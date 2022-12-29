Тестирование, тренинги, обучение и трудоустройство: как столичная служба занятости помогает соискателям

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Почти 100 тысяч человек нашли работу при поддержке московской службы занятости в 2022 году. О том, какие сервисы предлагает Центр занятости населения «Моя работа» для быстрого и эффективного трудоустройства горожан и чем он может помочь каждому конкретному соискателю, рассказал первый заместитель директора центра Роман Никитин.

— Найти работу быстро и эффективно горожанам помогают сервисы службы занятости. В их числе сопровождаемое трудоустройство, тестирование на уровень навыков и компетенций, индивидуальные консультации карьерных экспертов. Для формирования навыка самостоятельного поиска работы и отработки конкретных ситуаций проводятся тренинги, деловые игры и мастерские трудоустройства. Безработные горожане, мамы с детьми до семи лет и люди старше 50 лет имеют возможность получить направление на обучение. Тем, кто заинтересован в работе на себя, мы помогаем в открытии собственного бизнеса и оформлении самозанятости. В 2022 году при поддержке центра занятости «Моя работа» трудоустроились около 100 тысяч человек. Если вы планируете найти новую подходящую работу в предстоящем году, приходите в центр «Моя работа», который оказывает все услуги для горожан бесплатно, — рассказал Роман Никитин.

Как обратиться в центр «Моя работа»

Заполнить заявление в электронной форме можно на сайте czn.mos.ru, сайте Мэра Москвы или на портале Госуслуг. Информацию о времени визита вы получите в личном кабинете и по электронной почте. Онлайн-обращение поможет попасть на прием к специалисту без ожидания.

Посетить центр занятости населения можно и без предварительной записи. Достаточно сразу прийти во флагманский центр «Моя работа» на улице Щепкина, д. 38 с. 1 или на улице Куусинена, д. 2 к. 1, либо в один из 57 районных отделов трудоустройства, часть из которых расположена в центрах госуслуг «Мои Документы». Администраторы на входе помогут подать заявку, сориентируют, что делать дальше и к кому обращаться.

Кто может обратиться в центр «Моя работа»

Обратиться за помощью специалистов центра занятости может любой желающий — ограничений нет. Найти подходящую работу помогут жителям всех регионов РФ, а также гражданам иностранных государств. Для обращения вам понадобится паспорт или временное удостоверение личности, документы об образовании. А получить статус безработного могут только обладатели столичной прописки.

Кто будет помогать вам найти работу?

Вашим контактным лицом и «проводником» по услугам службы занятости станет карьерный консультант. На первой встрече он проведет с вами глубинное интервью и познакомится с вашими пожеланиями, опытом и навыками. На основе этой информации карьерный консультант составит индивидуальный план трудоустройства специально для вас. Кому-то необходима только корректировка резюме, подбор подходящих вакансий и назначение встреч с потенциальными работодателями.

Сценарий для некоторых соискателей будет включать в себя и дополнительные опции: тренинги и вебинары по составлению резюме и подготовке к собеседованию, психологическую поддержку на индивидуальных консультациях. Кому-то понадобится тестирование, обучение новой профессии и повышение квалификации. А для тех, кто планирует открыть собственное дело, служба занятости предусмотрела специальный набор услуг.

Что поможет ускорить процесс трудоустройства

Один из способов быстро найти работу через службу занятости — посетить рекрутинговые центры компаний. Подбор сотрудников в таком формате ведут крупнейшие российские ретейлеры, сеть предприятий быстрого обслуживания, крупнейший банк России, представители транспорта и логистики, энергетическая компания, работодатели из строительной отрасли и другие. Всего на базе рекрутинговых центров соискателям доступно свыше 28 тысяч вариантов трудоустройства.

Прямо на площадке центра занятости работают рекрутеры компаний, с которыми можно пройти индивидуальное собеседование. Во время такой встречи соискатель презентует свои навыки, опыт и компетенции. На основе ваших данных рекрутер подберет подходящие вам позиции и пригласит на повторное собеседование — уже с потенциальным непосредственным руководителем. Посетить рекрутинговые центры компаний можно без предварительной записи, а статус безработного для этого не требуется.

Кроме того, на ежедневной основе в центре «Моя работа» проводятся открытые отборы персонала для крупных компаний. У кандидата есть возможность за один день пройти несколько собеседований и выбрать лучшее предложение. Чтобы прийти на открытый отбор, состоять на учете в качестве безработного не нужно, но требуется предварительная запись по ссылке.

Москвичке Галине Виноградовой было затруднительно найти работу из-за достижения предпенсионного возраста. По этой причине ей часто приходилось слышать отказы со стороны работодателей. За помощью Галина обратилась в Центр занятости населения «Моя работа».

