Участники проекта «Московское долголетие» стали актерами

Участники проекта «Московское долголетие» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Кинематографисты и любители ежегодно 28 декабря отмечают значимый для них международный праздник — День кино. Личный вклад в киноискусство внесли и участники проекта «Московское долголетие».

В этом году в рамках Театрального фестиваля «Серебряная астра» проекта «Московское долголетие» участники вместе с молодыми театральными режиссерами поставили спектакль, который состоит из пяти новелл. В них рассказывается о дружбе, любви, преодолении трудностей, борьбе с внутренними страхами, а одна из частей была посвящена Великой Отечественной войне.

Всего в постановке более 40 персонажей. Большинство из них — это обычные люди, но в спектакле встречались и такие герои, как известная художница Фрида Кало. Ее сыграла Любовь Корнилова.

Художницу Фриду Кало сыграла Любовь Корнилова / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

По словам женщины, она никогда не мечтала быть актрисой, а театром увлеклась уже в зрелом возрасте, когда случайно попала в театральную студию в проекте «Московское долголетие». Актерство настолько поглотило Любовь, что даже в период ограничений она продолжала заниматься в онлайн-формате.

В этом году их театральный коллектив «Шутники» прошел творческий отбор на Театральный фестиваль «Серебряная астра», а Любови режиссер доверил одну из самых характерных ролей новеллы — художницы Фриды Кало.

Начинающая актриса очень серьезно подошла к роли — смотрела документальные фильмы о своей героине, специально для постановки выучила несколько фраз на испанском, а также вместе с режиссером прорабатывала каждую реплику и даже внесла несколько предложений, которые использовались в спектакле. Кроме того, по сюжету новеллы Фрида исполняет танец, который поставила сама актриса.

— Я специально смотрела документальный фильм про Фриду Кало. Для меня стало открытием, что она прекрасно и интересно выражалась не только в картинах, но и как литератор. Обсудив это с режиссером, мы решили внести изменения в сценарий и дополнить его реальными фразами художницы. Работа над ролью стала для меня настоящим вызовом, мне нужно было сыграть мою абсолютную противоположность — яркую и энергичную женщину, хотя я в жизни более мягкий человек. Наш режиссер Линара придумывала для меня всевозможные упражнения, чтобы я могла выдать полный спектр эмоций, в том числе выразить их физически, например, мы толкались на сцене, повышали голос и многое другое, — говорит Любовь Корнилова.

Новелла о Великой Отечественной войне стала самой сильной по накалу эмоций, как для актеров, так и для зрителей. Над постановкой работал театральный коллектив проекта «Московское долголетие» «Север-Юг» вместе с молодым режиссером Олегом Санько.

В спектакле не использовались искусственные звуки. Сигналы сирен, моторы самолетов, взрывы — все это воспроизводили актрисы голосами без музыкальных инструментов.

Главные роли в новелле достались двум мужчинам — Михаилу Еремину, который уже имел опыт работы актером в фильме «Серебряная астра» и Александру Волкову.

Новелла о Великой Отечественной войне / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Александр рассказал, что его опыт занятий в театральном кружке проекта во многом помог ему во время работы над спектаклем.

— Мы не профессиональные актеры, но учимся. Знания, которые получили на занятиях в театральной студии «Московского долголетия» смогли применить на практике. Во-первых, мы уже умеем понимать партнера глазами, не перебиваем друг друга, умеем понимать команды режиссера. А выступление на большой сцене и еще под камерами стало новым интересным опытом. Но особенно меня впечатлила работа с нашим режиссером. Олег постоянно предлагал нам попробовать что-то новое, обсуждал с нами героев, характеры, помогал вжиться в роль, прочувствовать образ и время, а также относился к нам как к профессионалам, — говорит Александр Волков.

Посмотреть спектакль можно по ссылке: https://vk.com/mosdolgoletie?w=wall-163162044_9174

В 2021 году участники «Московского долголетия» презентовали полнометражный художественный фильм «Серебряная астра», снятый в рамках одноименного Театрального фестиваля. В 2022 году картина получила признание профессионального сообщества, став лауреатом XI Международного кинофестиваля «Будем жить». Фильм состоит из четырех новелл. В основу сценария легли реальные истории участников «Московского долголетия». Каждая часть — это отдельный мини-фильм, который рассказывает историю о любви, дружбе, взаимоотношениях с внуками и самореализации в старшем возрасте.

Съемки в кино — это не единственный опыт работы в качестве актеров для москвичей старшего поколения. В проекте «Московское долголетие» открыты бесплатные театральные студии, в которых уже занимается более трех тысяч человек. Занятия проводят профессиональные педагоги, среди которых — артисты, сценаристы, режиссеры, преподаватели сценической речи и многие другие.

По словам участников «Московского долголетия», на занятиях они погружаются в классическую атмосферу театрального вуза — изучают основы актерского мастерства, сценической речи, а также практикуются в актерской игре и ставят спектакли.

Театральный фестиваль проекта «Серебряная астра» является еще одним способом для творческой реализации участников, возможностью почувствовать себя настоящим актером, поработать на съемочной площадке или театральной сцене с профессиональными режиссерами-постановщиками.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, вне зависимости от социального статуса и состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником», в территориальном центре социального обслуживания своего района или в центре госуслуг.