Играла Лису, но мечтала о Снежинке: знаменитости рассказали о своих новогодних утренниках

Юлия Такшина все время была хитрой Лисицей / Фото: Из личного архива

В конце декабря в детских садах и школах начался период праздничных новогодних елок. Родители наряжают своих детей в Зайчиков, Снежинок, Принцесс. Звезды шоубизнеса поделились с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о своих детских утренниках.

Певец Владимир Пресняков-младший чаще всего на новогодних елках играл Зайчика.

— Девочки были Снежинками, а мы — мальчишки — «косыми», — вспоминает артист. — Справлялся с ролью легко. Причем в какой-то степени к этому персонажу я даже привык, потому что выходил на сцену в подобном образе не один раз. А костюм Зайца шили мама, ее сестра и моя бабушка.

Актрисе театра и кино Юлии Такшиной в детском саду и в школе постоянно доставалась роль Лисы, а она мечтала быть Снежинкой.

— Я твердила об этом, но меня так ни разу не выбрали на эту роль, — вспоминает звезда сериала «Не родись красивой». — Я смотрела на девочек, наряженных в прекрасные белые платья, играющих Снежинок, и им завидовала, даже обижалась. Но только и слышала в ответ: «Юль, здорово, что ты Лиса, отличаешься от других».

Сейчас же Юлия понимает, что это действительно большая ответственность — играть такого яркого персонажа.

— Видимо, уже тогда были задатки актерского мастерства, раз из года в год мне доверяли эту непростую роль, — считает Такшина.

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова, отлично помнит свой новогодний утренник в детском садике. Ей было тогда лет пять.

— Я предстала перед зрителями в образе Зайчика. Мама с папой купили мне костюмчик, — делится воспоминанием Анастасия. — На празднике я выбегала из-под елочки, что-то танцевала. Получалось отлично! Было море аплодисментов.

В 11 лет Волочкова тоже играла Зайчика, но только уже на другой сцене — Малого оперного театра, в спектакле «Морозко».

— А сейчас моя дочь Ариадна каждый год выступает на новогодних торжествах, исполняет песни, — говорит балерина. — Она солистка детского театра «Домисолька». Дружит со сценой начиная с трех с половиной лет.

На одном из утренников с заслуженной артисткой РФ Еленой Морозовой случился казус.

— Однажды я танцевала очень активный танец — то ли молдаванский, то ли цыганский, — вспоминает Елена. — На мне была огромная юбка, которая досталась от старшей сестры. В процессе выступления я случайно зацепилась этой юбкой за елку и... в итоге осталась стоять в белых простых колготках.

Но юная артистка не растерялась. Она тут же юбку подобрала, ею прикрылась и продолжила плясать.

— В итоге все подумали, что так было задумано. Когда я пришла за кулисы крайне расстроенная, меня, наоборот, похвалили, — говорит актриса. — Сказали, что выглядело все очень весело. Номер получился отличный, самый лучший! Я воспряла духом и поняла, что на сцене можно обыграть все что угодно — даже упавшую с тебя юбку. Главное — нужно вовремя сообразить, как из ситуации выйти.

ФАКТ

В этом году самыми популярными на новогодний детский утренник стали костюмы персонажей из русских народных сказок: Колобок, Серый Волк, Медведь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Спиридонова, педагог по фортепиано в Детской музыкально-хоровой школе им. Радченко:

— Несмотря на то, что звезды — люди уже состоявшиеся, они до сих пор с трепетом вспоминают свои выступления в детстве. Для юных артистов это особенные моменты в жизни. Они действительно незабываемы, потому что это первые выходы на сцену, где есть возможность проявить себя перед зрителями и создать для них праздник. Это всегда заряжает, вдохновляет и окрыляет.