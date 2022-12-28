Саксофон под елкой: победа на чемпионате «Абилимпикс» исполнила мечту участника

Призер Национального чемпионата «Абилимпикс» 20-летний Олег Коваленко / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

«Абилимпикс» не только дает старт успешной трудовой деятельности для участников, но и помогает исполнить мечты. В столице движение «Абилимпикс» развивается на базе учебного центра «Профессионал». Ребята становятся частью мощного сообщества и в формате соревнований развивают компетенции для дальнейшего трудоустройства.

В этом году победителям Национального чемпионата «Абилимпикс» вручили ценные сертификаты Правительства РФ номиналом 100, 70 и 50 тысяч рублей. Их можно направить на приобретение технических средств реабилитации и получение дополнительного образования. Москвичи за медали чемпионата также получили традиционные денежные призы от Мэра Москвы по 300, 200 и 100 тысяч соответственно. Такая значимая поддержка ежегодно помогает участникам исполнить их самые заветные желания и поверить в новогоднее чудо.

20-летний Олег Коваленко денежный приз за победу на «Абилимпиксе» направит на исполнение своей музыкальной мечты. Он уже выбрал новые инструменты — альт и сопрано-саксофон. Молодой человек занимается музыкой с 13 лет.

— Как слабослышащему мне было очень сложно слышать тона и полутона. Слушал, как учитель играет на пианино, и записывал ноты, которые мог распознать. Потихоньку начал играть на саксофоне, — рассказал Олег.

Несмотря на особенности здоровья, Олег успешно развивается в разных сферах: занимается греко-римской борьбой, много читает. В детстве талантливый участник мечтал стать космонавтом. Когда подрос, выбрал более практичное направление — у него отлично получается работать руками. Сейчас Олег учится на третьем курсе Технологического колледжа №21 на автомеханика.

От преподавателей колледжа он впервые узнал о чемпионате «Абилимпикс» и решил попробовать себя на соревнованиях в профессии мебельщика. Чтобы наработать навык изготовления столов, стульев и тумб ручной работы пришлось тренироваться ежедневно. В итоге Олег занял первое место сначала на московском конкурсе профессионального мастерства, а затем выиграл золото на Национальном чемпионате «Абилимпикс» 2022 года.

— «Абилимпикс» поддерживает меня, дает возможность для развития и достижения положительных результатов. Уверен, все усилия, приложенные для победы, в дальнейшем окупятся мне в виде мощной карьеры, — поделился победитель.

Олег уже готовится к следующему чемпионату «Абилимпикс» и ждет свое новогоднее чудо.

СПРАВКА

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с особенностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию к получению профессионального образования, содействие трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Организаторами регионального чемпионата в Москве выступают столичный Департамент труда и социальной защиты населения и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал». Оператор чемпионата — Департамент образования и науки города Москвы. За восемь лет проведения чемпионатов «Абилимпикс» в них приняли участие более 6 тысяч москвичей.