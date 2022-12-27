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Жители Мариуполя встретят праздник в новых квартирах

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Жители Мариуполя встретят праздник в новых квартирах
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин (слева) и временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин перерезают ленту на торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир в Мариуполе / Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил о том, что в городе в рекордные сроки строятся новые многоэтажные дома. Местные жители уже получают в них квартиры.

Сейчас, например, на улице Семененко в Мариуполе идет заселение первого из трех построенных здесь домов.

— Второй будет сдан в эксплуатацию уже в ближайшее время, а третий планируем заселить в начале 2023 года, — заключил Константин Иващенко.

Он уточнил, что специалисты во время работ используют технологии крупнопанельного строительства.

— Это когда готовые панели и блоки доставляют прямо с завода-изготовителя на строительную площадку и монтируют на месте. Таким образом существенно экономится время — на строительство одного дома уходит до трех месяцев, — сказал Константин Иващенко.

По его словам, в каждой квартире есть внутренняя отделка. Кроме того, там уже установлены современные электроплиты, светильники и сантехника.

Тем временем Вооруженные силы России уничтожили артиллерийскую систему М777 вместе с расчетом, из нее ВСУ обстреливали жителей Донецка, заявили в Минобороны РФ.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, данная установка, которую использовали националисты в районе населенного пункта Нетайлово, была произведена в США.

— Помимо этого, еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области, — добавил Игорь Конашенков.

Он отметил, что ракетные войска и артиллерия России поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который базировался в районе города Краматорска в ДНР.

Неся большие потери, сторонники киевского режима продолжают привлекать в свои ряды иностранных наемников и бросать их в бой при первой же возможности.

— В Кременной отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников, — рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

— При этом в населенном пункте Чернещина отмечена дополнительная переброска личного состава вооруженных формирований Украины для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватова.

Андрей Марочко подчеркнул, что украинские военнослужащие прибывают в Чернещину без должного материально-технического обеспечения.

— У них отсутствуют закрытые средства связи. Есть острая нехватка стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним, — рассказал Андрей Марочко.

Плохая подготовка врага играет на руку российским военнослужащим. Например, сотрудники Росгвардии все чаще обнаруживают схроны оружия и боеприпасов, которые оставляет во время отступления противник.

— В лесном массиве в районе Лисичанска росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами, в котором находилось около 30 осколочно-фугасных снарядов различного калибра и две противотанковые мины, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Там добавили, что силовики нашли еще один схрон, из которого изъяли около 200 мин, а также выстрелы для ручного противотанкового гранатомета и осколочно-фугасные снаряды.

— Всего там хранилось свыше 100 разных боеприпасов, — заявили в пресс-службе Росгвардии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

— Действия стран коллективного Запада и подконтрольного им Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса. Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — это «победа над Россией на поле боя» как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. В действительности ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое.

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