше, с ними мне комфортно и интересно. Стефано — первый мужчина в моей жизни, с которым я почувствовала себя женщиной, позволила себе расслабиться. И дело тут, как вы понимаете, не в возрасте.

— Психологи говорят, счастье начинается с любви к себе. Вы нашли эту любовь?

— Сложно обозначить, что такое любовь к себе. Раньше ее не было, любви этой. Было служение мужчине, который глава семьи, который устает на работе, были дети, которые целиком и полностью на женщине. Раньше мы приносили себя в жертву. Сейчас все иначе. Теперь говорят, что женщине важно быть в ресурсе, посвящать время себе, выбирать себе окружение, которое вдохновляет, находить баланс во всех сферах жизни. Все это про любовь к себе. Как ее нашла я? Поставила себя на первое место. Как только изменилось мышление и отношение к самой себе, в моей жизни появился Стефано.

— Вы сталкивались с тем, что люди вам говорили: «Марина, тебе 50, куда ты лезешь?»

— Скажу вам больше, я сама так говорила (смеется). Я не верила, что возможно встретить мужчину и выйти за него замуж, когда тебе 50. Считала, что в этом возрасте ты никому не нужна ни на сцене, ни на ТВ. Но, как видите, все это исключительно предрассудки. Берите и делайте.

— Ваше самое любимое блюдо, которое любите готовить Стефано?

— В нашей семье фанат готовки не я, а Стефано. Он знает мою слабость к итальянский кухне и регулярно меня балует. А я готовлю мужу борщ. Стефано говорит, что за тарелку моего борща готов душу продать.

— Недавно вы откровенно рассказали в одном из интервью, что в шоу Comedy Woman у вас со многими участницами были напряженные отношения. Есть ли среди них близкие подруги?

— Мне не хотелось бы снова поднимать эту тему. Скажу одно, что я очень благодарна проекту, Comedy Woman — очень важная глава в моей жизни, шоу меня многому научило. Поддерживаю отношения с Таней Морозовой, Тамарой Туравой, Машей Кравченко и Катей Скулкиной. Причем с последней мы на проекте постоянно ругались, наверное, потому, что нас всегда сравнивали. Но на деле Катя — прекрасный человек.