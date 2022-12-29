Любителю уединяться и мечтать предоставили жилплощадь в центре

Кипер Московского зоопарка Александра Домбровская дает угощения морскому зайцу по кличке Гарри / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Символ 2023 года — Черный Водяной Кролик. Корреспондент «Вечерней Москвы» нашла в природе похожего животного — морского зайца. Один из них, по имени Гарри, живет в Московском зоопарке.

Чуть больше года назад в аквариуме с ластоногими Московского зоопарка появился новый подопечный — морской заяц Гарри.

— Эти ластоногие — одиночки. Они не сбиваются в стаи, а Гарри раньше жил в бассейне со множеством других тюленей. Он не мог обеспечить себе достаточно личного пространства, — рассказывает заведующий отделом «Аквариум» Московского зоопарка Андрей Тупикин.

Тут из воды выныривает и сам «виновник торжества». Сначала обрадовалась, что он приветствует меня, но нет — красавец игнорирует посетителей. Чтобы животному было комфортно, гостей не пускают внутрь бассейна, полюбоваться можно только через стекло. Единственные, кто проходит внутрь, — зоологи, которые кормят животных и проводят с ними различные тренинги.

— Всякие трюки животные делают не для развлечения публики, — говорит Андрей Тупикин. — Это нужно самому животному, которое в форме игры получает необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку и не скучает.

Рассматриваю необычного тюленя внимательнее и замечаю главное отличие от других — его мордочку украшают пышные усы. Поэтому его и прозвали зайцем.

— Усы помогают ему найти брюхоногих моллюсков, живущих в иле. Ими и питается морской заяц. А вот рыбу он не ест, — объясняет Андрей Тупикин.

Люди достаточно часто шутят насчет плодовитости кроликов, живущих на суше, а вот про морского зайца так сказать нельзя: они рожают по одному детенышу, а брачный период у них очень короткий. Поэтому у морских зайцев уникальная система брачных сигналов — самцы поют под водой, а звук разносится далеко, на несколько километров.

— Мы пока не слышали крика от Гарри. Ему шесть лет, и он только становится половозрелым, — отмечает Андрей Тупикин. — Продолжительность жизни морских зайцев — более 30 лет.

Сотрудники зоопарка пока не планируют подселять к нему самку. Потому что пока ему комфортно и одному.