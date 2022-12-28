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Пособия и размер трудовой минималки изменят с 1 января

Василиса Чернявская 
Общество
Пособия и размер трудовой минималки изменят с 1 января
Москвичка Анастасия Хлебникова с сыном Артуром / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 1 января начнут действовать несколько важных законов, которые затронут практически каждую семью. «Вечерняя Москва» узнала, что изменится с начала года.

Два фонда в одном

Во-первых, Фонд социального страхования объединят с пенсионным в организацию под названием «Фонд пенсионного и социального страхования РФ». Он будет заниматься начислением ежемесячных платежей и пособий, а также работать с пенсионерами. Проблем с выплатами из-за объединения организаций не возникнет. Закрытие ПФР связано с цифровизацией отрасли. Подавать заявления проще будет на сайте «Госуслуги» (gosuslugi.ru).

Рост зарплат

В России повысится минимальный размер оплаты труда. Уровень МРОТ с начала года составит 16 242 рубля. Станет больше и минимальный размер пенсии — он увеличится до 12 363 рублей. Прожиточный минимум составит 14 375 рублей. Пособия и выплаты тоже подрастут.

— Страховые пенсии увеличатся на 4,8 процента и должны будут компенсировать темпы инфляции, — пояснила сенатор Елена Бибикова. — Индексация пенсий для неработающих граждан обеспечит прибавку — порядка тысячи рублей.

Семьям

Перемены в законодательстве затронут семьи с детьми и тех, кто только планирует пополнение. С 1 января вводится новое универсальное пособие. Оно заменит сразу несколько выплат: при постановке на учет до 12 недель беременности, по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет, в том числе на последующих детей, а также на несовершеннолетних от 8 до 17 лет. Размер единого пособия — до 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране максимальная выплата составит около 14 тысяч рублей.

Налоги

Со следующего года вводится единый налоговый платеж. Организации и индивидуальные предприниматели смогут одним платежным поручением уплачивать налоги, сборы, взносы, штрафы и пени.

— Единый налоговый платеж — это своего рода кошелек, единый счет, куда налогоплательщик перечисляет денежные средства по единым реквизитам. А налоговики «берут» из этого кошелька деньги и распределяют в счет уплаты различных налогов, — поясняет бухгалтер Марина Сивова.

Недвижимость

Законодательные новации затронут и сектор недвижимости. Так, федеральное правительство продлило на полгода послабления и для застройщиков, которые смогут без штрафных санкций переносить сроки сдачи, и для дольщиков, которым разрешено опаздывать с выплатами.

ЦИФРА

14 тысяч рублей — сумма максимальной единовременной выплаты, которую получат семьи с детьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Левин, юрист:

— В следующем году граждан ждут повышения цен на разные товары и услуги. Так, вырастет стоимость акцизов на бензин и дизель. Акцизы на табачную продукцию и сладкие газированные напитки «подрастут». Утверждены новые тарифы на билеты в плацкартных и общих вагонах, а также при грузовых перевозках по железной дороге.

Цены Пособия Дети Выплаты Семья
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