— У меня большой опыт работы в продажах – около 20 лет. Карьерный консультант учел это и предложил мне принять участие в ярмарке вакансий, где были представители сразу трех работодателей. По итогам мне удалось устроиться продавцом-консультантом в магазин натуральных продуктов «КуулКлевер». Уже прошел первый месяц испытательного срока, адаптировалась к новому месту. Благодарю центр «Моя работа» за быстрое трудоустройство, — рассказала Галина Виноградова.

Какие еще услуги может получить соискатель

У тех, кто хочет сменить карьерный трек, выбрать профессию или поставить перед собой новые карьерные цели есть возможность пройти тестирование. Оно поможет оценить уровень профессиональных навыков и личностных компетенций и понять, какие сферы и направления деятельности вам подходят. Подробнее узнать о тестировании, записаться на него или пройти онлайн два опросника — «Профориентационное тестирование» и «Мотивационный профиль» — можно по ссылке.

Интерпретировать результаты теста, а также глубинно разобрать вашу ситуацию помогут индивидуальные консультации с карьерными экспертами центра «Моя работа». Вместе с профессиональным психологом вы сможете проанализировать причины отказов работодателей, правильно настроиться на поиск работы после долгого перерыва, справиться со стрессом и выгоранием и решить другие вопросы. Записаться на индивидуальную консультацию к карьерному эксперту можно на сайте mos.ru, следуя инструкции, или заполнить форму по ссылке. Консультант свяжется с вами и согласует время приема. Статуса безработного для получения индивидуальной карьерной консультации не требуется.

Помимо индивидуальных консультаций карьерные эксперты центра «Моя работа» проводят тренинги, деловые игры и мастерские трудоустройства. На них разбирают актуальные темы: составление резюме, ответы на вопросы рекрутеров на собеседовании, самостоятельный поиск работы с использованием разных каналов. Ознакомиться с расписанием и записаться на тренинги можно по ссылке.

Тем, кто испытывает затруднения в поиске работы или обладает неактуальной профессией, центр «Моя работа» направляет на обучение. Эта возможность доступна безработным горожанам, людям с инвалидностью, мамам с детьми до семи лет и людям старше пятидесяти лет. Подробнее узнать о том, как освоить новую профессию бесплатно, можно здесь.

Что центр «Моя работа» предлагает желающим открыть собственное дело

Центр «Моя работа» помогает соискателям не только найти работу по найму. Большое внимание уделяется альтернативным формам занятости. Во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовка, д. 48 создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Она подразумевает помощь в регистрации статуса самозанятого, бесплатное обучение разным аспектам ведения бизнеса на тренингах и вебинарах и содействие в поиске клиентов и заказов.

Тем, кто хочет открыть юрлицо, специалисты центра «Моя работа» помогут выбрать наиболее подходящую форму собственности и зарегистрировать ИП или ООО. Начинающих предпринимателей направят на курсы и тренинги по ведению бизнеса.

Жительница столицы Карине Погосян обратилась в центр занятости населения, чтобы найти работу по найму в сфере здравоохранения. При этом Карине не планировала выходить на полную ставку. Она многодетная мама и искала удаленную работу или вакансии с гибридным графиком. Тогда консультант районного отдела трудоустройства предложила ей рассмотреть варианты открытия собственного дела и обратиться во флагманский центр «Моя работа» на Шаболовке, который специализируется на альтернативных формах занятости.

— Рассказала карьерному консультанту, что помимо основной работы, умею многое делать руками и увлекаюсь созданием сувениров и дизайнерских вещей. Даже не думала, что это можно монетизировать и никогда не смотрела в эту сторону. Но все же решила поехать на консультацию в центр «Моя работа» на Шаболовке, чтобы узнать о возможностях работать на себя. Сперва прошла тестирование на уровень предпринимательских компетенций, способностей к планированию, управлению и продажам. Затем специалист Екатерина Романова мне очень подробно разъяснила, чем отличаются самозанятость, ИП и ООО, какие преимущества дают разные организационно-правовые формы. Затем посетила еще несколько консультаций — по налогам, составлению бизнес-плана и другим аспектам ведения бизнеса. Кроме того, прошла вебинар о выходе на маркетплейсы от центра «Моя работа». Мне рассказали о многих тонкостях и нюансах. Получила эксклюзивную информацию от консультантов, которые глубоко разбирается в теме. В итоге при поддержке специалистов центра зарегистрировала ИП, сейчас делаю свечи и другие подарки. Планирую выход на крупный маркетплейс в ближайшее время, — рассказала Карине Погосян.