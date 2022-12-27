Стреляю из пушки по украинским националистам: Милонов будет встречать Новый год на фронте

Виталий Милонов служит наводчиком в рядах Вооруженных сил РФ / Фото: Пятый телеканал

Депутат Госдумы Виталий Милонов ровно три месяца назад отправился в зону спецоперации. «Вечерняя Москва» узнала, как проходит служба народного избранника на фронте.

Виталий Милонов изъявил желание отправиться помогать нашим бойцам в зону СВО еще в феврале, но осуществить это смог только в конце сентября. Стажировку он проходил на позициях в районе Попасной вместе с бойцами частной военной компании «Вагнер». Кстати, это его десятая командировка на фронт. В 2016 году он служил в народной милиции ДНР, а в 2015-м в районе Зайцево получил свою единственную награду — Георгиевский крест. Сейчас стал членом противотанковой артиллерийской батареи.

— Я нахожусь рядом с Артемовском, откуда из пушки стреляю по позициям украинских националистов, — обозначил свою задачу на спецоперации депутат.

Сейчас на счету Милонова и убитые боевики ВСУ, уничтоженная им же украинская реактивная система залпового огня «Град». Каждый день на фронте, отмечает Виталий Милонов, опасен по-своему.

— Однажды в один день по моей позиции было совершено 48 артиллерийских выстрелов, 40 из которых — в течение часа. Наверное, это опасно. Но я жив. Только небольшая контузия была, — сказал он.

Конечно, служба на фронте — серьезное изменение привычного образа жизни.

— Сначала ты находишься в состоянии драйва, а потом несколько месяцев — в напряжении. Нужно собраться с силами и перестроить себя на новый ритм жизни, — говорит депутат.

Сейчас участники спецоперации сражаются не только с регулярной армией Украины, а еще и с иностранными наемниками.

— Не думайте, что в украинской армии одни слабаки. Они уже хорошо обучены, но нам удается противостоять, — отмечает Милонов. — Что касается иностранных наемников, то по большей части это солдаты из Польши. Они любят выезжать на позиции, отстреливаться, а затем быстро прятаться. Мы отвечаем артиллерийским огнем, а он приходится уже на солдат ВСУ. Когда вижу укрепления польских наемников, с удовольствием наношу по ним удары.

Боевые действия, считает Милонов, это возможность для каждого мужчины продемонстрировать свои качества защитника Родины.

— Подобно зверю мужчина может кричать на стадионе во время матча, но если он струсил перед необходимостью отправиться в СВО, то его маскулинность — лишь картинка. Настоящий мужчина — тот, который готов с оружием в руках защищать Родину. Да, ребята на спецоперации не выглядят как герои, которые пытаются изображать суперменов. Но они и есть те самые настоящие герои! Эти парни ежедневно идут на смертельный риск. А тем, кто струсил, я советую зачеркнуть букву «М» в паспорте и приписать гендерно-нейтральный пол, потому что они не мужчины.

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова:

— Гражданам, обремененным властью и имеющим возможность влиять на дела, которые обеспечивают повышение уровня боевой готовности ВС, полезно находиться в зоне спецоперации. После этого они не смогут относиться к работе формально. Они должны доносить до властных структур и информацию о проблемах на местах.

СЛУЖИТЬ ГОТОВЫ!

Кто еще из народных избранников отправился в зону спецоперации: