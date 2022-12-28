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Добровольцы откликнулись на запросы региона

Андрей Объедков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Добровольцы откликнулись на запросы региона
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин собирает дрон, наколенники и другие вещи, чтобы отправить их участникам спецоперации / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

28 декабря в Ялту прибыл гуманитарный груз для участников спецоперации. Его отправили представители «Военно-технического общества» (ВТО). Корреспондент «Вечерней Москвы» поучаствовал в загрузке коробок с оборудованием для фронта в автомобиль.

На складе «Военно-технического общества» собрались несколько членов общественной организации, чтобы успеть упаковать коробки до приезда большой машины. Один из них — Андрей Коннов, который состоит в организации с первых дней ее существования и каждый год участвует в бронепробеге по стране.

— Поэтому о нас много знают в регионах, — рассказывает Андрей Коннов. — И недавно к нам обратились представители администрации Ялты с просьбой оказать помощь для военнослужащих, участвующих в СВО. Мы не могли остаться в стороне и сразу подключились к сбору.

По его словам, собирать средства стали сообща: сдавали кто сколько сможет. Общими усилиями удалось собрать около восьми миллионов рублей.

— Потом на эти деньги мы стали закупать товар. Старались брать только действительно нужные для боевых действий вещи, — дополняет член «ВТО» Денис Куров. — В первую очередь закупили карематы (тактический коврик. — «ВМ»), кровоостанавливающие жгуты-турникеты, тактические перчатки и очки, флисовые балаклавы, наколенники и налокотники, резиновые сапоги. Все, чтобы хоть как-то облегчить существование наших бойцов на передовой.

Кроме того, на фронт они отправили новую отечественную разработку — носилки на колесах.

— Такие стали выпускать совсем недавно, — объясняет Денис Куров. — С помощью этих носилок даже худенькая девушка может вынести с поля боя мужчину в несколько раз крупнее ее. Кроме того, для эвакуации на ручных носилках требуются минимум два человека. А тут можно справиться и одному.

Перед тем как сложить все в машину, ребята тщательно проверяют всю технику и вещи на исправность. Они разбирают и собирают носилки, показывая, как можно сложить их так, чтобы раненого можно было везти и в сидячем положении.

— При этом в собранном виде оборудование можно носить на спине. Так санитарам будет удобнее передвигаться по передовой, да и руки будут свободны, — поясняет Денис Куров.

После того как самые тяжелые вещи упаковали на дно коробок, участники «ВТО» укладывают сверху более легкие и тщательно заклеивают их, чтобы по дороге ничего не вывалилось. Всего у столичного штаба получилось собрать около 30 ящиков груза.

К этому времени как раз приезжает машина, которая отправится из Москвы в Ялту. А оттуда гуманитарную помощь направят в места проведения СВО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Мигалин, президент «Военно-технического общества»:

— Это уже вторая акция по сбору гуманитарной помощи, которую мы организовываем. Первая состоялась в октябре. Тогда мы передали Министерству обороны России большую партию гумпомощи: армейские палатки, генераторы, системы мобильного отопления, топливные баки... В новом году мы обязательно будем продолжать помогать представителям Луганской и Донецкой народных республик, а также другим регионам, где проходит спецоперация. Также мы скоро отправим солдатам антидроновые ружья. Сейчас их изготавливают на заводе.

Спецоперации Донбасс Гуманитарная помощь ВТО
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