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Министр спорта РФ Олег Матыцин и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева наградили участников всероссийского конкурса рисунков «Россия и спорт»

Антон Крылов
Общество
Министр спорта РФ Олег Матыцин и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева наградили участников всероссийского конкурса рисунков «Россия и спорт»
Фото: Нина Цыбок

Государственный музей спорта 27 декабря принял в своих залах победителей всероссийского конкурса рисунков «Россия и Спорт».

На церемонию награждения приехали победители с разных уголков нашей страны — Кабардино-Балкарской Республики, Пермского края, Нижегородской и Саратовской областей, Ростова-на-Дону, Кургана, Санкт-Петербурга и других.

Наградить детей специальными призами и подарками пришли: Министр спорта РФ О.В. Матыцин, олимпийские чемпионы России Никита Нагорный, Ольга Брусникина, Софья Великая, а также представители профильных спортивных федераций.

— За время проведения конкурса нам поступило 8177 рисунков с 83-х субъектов РФ. Признаюсь, мы сами не ожидали такого энтузиазма. Столько вариаций на тему спорт и мир, спортивная семья и российский спорт пришло нам за это время, не говоря уже о любимых спортсменах. Некоторые из этих любимых спортсменов сегодня лично пришли наградить и вручить подарок своим фаворитам. Рисунки все чудесные. Нам хочется поддержать абсолютно всех детей, принявших участие в конкурсе. И мы обязательно это сделаем. 2023 год — это же юбилейный год для спортивной отрасли — исполняется 100 лет органу управления сферой физической культуры и спорта. И абсолютно все рисунки мы будем использовать в праздничных мероприятиях 2023 года, — говорит директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной̆ палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

Конкурс «Россия и спорт» организован Государственным музеем спорта совместно с Общероссийской общественной организацией физкультурно‑спортивного общества профсоюзов «Россия». Количество присланных работ и масштаб охвата сделали конкурс крупнейшим со времен СССР!

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