Военнослужащие Центрального военного округа наряжают елку. Несмотря на то что они находятся на передовых позициях проведения СВО, солдаты все равно будут встречать Новый год / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

На западной границе ЛНР украинские войска потеряли более 170 бойцов. 28 декабря об этом заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, противник предпринимает попытки штурма в районе населенных пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка. Украинские военные продолжают пытаться прорвать линию обороны, несмотря на погодные условия и трудности с логистикой. Марочко добавил, что Вооруженные силы Украины также формируют резервы ударных групп на купянском и краснолиманском направлениях.

— Создаются новые места сосредоточения вооружения и военной техники, накапливаются запасы материально-технических средств и провизии. Также с тех направлений, которые по мнению украинского командования считаются менее опасными, перебрасывается личный состав с последующим расквартированием вблизи мест стоянки техники, — заключил офицер.

Андрей Марочко уточнил, что боевики киевского режима могут пойти на штурм города Кременная в ЛНР сразу с трех направлений: северо-запада, запада и юго-запада.

— Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма, — сказал Марочко.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на стороне ВСУ в этом году сражались более 10 тысяч польских солдат.

— Я говорю о тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Если мы добавим сюда инструкторов, которые обучали Вооруженные силы Украины, то можно еще смело тысячи две добавлять, — сказал Владимир Рогов.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что наши войска уничтожили технику противника в ДНР.

— В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецка. А в районе города Северска уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что ВС России в течение суток ликвидировали более 30 украинских военных и технику ВСУ в Харьковской области. Но, несмотря на боевые действия, военнослужащие готовятся встречать Новый год на передовых позициях в зоне проведения СВО. В Министерстве обороны РФ отметили, что с наступающим праздником на позиции к военнослужащим приехали артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

Изюминкой концерта стал приход настоящего Деда Мороза и Снегурочки. После концерта присутствующим вручили подарки: кофе, сладости и мясные блюда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, глава МИД РФ:

— Сейчас говорят, что Запад и не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России. Но удушение русского, русскоговорящего населения Украины, я считаю, это настоящая агрессия. Наш абсолютный приоритет — это четыре новых региона Российской Федерации, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие-долгие годы