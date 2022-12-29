Певец Александр Маршал: Все мои мысли только о событиях на Украине

Фото: Из личного архива Александра Маршала

Александр Маршал скоро вновь отправится на Донбасс, чтобы поддержать своими песнями российских участников СВО. Накануне Нового года «Вечерняя Москва» пообщалась с музыкантом.

Наш разговор с заслуженным артистом России Александром Маршалом начался с вопроса о том, чем ему запомнился в плане творчества уходящий год.

— Александр, ваш репертуар вновь пополнился патриотическими песнями…

— Сейчас все мои мысли только о событиях на Украине, о спецоперации, поэтому и все песни об этом. Как правило, песни мои о том, чему я сам был свидетелем, или же это истории, которые происходили. Также у меня есть композиции о Великой Отечественной войне, где было очень много подвигов, достойных подражания. Бывает, что пишутся они быстро, а иногда на их создание уходит немало времени. Хочется донести до слушателей правду.

Например, композиция «Гостомельский десант» я создал совместно с моим другом Сергеем Ефимовым. Он подполковник спецназа, прошел войну, пишет замечательные стихи. Это уже не первая наша работа.

— А что касается клипов?

— Их я уже давно не снимаю. Просто есть песни, на которые люди монтируют какой-то видеоряд и выкладывают потом в интернет. Мне нравится то, что они со мной заодно.

— Вы не раз бывали в госпиталях, где общались и выступали перед российскими военными. Как проходят такие встречи?

— Я всегда беру с собой гитару, которая проехала вместе со мной все горячие точки. Этот музыкальный инструмент сильно сближает людей. Воины всегда слушают внимательно, а после концерта выходят из зала с блестящими глазами. А когда аплодируют, понимаю, что я им нужен — помогаю отвлечься на какое-то время от того, что происходит. Это очень важно. Ведь в любой момент кого-то из них уже может не быть в живых. При любой возможности стараюсь наших бойцов навещать.

— О чем обычно говорите с ребятами?

— Все разговоры, как правило, сводятся к одному, они просят: «Если есть возможность, передайте кому надо, чтобы мы ни в коем случае не включили заднюю скорость. Нужно победить. Другой дороги у нас нет». Ничего иного я и не ожидал от них услышать. И это заявляют практически все, даже тяжелораненые. Еще они добавляют, что, как только выпишутся, вернутся в свои части. Если этого не сделают, будет стыдно перед погибшими пацанами.

Фото: Из личного архива Александра Маршала

— Песня может поднять боевой дух?

— Конечно! И Министерством обороны уже одобрена идея создания концертных бригад. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда артисты ездили на передовую. Сделать подобное необходимо и сейчас, ведь для бойцов это поддержка, когда можно забыть о войне хоть на час. Сейчас решается, когда я в следующий раз поеду на Донбасс. Здесь от меня мало что зависит, но я готов всегда.

— Вы были практически во всех горячих точках — и в Чечне, и в Сирии, и на Донбассе...

— Если не я, то кто? Я военный. Отслужил три года в Вооруженных силах Советского Союза. А бывших военных не бывает. Но 65 лет — возраст уже не призывной, а для меня крайне важно находиться в тяжелые моменты с нашими бойцами. Я с ними на связи и знаю то, о чем в новостях не говорят...

— Как привить патриотизм молодому поколению?

— Мой отец был военным летчиком, подполковником, командиром эскадрильи. У него не хватало времени меня воспитывать, но я видел, как он живет, каково его отношение к стране, к происходящим событиям. Думаю, начинать нужно с себя. Какой ты, таким будет и твой ребенок.

А героических случаев на войне предостаточно. Например, в начале декабря экипаж бомбардировщика Су-124М из состава ЧВК Вагнера повторил подвиг Николая Гастелло. На горящем самолете наши ребята атаковали колонну бронетехники противника. Вот вам и патриотизм! И об этом надо не говорить, а кричать и гордиться. И пусть заткнутся те, кто твердит о том, что у нас якобы нет армии и духа.

— Вы, наверное, не только с военнослужащими общаетесь, но и с жителями Донбасса…

— Конечно. В одной из поездок я познакомился с начальником ГАИ, который рассказал, что в 2015 году ночью, когда люди спали, на его дом был сброшен весь боевой запас. Погибли все, кроме него.

На Украине живет много замечательных людей. Я эту страну знаю хорошо. У меня душа болит за всех, особенно за старшее поколение, которых били за то, что они выходили на шествие «Бессмертного полка». Но мне не жаль тех, кто зарабатывает на горе миллиарды. Наступит день, когда они все просто свалят из страны. Почву себе уже подготовили.

— Кстати, об отъездах. Некоторые покинувшие Россию артисты говорили, что уже никогда не вернутся, но сейчас мы видим обратное...

— Так они еще и гастролируют. Люди просто зарабатывают деньги. Бог им судья...

— Давайте отвлечемся от военной тематики. Скажите, как собираетесь отмечать Новый год? Что он для вас значит?

— Это праздник детства. Помню, как радовался, что можно было долго не ложиться спать. Царила душевная атмосфера — родители, елка, подарки, пакеты с грецкими орехами, апельсинами, мандаринами, конфетами... А сегодня я, как правило, встречаю Новый год с родными. Это же торжество семейное. Но сейчас нет желания праздновать его с помпой, салютом. Вот когда победим, тогда и отметим.

ДОСЬЕ

Александр Маршал (Миньков) родился 7 июня 1957 года в станице Кореновской. Два года (с 1974-го) учился в Ставропольском военно-авиационном училище, где создал музыкальную группу. Там же, кстати, получил прозвище Маршал. Участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького», сейчас занимается сольной карьерой. В репертуаре в основном патриотические композиции. Внесен СБУ в список лиц, которым запрещен въезд на Украину.