Сломить дух русского солдата врагу не удастся
Сюжет:Ситуация в Донбассе
На западной границе ЛНР украинские войска потеряли более 170 бойцов. 28 декабря об этом заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
По его словам, противник предпринимает попытки штурма в районе населенных пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка. Украинские военные продолжают пытаться прорвать линию обороны, несмотря на погодные условия и трудности с логистикой. Марочко добавил, что Вооруженные силы Украины также формируют резервы ударных групп на купянском и краснолиманском направлениях.
— Создаются новые места сосредоточения вооружения и военной техники, накапливаются запасы материально-технических средств и провизии. Также с тех направлений, которые по мнению украинского командования считаются менее опасными, перебрасывается личный состав с последующим расквартированием вблизи мест стоянки техники, — заключил офицер.
Андрей Марочко уточнил, что боевики киевского режима могут пойти на штурм города Кременная в ЛНР сразу с трех направлений: северо-запада, запада и юго-запада.
— Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма, — сказал Марочко.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на стороне ВСУ в этом году сражались более 10 тысяч польских солдат.
— Я говорю о тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Если мы добавим сюда инструкторов, которые обучали Вооруженные силы Украины, то можно еще смело тысячи две добавлять, — сказал Владимир Рогов.
В свою очередь, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что наши войска уничтожили технику противника в ДНР.
— В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецка. А в районе города Северска уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», — сказал он.
Также Конашенков отметил, что ВС России в течение суток ликвидировали более 30 украинских военных и технику ВСУ в Харьковской области. Но, несмотря на боевые действия, военнослужащие готовятся встречать Новый год на передовых позициях в зоне проведения СВО. В Министерстве обороны РФ отметили, что с наступающим праздником на позиции к военнослужащим приехали артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.
Изюминкой концерта стал приход настоящего Деда Мороза и Снегурочки. После концерта присутствующим вручили подарки: кофе, сладости и мясные блюда.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Лавров, глава МИД РФ:
— Сейчас говорят, что Запад и не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России. Но удушение русского, русскоговорящего населения Украины, я считаю, это настоящая агрессия. Наш абсолютный приоритет — это четыре новых региона Российской Федерации, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие-долгие годы