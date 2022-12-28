Волшебники-альпинисты: как поздравили пациентов детской больницы имени Башляевой

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Новогоднее чудо подарили маленьким пациентами детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой добровольцы-спасатели, спустившись с крыши здания в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.

В этот день волонтеры Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), а также Дмитровского и Мытищинских местных отделений ВСКС Московской области приехали в больницу не по чрезвычайному вызову. В преддверии Нового года они поздравили детей, которые будут встречать праздники в больнице, и подарили им незабываемые эмоции. Также пациентов инфекционного отделения больницы поздравили из люлек пожарных автолестниц сотрудники Главного управления МЧС России по городу Москве.

— Сегодня в преддверии Нового года десант Дедов Морозов спустился с крыши детской городской больницы имени З.А. Башляевой, поздравил маленьких пациентов и подарил им всем подарки. На прошлой неделе в нашей больнице в очередной раз прошел замечательный предновогодний праздник «Добрая елка Мэра Москвы». Такой же праздник перед Новым годом проходит в столице еще в 20 столичных зданиях детских больниц. Как всегда праздник «Добрая елка мэра» проходил оживленно и с выступлением артистов, театрализованных представлений, анимационной программой, музыкальными номерами, творческими мастер-классами и новогодними подарками. Для детей праздник в больнице очень важен, причем такие мероприятия помогают и нам, врачам, делать свою работу, ведь положительные эмоции повышают действенность лечения, создается такая атмосфера, при которой дети не ощущают себя в больнице, это минимизирует стресс ребенка из-за лечения. Подобное мероприятие в нашей больнице проводится ежегодно при поддержке Правительства Москвы, — отметил главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.

Добровольцы перед спуском проходили специальный инструктаж, готовили снаряжение на крыше и надевали новогодние костюмы. Во время мероприятия волонтеры-спасатели соблюдали все требования техники безопасности. Старт спуску дал член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев. После схода волшебники в новогодних костюмах вместе с руководителем Московского городского отделения ВСКС Максимом Джетыгеновым и директором ресурсного центра «Мосволонтер» Александром Левитом вручили маленьким пациентам подарки, пожелали им скорейшего выздоровления и поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством.

— В этом году добровольцы-спасатели стали настоящими волшебниками для пациентов детской больницы имени Башляевой. Они подарили ребятам сказку, где Дед Мороз спускается с крыши и приносит подарки. Добрый десант состоял из порядка 60 добровольцев-спасателей. После спуска маленьким пациентам вручили более 500 подарочных пакетов с игрушками и наборами для творчества, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Волонтеры доброй акции также передали детям более 500 праздничных наборов. В подарочных пакетах их ждали игрушки, краски и раскраски, кондитерские изделия, ручки, значки и открытки с добрыми пожеланиями. Также в этот день для малышей организовали новогоднее представление. Ребята участвовали в познавательной викторине «Новогодний квиз» и смотрели красочное шоу иллюзиониста. Мероприятие для детей провел Молодежный совет при Департаменте здравоохранения города Москвы.

Организаторами акции «Новогодний десант» выступили Московское городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), ресурсный центр «Мосволонтер», Молодежный совет при Департаменте здравоохранения города Москвы и Детская городская клиническая больницы имени З.А. Башляевой.

Традиционно в преддверии Нового года для детей, которые проходят лечение в больницах, организована «Добрая елка Мэра Москвы». В этом году они подарят праздник более чем 7,5 тысячи ребят. В рамках праздника планируются театрализованные программы, интерактивные игры и другие развлечения.