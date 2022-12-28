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Приметы и советы

Дед Мороз выйдет на «Заре»

Геннадий Окороков
Общество
Дед Мороз выйдет на «Заре»
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым годом юного москвича. Кстати, традиция дарить детям сладкие подарки зародилась именно в СССР / Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

Подготовка к Новому году — ответственная задача, в ходе которой возникает множество вопросов, где купить елку, какие выбрать подарки, что приготовить — из года в год в страну приходит праздничная суета. Сегодня благодаря интернету все стало гораздо проще. А вот раньше на помощь москвичам приходило «Справочное бюро».

Елку на Кубу

В номере от 27 декабря 1965 года читательница Н. Ивлева спросила, может ли она послать елку родственникам на Кубу. Поездки за рубеж в СССР хоть и были разрешены, но трудно осуществимы. Это же касалось посылок и писем. Однако Куба была дружественной страной, так что отправить елку туда было вполне возможно. Рубрика рекомендовала обратиться в Международный почтамт на Комсомольской площади, дом 1-а. Правда, был один немаловажный нюанс — отправить можно было только искусственную елку не выше метра. Кстати, сегодня по адресу, где еще в 1965 году можно было отправить елку на Кубу, работают таможенные организации.

Как в ресторане

В предновогоднем номере «Вечерки» от 1965 года москвичи Т. Петрова и Б. Михалкин интересовались, как к новогоднему столу приготовить шашлык, как в ресторане «Арагви». Читатели попросили опубликовать рецепт. Шеф-повар ресторана не смог отказать рубрике «Справочное бюро» и поделился секретом приготовления: «Баранину очистить от пленок и сухожилий, посолить, поперчить, перемешать с мелко нарезанным луком и поставить мариноваться в холодильник на сутки. Шашлык можно готовить на сковороде на деревянных шпажках или на углях». К мясу рекомендовали подавать грузинский соус ткемали. Стоит отметить, что ресторан «Арагви» был знаковым местом столицы. Сюда приглашали иностранные делегации и гостей СССР.

Волшебник уже спешит

Семь лет спустя в номере от 20 декабря 1971 года читатели интересовались, можно ли заказать на дом Деда Мороза с подарками? Оказывается, для этого надо было обратиться на улицу Садовую-Самотечную, дом 9, где работала советская фирма «Заря», которая занималась бытовым обслуживанием населения, в том числе проведением праздников. Сегодня по этому адресу работают точки общепита и магазины. А вызов Деда Мороза по-прежнему востребован жителями столицы.

ФАКТ

Именно в 1960-е годы у советских хозяек приобретает особую популярность майонез. Появляется множество новых рецептов: от яиц, фаршированных майонезом и сыром, до тертой моркови в майонезе. Соус производится в СССР с середины 1930-х годов, но именно в 1960-е приобретает большую популярность.

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