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Настоящие человеки: топ–5 примеров мужества наших соотечественников

Антон Крылов
Общество
Настоящие человеки: топ–5 примеров мужества наших соотечественников
Фото: Администрация президента РФ

Уходящий год запомнился россиянам выдающимися действиями наших соотечественников. «Вечерняя Москва» составила свой топ–5 людей, удививших нас в самом лучшем смысле.

Воля лидера

Президент России Владимир Путин поистине главный ньюсмейкер ушедшего года. После начала спецоперации на Украине на Россию обрушились потоки новых, доселе невиданных санкций, а ряд привычных россиянину брендов просто покинул страну. Толпы западных аналитиков и экспертов наперебой предрекали нашей стране экономическое крах и откат в каменный век. И правда, поначалу рубль улетел в космос. Однако потом курс упал, и, по заявлению президента, рубль стал одной из самых крепких и сильных валют в мире. Нипочем оказалось и отсутствие западных товаров — политика импортозамещения, проводимая последние восемь лет, готовила страну к такому повороту событий. Представители Евросоюза, не ожидая столь стойкой и уверенной политики, проводимой российским лидером, были биты собственной недальновидностью — санкции отрикошетили в них самих. Не дожидаясь окончания спецоперации, осенью этого года Владимир Путин подписал указ о возвращении на родину четырех областей. Результат легитимного референдума настолько поразил западных аналитиков, что им лишь осталось развести руками и обвинить главу нашего государства в подлоге.

В любом случае, сколько бы ни было гадкой риторики со стороны недружественных государств, результат налицо — Россия во главе с президентом только набирает обороты и продолжает утирать нос шайке недальновидных политиков.

— Владимир Путин превзошел самого себя образца 2014 года, когда рейтинг президента был колоссально велик, — говорит руководитель «Центра этнических и международных исследований» Антон Бредихин. — Несмотря на методичное противодействие извне, наша страна приросла территориями и получила новый вектор развития — в этом его заслугу сложно переоценить.

Без всяких компромиссов

По-новому для многих в этом году открылся глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В отличие от большинства политиков Кадыров лично не раз бывал в зоне СВО, чем вызвал неподдельное уважение россиян. С начала СВО аудитория его личного «Телеграм»-канала возросла более чем втрое и превысила 3 миллиона подписчиков — в первую очередь благодаря смелой, честной и открытой позиции Кадырова, что очень выигрышно выглядело на фоне невнятных и шаблонных высказываний ряда чиновников. Рамзан Ахматович не побоялся отправить на Донбасс своих несовершеннолетних сыновей. Поступок в лучших традициях древних воителей.

— Рамзан Кадыров — настоящий патриот России, он не единожды доказывал свою верность стране и верховному главнокомандующему. Он всегда отвечает за свои слова, не блефует, а его бойцы участвовали в самых горячих сражениях, — отмечает генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

Музыка боя

Еще одним лидером мнений стал бизнесмен, владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Если до начала СВО о «музыкантах» мало кто слышал, то их успехи на поле боя привлекли симпатии сотен тысяч сограждан. Нестандартные решения, вроде «второго шанса» для заключенных и смелость высказываний, превратили Пригожина в «народного правдоруба». А популярность бойцов ЧВК подкрепили четыре полнометражных боевика (последний — «Лучшие в аду»).

— Пригожину удалось создать эффективную компанию с хорошей репутацией. Наличие таких ЧВК, как «Вагнер», придает нашей армии определенную гибкость, порой «оркестранты» готовы выполнять самые отчаянные задачи, — говорит эксперт по армиям НАТО Александр Артамонов.

Настоящие человеки: топ–5 примеров мужества наших соотечественников Фото: t.me/wagnernew

Любовь к жизни

Боец 127-го батальона народной милиции ДНР Рустам Худайнуров своими отвагой и хладнокровием покорил интернет. Раненный в бою, он попал под удар вражеского беспилотника: дрон начал забрасывать укрывшегося в траншее бойца гранатами. Рустам отбросил одну, переместился, откинул вторую, а третья ушла в «молоко». Сейчас с бравым солдатом все в порядке — он проходит реабилитацию в госпитале. Стоит отметить, что на следующий день после того боя у Рустама был день рождения.

— Такой стиль ведения боя относительно нов и пока не имеет эффективных способов противодействия. Разве что модификация укрытий поможет бойцам безопасно пережидать атаки коптеров.

Удивило то, с каким хладнокровием Рустам справлялся с прилетом гранат. Очевидно, такая уверенность берется не на пустом месте, солдат хорошо подготовлен, — говорит Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Сердце волонтера

Настоящим примером самоотверженности и мужества стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко, получивший награду как лучший волонтер 2022 года. Тараненко и его товарищи эвакуировали из ДНР более 30 тысяч человек и работали над обеспечением новых регионов гуманитарной помощью.

— Владимир Тараненко не словом, а делом доказал, каким неравнодушным может быть человек, которому небезразличны люди вокруг. Еще в период пандемии коронавируса он присоединился к общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, а сейчас продолжает каждодневную работу, самоотверженно помогая нуждающимся в ДНР. Звание «Волонтер года» и награда, которую Владимир получил из рук президента России, — подтверждение самоотверженного труда, который должен стать примером для многих, — уверена руководитель трека «Росмолодежь. Добро» Дарья Жукова.

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