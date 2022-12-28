Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участники проекта «Московское долголетие» стали актерами

Павел Гриднев
Общество
Участники проекта «Московское долголетие» стали актерами
Участники проекта «Московское долголетие» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Кинематографисты и любители ежегодно 28 декабря отмечают значимый для них международный праздник — День кино. Личный вклад в киноискусство внесли и участники проекта «Московское долголетие».

В этом году в рамках Театрального фестиваля «Серебряная астра» проекта «Московское долголетие» участники вместе с молодыми театральными режиссерами поставили спектакль, который состоит из пяти новелл. В них рассказывается о дружбе, любви, преодолении трудностей, борьбе с внутренними страхами, а одна из частей была посвящена Великой Отечественной войне.

Всего в постановке более 40 персонажей. Большинство из них — это обычные люди, но в спектакле встречались и такие герои, как известная художница Фрида Кало. Ее сыграла Любовь Корнилова.

Участники проекта «Московское долголетие» стали актерами Художницу Фриду Кало сыграла Любовь Корнилова / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

По словам женщины, она никогда не мечтала быть актрисой, а театром увлеклась уже в зрелом возрасте, когда случайно попала в театральную студию в проекте «Московское долголетие». Актерство настолько поглотило Любовь, что даже в период ограничений она продолжала заниматься в онлайн-формате.

В этом году их театральный коллектив «Шутники» прошел творческий отбор на Театральный фестиваль «Серебряная астра», а Любови режиссер доверил одну из самых характерных ролей новеллы — художницы Фриды Кало.

Начинающая актриса очень серьезно подошла к роли — смотрела документальные фильмы о своей героине, специально для постановки выучила несколько фраз на испанском, а также вместе с режиссером прорабатывала каждую реплику и даже внесла несколько предложений, которые использовались в спектакле. Кроме того, по сюжету новеллы Фрида исполняет танец, который поставила сама актриса.

— Я специально смотрела документальный фильм про Фриду Кало. Для меня стало открытием, что она прекрасно и интересно выражалась не только в картинах, но и как литератор. Обсудив это с режиссером, мы решили внести изменения в сценарий и дополнить его реальными фразами художницы. Работа над ролью стала для меня настоящим вызовом, мне нужно было сыграть мою абсолютную противоположность — яркую и энергичную женщину, хотя я в жизни более мягкий человек. Наш режиссер Линара придумывала для меня всевозможные упражнения, чтобы я могла выдать полный спектр эмоций, в том числе выразить их физически, например, мы толкались на сцене, повышали голос и многое другое, — говорит Любовь Корнилова.

Новелла о Великой Отечественной войне стала самой сильной по накалу эмоций, как для актеров, так и для зрителей. Над постановкой работал театральный коллектив проекта «Московское долголетие» «Север-Юг» вместе с молодым режиссером Олегом Санько.

В спектакле не использовались искусственные звуки. Сигналы сирен, моторы самолетов, взрывы — все это воспроизводили актрисы голосами без музыкальных инструментов.

Главные роли в новелле достались двум мужчинам — Михаилу Еремину, который уже имел опыт работы актером в фильме «Серебряная астра» и Александру Волкову.

Участники проекта «Московское долголетие» стали актерами Новелла о Великой Отечественной войне / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Александр рассказал, что его опыт занятий в театральном кружке проекта во многом помог ему во время работы над спектаклем.

— Мы не профессиональные актеры, но учимся. Знания, которые получили на занятиях в театральной студии «Московского долголетия» смогли применить на практике. Во-первых, мы уже умеем понимать партнера глазами, не перебиваем друг друга, умеем понимать команды режиссера. А выступление на большой сцене и еще под камерами стало новым интересным опытом. Но особенно меня впечатлила работа с нашим режиссером. Олег постоянно предлагал нам попробовать что-то новое, обсуждал с нами героев, характеры, помогал вжиться в роль, прочувствовать образ и время, а также относился к нам как к профессионалам, — говорит Александр Волков.

Посмотреть спектакль можно по ссылке: https://vk.com/mosdolgoletie?w=wall-163162044_9174

В 2021 году участники «Московского долголетия» презентовали полнометражный художественный фильм «Серебряная астра», снятый в рамках одноименного Театрального фестиваля. В 2022 году картина получила признание профессионального сообщества, став лауреатом XI Международного кинофестиваля «Будем жить». Фильм состоит из четырех новелл. В основу сценария легли реальные истории участников «Московского долголетия». Каждая часть — это отдельный мини-фильм, который рассказывает историю о любви, дружбе, взаимоотношениях с внуками и самореализации в старшем возрасте.

Съемки в кино — это не единственный опыт работы в качестве актеров для москвичей старшего поколения. В проекте «Московское долголетие» открыты бесплатные театральные студии, в которых уже занимается более трех тысяч человек. Занятия проводят профессиональные педагоги, среди которых — артисты, сценаристы, режиссеры, преподаватели сценической речи и многие другие.

По словам участников «Московского долголетия», на занятиях они погружаются в классическую атмосферу театрального вуза — изучают основы актерского мастерства, сценической речи, а также практикуются в актерской игре и ставят спектакли.

Театральный фестиваль проекта «Серебряная астра» является еще одним способом для творческой реализации участников, возможностью почувствовать себя настоящим актером, поработать на съемочной площадке или театральной сцене с профессиональными режиссерами-постановщиками.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, вне зависимости от социального статуса и состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником», в территориальном центре социального обслуживания своего района или в центре госуслуг.

Конкурсы Театры Московское долголетие Кино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте