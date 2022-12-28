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От Калининграда до Камчатки: в центрах московского долголетия завершилась игра «Культурное наследие»

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
От Калининграда до Камчатки: в центрах московского долголетия завершилась игра «Культурное наследие»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Год народного искусства и культурного наследия народов России, которым был объявлен 2022-й подходит к концу. И на его протяжении активисты центров московского долголетия Северо-Западного округа столицы знакомились с культурой и самобытностью народов России.

— Весь 2022 год наши участники проводили мероприятия, посвященные культурному наследию всех регионов нашей страны: это были встречи в формате викторин, квестов, интеллектуальных игр и, конечно же, всеми полюбившихся концертов и творческих представлений. В общей сумме проведено 114 мероприятий, которые посетили почти 3,2 тысячи москвичей «серебряного» возраста, — рассказала руководитель Центра московского долголетия «Митино» Анастасия Курбатова.

Событие проходило в период с марта по декабрь в виде интерактивной игры. Перед каждым игроком стояла основная задача — познакомиться с культурой народов России и посетить как можно больше мероприятий центров московского долголетия Северо-Западного административного округа.

— Благодаря игре «Культурное наследие» в течение 2022 года я с удовольствием знакомилась с культурой народов России. Наиболее близки для меня традиции кулинарии, поэтому принимала участие в мастер-классах по приготовлению тульского пряника, цветаевского пирога, блюд кубанской кухни. Это было очень познавательно. Особенно интересным стало знакомство с рецептами и технологиями приготовления, которое сопровождалось познавательной информацией, песнями, стихами, например, Марины Цветаевой. Спасибо моему любимому Центру московского долголетия «Тушино» за такую уникальную возможность познакомиться с культурой народов нашей родины, не отправляясь путешествовать, — рассказала лидер клуба «Готовим дома» ЦМД «Тушино» Галина Григорьянц.

За все время активисты познакомились с Северо-Западным, Северо-Кавказским, Приволжским, Уральским, Центральным, Южным, Сибирским и Дальневосточным федеральными округами. Гости центров смогли также наблюдать как менялось убранство в зависимости от выбранного региона.

Проект «Центры московского долголетия» собрал под своим крылом самых разных участников, выходцев из разных уголков необъятной страны, со своими обычаями, традициями, культурой. И каждый, кто пришел в проект, с радостью поделился своими талантами, опытом, жизненными ценностями. В рамках игры были проведены творческие встречи, где участники рисовали пейзажи разных уголков России, готовили традиционные блюда народов, проживающих в стране и исполняли песни и танцы, которые можно увидеть лишь, побывав в разных городах нашей родины.

— Я с большим удовольствием принимала участие в игре «Культурное наследие»! Особенно запомнился мне мастер-класс, посвященный Дню народного единства. Собравшись вместе с любительницами лоскутного шитья, мы сделали «Покрывало Дружбы». Каждый лоскуток ткани символизировал тот или иной регион нашей страны, мы собирали их в узоры, смешивали техники, сшивали, соединяли, чтобы в сердце каждого гражданина нашей необъятной страны, объединяющей разные народы, интересные своей самобытностью, были слиты воедино дружба, добро и гордость за Родину, — отметила лидер клуба «Лоскутное шитье» Елена Панина.

Лидеры и активисты центров московского долголетия не просто создавали атмосферу выбранных округов, но также сами собирали по кусочкам карту России и получали баллы за проведение и посещение мероприятий. По итогам все участники были награждены дипломами и памятными подарками.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.

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